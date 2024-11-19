Что делать в первый день цистита?

Как правило, острый цистит возникает из-за попадания в мочевой пузырь микроорганизмов. В 85% случаев «виновницей» цистита является кишечная палочка. Воспаление вызывают и другие микробы – стафилококки, энтерококки, хламидии. В появлении цистита доказана также роль вирусной и грибковой инфекции.
Наиболее подвержены циститу женщины и девочки. Это зависит от анатомии женского организма: короткая и широкая уретра располагается вблизи естественных очагов скопления микроорганизмов – влагалища и ануса. Часто бактерии попадают в уретру и мочевой пузырь при игнорировании правил гигиены и неправильном подмывании. Также важную роль в появлении цистита играет снижение иммунитета на фоне переохлаждения и стресса, а также перенесенных недавно ОРВИ [1].
Коварство цистита в том, что он, как правило, развивается внезапно, на фоне полного здоровья. Заболевание начинается со следующих симптомов:
Частое и болезненное мочеиспускание;
Боль и дискомфорт в конце опорожнения мочевого пузыря;
Боли в животе;
Изменение цвета и запаха мочи.
Общее состояние изменяется не всегда. Но в некоторых случаях у заболевшего могут отмечаться симптомы интоксикации:
Повышение температуры;
Слабость;
Озноб.
Часто эти проявления говорят о распространении воспаления на другие органы мочевыделительной системы [1].
Если вы столкнулись с симптомами цистита, не затягивайте с обращением к врачу! При подозрении на цистит можно обращаться к терапевту, урологу или гинекологу, детям – к педиатру. Только врач сможет поставить правильный диагноз и назначить эффективное лечение, благодаря которому вы быстро забудете о неприятных ощущениях. В качестве самопомощи можно предпринять следующее:
Пейте больше жидкости. Подойдут минеральная вода без газа, клюквенный морс, компот, отвар ромашки;
Не сдерживайте мочеиспускание, регулярно опорожняйте мочевой пузырь. Если этого не делать, моча застаивается и способствует дальнейшему размножению микробов, а значит, усилению воспалительного процесса и боли;
Исключите переохлаждение. Закутайте в пуховый платок низ живота и поясницу. Можно положить грелку на низ живота;
Ограничьте половую жизнь на весь период заболевания. Он обычно длится около 2-х недель.
Также можно разово принять спазмолитики или нестероидные противовоспалительные препараты для уменьшения болевых ощущений [2, 3].
Не все знают, что при неправильном питании тоже можно «заработать» цистит или усилить его симптомы. Это могут быть острые, пряные, кислые, жареные блюда. Под запретом также крепкие чай и кофе, спиртное. На период лечения от этих продуктов и напитков лучше отказаться. При остром цистите пациентам рекомендуют специальную молочно-растительную диету и обильное питье. Полезны настои лекарственных мочегонных и антисептических трав, таких как листья брусники, толокнянка, почечный чай. По мере выздоровления ограничения в питании можно постепенно отменить [2].
Чистота – залог здоровья. Справедливо это утверждение и в отношении лечения и профилактики цистита. Очень важно тщательно соблюдать интимную гигиену – подмываться не реже одного раза в день. При этом проводить процедуру нужно правильно: в направлении спереди назад. Это необходимо, чтобы избежать попадания бактерий из анального отверстия во влагалище и уретру. Таким же образом нужно использовать туалетную бумагу. После выхода из душа вытирайтесь насухо и сразу надевайте сухое белье.
Также обратите внимание на нижнее белье, которое вы носите. Оно должно быть из натуральной ткани, удобным и комфортным. Не рекомендуется носить стринги на постоянной основе, особенно зимой. При цистите старайтесь избегать любого переохлаждения: не нужно сидеть на холодной скамейке, носить короткую юбку и тонкие колготки в холодное время года. Выполнение этих простых правил помогут быстрее выздороветь.
При цистите врачи обычно назначают комплексные фитопрепараты с противовоспалительным, антимикробным и мочегонным действием (Канефрон® Н производства компании «Бионорика», Германия), медикаменты, снимающие спазмы мускулатуры мочевого пузыря, а также антибиотики. Однако совсем не обязательно, что каждому человеку назначат все перечисленные лекарства. Если пациент обратился за лечением вовремя, назначенный с первых дней заболевания немецкий фитотерапевтический препарат Канефрон® Н уверенно справится с ситуацией. Благодаря комплексному действию он нормализует диурез, снимает спазмы, дискомфорт и боль при мочеиспускании, оказывает мягкое мочегонное действие, уничтожает патогенные микроорганизмы. При этом препарат борется с патогенами двумя путями:
Обладает естественными антибактериальными свойствами за счет экстрактов золототысячника, розмарина и любистока;
Благодаря мочегонному эффекту выводит из организма болезнетворные бактерии.
Поэтому при приеме этого лекарства в большинстве случаев (по некоторым данным, более, чем у 80% пациентов) не требуются антибиотики [4].
Конечно, Канефрон® Н будет эффективен на любом этапе заболевания. Однако при затяжном или осложненном течении цистита есть вероятность назначения комплексного лечения с применением антибактериальных препаратов, о побочных эффектах которых многие знают не понаслышке. Поэтому лучше обращаться к врачу вовремя и с первых же дней заболевания принимать Канефрон® Н.
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