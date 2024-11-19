Как долго лечится цистит?

Цистит – это острое или хроническое воспаление мочевого пузыря. Заболевание чаще всего возникает у девочек и женщин ввиду особенностей анатомического строения. Короткий и широкий мочеиспускательный канал, его близость к влагалищу и анальному отверстию способствуют более вероятному попаданию микрофлоры внутрь мочевого пузыря и развитию цистита [1].
Известно, что примерно 20-25% женщин хоть один раз в течение жизни обращаются к врачу с острым циститом [2]. Независимо от причин, вызвавших заболевание, острый цистит имеет следующие проявления:
При этом у 10% пациенток регистрируется два и более обострений цистита в течение полугода, что говорит о развитии хронического процесса. Если цистит протекает хронически, то все перечисленные выше симптомы будут менее выраженными, «расцветая» во время обострения.
Длительность течения заболевания зависит от его формы. Мы уже знаем, что есть острый (длящийся в большинстве случаев 7 – 10 дней, иногда 10 – 15 дней) и хронический (имеющий 3 и более эпизода обострения в течение года) цистит. В зависимости от распространенности процесса различают очаговый и диффузный циститы. По происхождению циститы бывают инфекционные и неинфекционные. Также цистит может быть первичным, т.е. возникать в изначально здоровом организме, и вторичным, т.е. возникать как осложнение другого заболевания.
В большинстве случаев при назначении лечения симптомы острого неосложненного цистита практически полностью проходят на 3-и сутки лечения. Однако поврежденный эпителий воспаленного мочевого пузыря полностью заживает только через 3 недели интенсивного лечения.
По наличию осложнений выделяют осложненные и неосложненные формы заболевания. Осложнения острого цистита возникают в результате перехода воспаления со стенки мочевого пузыря на окружающие ткани. Возникают уретрит и парацистит. Также есть вероятность попадания инфекции по мочевым путям в почки с развитием пиелонефрита, который лечится более длительно и тяжело.
Как правило, врач назначает целый комплекс лечебных мероприятий. В их числе:
Хорошо зарекомендовал себя в лечении цистита немецкий фитопрепарат Канефрон® Н на основе экстрактов травы золототысячника, корня любистока и листьев розмарина.
На фоне правильного и настойчивого лечения симптомы цистита проходят довольно быстро. Применение Канефрона® Н совместно с нестероидными противовоспалительными препаратами позволяет добиться купирования симптомов острого цистита уже в течение 48 часов. Для достижения этих эффектов Канефрон® Н может быть назначен длительным курсом – в течение 3-х месяцев.
Чтобы уменьшить вероятность возникновения цистита, рекомендуется соблюдать простые правила профилактики:
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