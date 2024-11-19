Что делать в первый день цистита?

Как проявляется цистит?

Как правило, острый цистит возникает из-за попадания в мочевой пузырь микроорганизмов. В 85% случаев «виновницей» цистита является кишечная палочка. Воспаление вызывают и другие микробы – стафилококки, энтерококки, хламидии. В появлении цистита доказана также роль вирусной и грибковой инфекции.

Наиболее подвержены циститу женщины и девочки. Это зависит от анатомии женского организма: короткая и широкая уретра располагается вблизи естественных очагов скопления микроорганизмов – влагалища и ануса. Часто бактерии попадают в уретру и мочевой пузырь при игнорировании правил гигиены и неправильном подмывании. Также важную роль в появлении цистита играет снижение иммунитета на фоне переохлаждения и стресса, а также перенесенных недавно ОРВИ [1].

Коварство цистита в том, что он, как правило, развивается внезапно, на фоне полного здоровья. Заболевание начинается со следующих симптомов:

Частое и болезненное мочеиспускание;

Боль и дискомфорт в конце опорожнения мочевого пузыря;

Боли в животе;

Изменение цвета и запаха мочи.

Общее состояние изменяется не всегда. Но в некоторых случаях у заболевшего могут отмечаться симптомы интоксикации:

Повышение температуры;

Слабость;

Озноб.

Часто эти проявления говорят о распространении воспаления на другие органы мочевыделительной системы [1].

Как снять боль и дискомфорт при мочеиспускании?

Если вы столкнулись с симптомами цистита, не затягивайте с обращением к врачу! При подозрении на цистит можно обращаться к терапевту, урологу или гинекологу, детям – к педиатру. Только врач сможет поставить правильный диагноз и назначить эффективное лечение, благодаря которому вы быстро забудете о неприятных ощущениях. В качестве самопомощи можно предпринять следующее:

Пейте больше жидкости. Подойдут минеральная вода без газа, клюквенный морс, компот, отвар ромашки;

Не сдерживайте мочеиспускание, регулярно опорожняйте мочевой пузырь. Если этого не делать, моча застаивается и способствует дальнейшему размножению микробов, а значит, усилению воспалительного процесса и боли;

Исключите переохлаждение. Закутайте в пуховый платок низ живота и поясницу. Можно положить грелку на низ живота;

Ограничьте половую жизнь на весь период заболевания. Он обычно длится около 2-х недель.

Также можно разово принять спазмолитики или нестероидные противовоспалительные препараты для уменьшения болевых ощущений [2, 3].

Нужно ли менять характер питания при цистите?

Не все знают, что при неправильном питании тоже можно «заработать» цистит или усилить его симптомы. Это могут быть острые, пряные, кислые, жареные блюда. Под запретом также крепкие чай и кофе, спиртное. На период лечения от этих продуктов и напитков лучше отказаться. При остром цистите пациентам рекомендуют специальную молочно-растительную диету и обильное питье. Полезны настои лекарственных мочегонных и антисептических трав, таких как листья брусники, толокнянка, почечный чай. По мере выздоровления ограничения в питании можно постепенно отменить [2].

Как соблюдать личную гигиену во время заболевания?

Чистота – залог здоровья. Справедливо это утверждение и в отношении лечения и профилактики цистита. Очень важно тщательно соблюдать интимную гигиену – подмываться не реже одного раза в день. При этом проводить процедуру нужно правильно: в направлении спереди назад. Это необходимо, чтобы избежать попадания бактерий из анального отверстия во влагалище и уретру. Таким же образом нужно использовать туалетную бумагу. После выхода из душа вытирайтесь насухо и сразу надевайте сухое белье.

Также обратите внимание на нижнее белье, которое вы носите. Оно должно быть из натуральной ткани, удобным и комфортным. Не рекомендуется носить стринги на постоянной основе, особенно зимой. При цистите старайтесь избегать любого переохлаждения: не нужно сидеть на холодной скамейке, носить короткую юбку и тонкие колготки в холодное время года. Выполнение этих простых правил помогут быстрее выздороветь.

Какие лекарства могут облегчить состояние в первые дни цистита?

При цистите врачи обычно назначают комплексные фитопрепараты с противовоспалительным, антимикробным и мочегонным действием (Канефрон® Н производства компании «Бионорика», Германия), медикаменты, снимающие спазмы мускулатуры мочевого пузыря, а также антибиотики. Однако совсем не обязательно, что каждому человеку назначат все перечисленные лекарства. Если пациент обратился за лечением вовремя, назначенный с первых дней заболевания немецкий фитотерапевтический препарат Канефрон® Н уверенно справится с ситуацией. Благодаря комплексному действию он нормализует диурез, снимает спазмы, дискомфорт и боль при мочеиспускании, оказывает мягкое мочегонное действие, уничтожает патогенные микроорганизмы. При этом препарат борется с патогенами двумя путями:

Обладает естественными антибактериальными свойствами за счет экстрактов золототысячника, розмарина и любистока;

Благодаря мочегонному эффекту выводит из организма болезнетворные бактерии.

Поэтому при приеме этого лекарства в большинстве случаев (по некоторым данным, более, чем у 80% пациентов) не требуются антибиотики [4].

Конечно, Канефрон® Н будет эффективен на любом этапе заболевания. Однако при затяжном или осложненном течении цистита есть вероятность назначения комплексного лечения с применением антибактериальных препаратов, о побочных эффектах которых многие знают не понаслышке. Поэтому лучше обращаться к врачу вовремя и с первых же дней заболевания принимать Канефрон® Н.

Литература: