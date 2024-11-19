Цистит: чем опасен и как избежать осложнений

Как влияет цистит на организм в целом?

Цистит (воспаление мочевого пузыря) – это распространенное заболевание, которое чаще всего встречается у женщин. Известно, что около 60% женщин хотя бы раз в жизни перенесли цистит, а у 30–40% оно повторяется вновь и вновь [1]. Перечисленные выше симптомы оказывают влияние не только на самочувствие, но и на весь организм. Острый, и особенно хронический цистит ухудшает выведение продуктов обмена, что отравляет организм изнутри. Помимо этого, воспаление в мочевом пузыре – это очаг инфекции, который подобен дремлющему вулкану. Ведь патогенные бактерии способны распространиться на соседние органы и ткани, вовлечь их в воспалительный процесс. Поэтому так важно своевременно обращаться к врачу, выполнять все его рекомендации и полноценно лечиться [1].

Помимо нарушения общего самочувствия и риска развития осложнений, это заболевание негативно влияет на повседневную жизнь. Острый цистит, симптомы которого обычно возникают внезапно и проявляются очень ярко, срывает планы, затрудняет посещение работы или учебы, создает серьезные неудобства и ограничивает длительные поездки. В итоге страдает социальная активность человека. На какой-то период времени возникает необходимость оставаться дома. Из-за боли и плохого самочувствия пациент становится уставшим и раздражительным, что негативно влияет на течение заболевания [1].

Воспаление мочевого пузыря и сопутствующие болезни

Еще больше проблем приносит хронический цистит. Он часто становится причиной утраты трудоспособности, нарушает физическую и эмоциональную активность, способствует развитию депрессии. Постоянная боль, навязчивые позывы к мочеиспусканию, упускание мочи, плохой ночной сон, страх вовремя не найти туалет на улице – все эти моменты действуют угнетающе на психику. Поэтому борьба с циститом важна как с медицинской, так и с социальной точки зрения [1].

Лечение хронического цистита – непростая задача. Одно дело, если он возникает как осложнение острой инфекции, и совсем другое, когда развивается на фоне сопутствующей патологии [2]. Это такие состояния, как:

Мочекаменная болезнь;

Сужения мочевыводящих путей;

Стенты;

Длительное нахождение катетера;

Аномалии развития мочевыводящих путей.

Предрасполагающими факторами к появлению цистита могут быть также другие серьезные заболевания:

ВИЧ-инфекция;

Сахарный диабет;

Состояние после трансплантации органов.

Во всех перечисленных случаях для успешного купирования симптомов цистита необходимо также лечить и сопутствующие патологии. При этом только тщательное выполнение назначений врача дает наилучший результат [2].

Как образ жизни влияет на появление заболевания?

В появлении цистита зачастую бывают «виноваты» сами пациенты. Недостаточная личная гигиена, неправильное питание, одежда не по сезону нередко приводят к снижению иммунитета и развитию заболевания. Факторами риска развития цистита, зависящими от поведения человека, считаются:

Нарушение правил личной гигиены;

Общее и местное переохлаждение;

Частые простудные заболевания (ангина, грипп, ОРВИ);

Использование некачественной питьевой воды;

Неправильное питание (чрезмерное употребление острой пищи и раздражающих напитков);

Психоэмоциональный стресс [3].

Способствует длительному лечению цистита, его рецидивирующему и хроническому течению неправильные диагностика и лечение этого заболевания (необоснованное назначение антибиотиков, назначение антибиотиков без выполнения посева мочи на флору и определения ее чувствительности к антибактериальным препаратам). Немалый вред также может причинить самолечение или игнорирование симптомов [3].

Какие осложнения могут возникнуть при длительном течении цистита?

Осложненное течение цистита наиболее часто отмечается у пациентов, имеющих сопутствующие заболевания – мочекаменную болезнь, поликистоз почек, сахарный диабет. Таким людям стоит внимательнее относиться к своему здоровью и начинать лечение цистита немедленно, во избежание осложнений.

Вероятные осложнения подразделяются на частые и редкие. К наиболее частым осложнениям относятся пузырно-мочеточниковый рефлюкс и пиелонефрит [4, 5].

Пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР) – это заболевание, при котором происходит обратный заброс мочи из мочевого пузыря в мочеточники. Он может развиться как у взрослых, так и у детей. Эта патология без своевременного лечения приводит к нарушению работы всей мочевыделительной системы. При легком течении еще возможна консервативная терапия. При тяжелом течении ПМР проводится катетеризация и оперативное лечение.

Пиелонефрит – это воспаление почек, причиной которого является инфекция, попадающая восходящим путем из мочевого пузыря. Заболевание проявляется болью в поясничной области, повышением температуры тела, интоксикацией и ухудшением общего состояния. Пиелонефрит, в свою очередь, может протекать как в острой, так и хронической форме. Неизлеченное воспаление почек может приводить к почечной недостаточности, что опасно для жизни.

К редким осложнениям цистита относят уретрит, парацистит, перитонит, стеноз уретры, склероз шейки мочевого пузыря. Это тяжелые патологии, некоторые из которых остаются с человеком до конца жизни [5]. Чтобы избежать этих тяжелых заболеваний, важно вовремя лечить острый цистит и не допускать его обострений.

Как предотвратить последствия цистита?

Если человек хоть раз в жизни переносил острый цистит, ему нужно быть предельно внимательным к собственному здоровью. Часто длительное течение цистита и даже переход его в хроническую форму происходит из-за неправильного или неполного лечения острой инфекции. Многие при воспалении мочевого пузыря стесняются обращаться к врачу и лечатся неэффективными «бабушкиными» рецептами. На фоне такого лечения симптомы заболевания даже могут притихнуть, но инфекция все равно остается в организме и при удобном случае (ОРВИ, переохлаждение) возникает вновь. Получается замкнутый круг. Поэтому мы рекомендуем при первых же проявлениях цистита обращаться к врачу.

На сегодняшний день существуют специально разработанные лекарства, способные эффективно излечивать цистит и при этом бережно относиться ко всему организму. Примером является немецкий растительный препарат Канефрон® Н. В чем преимущества его применения?

Лекарство имеет полностью натуральный состав – экстракты травы золототысячника, корня любистока и листьев розмарина;

Комплексный лечебный эффект – противовоспалительный, антимикробный, спазмолитический, мочегонный;

Профилактика появления камней в почках и развития мочекаменной болезни;

Возможность применения как в составе комплексного лечения, так и в качестве монотерапии, а также для профилактики цистита;

Способствует быстрому исчезновению симптомов цистита и нормализации анализов;

Хорошо переносится, в том числе и при длительном приеме [6].

В схему лечения цистита должны быть включены не только правильно подобранные антибиотики, но и препараты, способные восстанавливать функцию мочевыводящей системы и бороться с воспалением. Поэтому Канефрон® Н – неотъемлемая часть терапии цистита у взрослых и детей с 12-ти лет [7].

Важно знать, что прием этого препарата необходимо продолжать достаточно долго до полного восстановления, а не отменять при первом же улучшении. Поэтому во всем прислушивайтесь к рекомендациям вашего врача, даже если речь идет о приеме растительных препаратов.

Литература: