(КАН) Международный день женщин и инфекции мочевого пузыря

Девочки рулят!

Давайте отметим День девочек. Поднимаем тост за вашу независимость, силу и красоту. Гордитесь тем, кто вы есть, потому что вы, девочки, девушки, женщины, правите миром. Пусть ничто не остановит вас, даже воспаление мочевого пузыря.

Что такое цистит?

Цистит – это острое или хроническое инфекционное заболевание. Статистика показывает, что до 60% женщин хотя бы раз в жизни страдают от инфекции мочевыводящих путей.

Канефрон® Н – решение проблемы

Канефрон® Н — это хороший препарат для стартовой терапии. Это традиционное лекарственное средство растительного происхождения, которое успешно используется для лечения первых симптомов легких воспалительных заболеваний мочевыводящих путей.

Празднуйте с заботой о здоровье

Если вам пришлось столкнуться с подобным заболеванием, согласуйте с лечащим врачом прием Канефрона® Н с первых дней заболевания.

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