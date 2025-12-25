Часто задаваемые вопросы по препарату Канефрон® Н

Какая форма Канефрона® Н самая эффективная для лечения?

Канефрон® Н выпускается в каплях и таблетках. Все формы Канефрона® Н в рекомендуемых дозировках одинаково эффективны. Канефрон® Н можно принимать взрослым и детям с 12-ти лет1.

Чем отличается Канефрон® Н в таблетках от капель по эффекту?

Канефрон® Н – это растительный комбинированный лекарственный препарат, предназначенный для лечения не тяжелых воспалительных заболеваний мочевыводящих путей, для увеличения диуреза и уменьшения отложения мочевых камней. При этом таблетки и капли одинаково эффективны. Поэтому вы можете выбрать форму препарата на свой вкус1.

Как правильно принимать Канефрон® Н - до или после еды?

Канефрон® Н можно принимать независимо от приема пищи. Капли принимают с ложки, при необходимости их растворяют в небольшом количестве жидкости. Перед применением флакон с каплями следует встряхнуть! Таблетки глотают не разжевывая, запивают достаточным количеством воды1.

Как долго можно хранить Канефрон® Н после вскрытия флакона?

Поскольку в состав препарата входят растительные компоненты, которые, после вскрытия флакона подвергаются окислению и микробному воздействию, поэтому после вскрытия флакон с каплями можно хранить не дольше 6-ти месяцев. Срок годности таблеток 4 года1.

Какие формы препарата Канефрон® Н подходят для детей?

Канефрон® Н, как в таблетках, так и в каплях, разрешен к применению у детей с 12-ти лет. С этого возраста можно принимать препарат в любой форме. При этом важно помнить, что капли имеют горьковатый вкус, и некоторым детям из-за этого лучше предложить таблетки.

Что входит в состав Канефрона® Н?

Применение лекарственного препарата Канефрон® Н основано на опыте длительного применения и многочисленных международных исследованиях трехкомпонентной формулы на основе следующих лекарственных растений:

травы золототысячника (оказывает противовоспалительное, антисептическое, общеукрепляющее действие),

корней любистока (обладает противовоспалительным, болеутоляющим, мочегонным, иммуностимулирующим действием),

листьев розмарина (оказывает противовоспалительное, спазмолитическое, мочегонное, тонизирующее действие).

Эти растения в комплексе усиливают и дополняют лечебное действие друг друга. Прием препарата на их основе способствует уменьшению болей и резей при мочеиспускании при воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей, снимает спазм, воспаление, нормализует диурез1,2.

Можно ли принимать Канефрон® Н до консультации с врачом?

Канефрон® Н применяется для снятия симптомов при острых воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей, например острого цистита. Препарат отпускается без рецепта врача. При наличии таких симптомов, как учащенное болезненное мочеиспускание и боль внизу живота в области мочевого пузыря, возникшие после переохлаждения или на фоне простуды, можно приобрести Канефрон® Н самостоятельно и начать его прием. При этом важно помнить, что эти состояния могут давать осложнения, а тяжесть заболевания не всегда возможно оценить самостоятельно без помощи специалиста. Поэтому назначение лекарства, особенно детям, остается за врачом. Однако, если нет возможности получить рекомендации врача, при наличии показаний препарат можно приобрести самостоятельно после консультации с работником аптеки. Если во время приема лекарства симптомы сохраняются, необходимо обратиться к врачу1.

В каких случаях нужно принимать Канефрон® Н?

Канефрон® Н применяется для облегчения симптомов при острых воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей. Эффективность препарата можно увидеть при:

Острых и рецидивирующих циститах у взрослых и у детей с 12 лет.

Поводом для его назначения могут стать такие симптомы, как: учащенное болезненное мочеиспускание, жжение при мочеиспускании, боль в области мочевого пузыря. При этом, чем раньше начато лечение, тем лучше. Оптимально применять препарат с первых дней развития острого цистита или при первых признаках обострения хронического цистита.

Восстановлении нормальной работы мочевыводящих путей.

Довольно часто пациенты, перенесшие цистит, сталкиваются с ним повторно. Нередко при этом приходится принимать антибиотики, которые нарушают микробиом мочевыводящих путей и способствуют снижению иммунитета, что снова приводит к повторным заболеваниям. Разорвать этот порочный круг помогает применение Канефрона® Н, который не влияет на микробиом мочевыводящих путей и воздействует на все патологические звенья возникновения цистита. Растительные компоненты в составе препарата уменьшают воспаление и боль, препятствуют прикреплению бактерий к стенке мочевого пузыря, предупреждают отложение мочевых камней камней, а также не влияют на микробиом мочевыводящих путей.

Профилактике обострений хронического цистита.

Доказано, что Канефрон® Н после трехмесячной терапии снижает количество рецидивов цистита на 73%. Он помогает уменьшить воспаление мочевыводящих путей, нормализует их функцию, сокращает риск развития осложнений цистита и его повторное возникновение1,2.

Как долго нужно принимать Канефрон® Н?

Продолжительность лечения препаратом Канефрон® Н зависит от тяжести заболевания и может осуществляться длительно. Однако, если симптомы заболевания сохраняются на фоне лечения или развивается ухудшение состояния (появляются расстройства мочеиспускания, задержка мочи, спастические боли, кровь в моче, повышается температура тела), необходимо проконсультироваться с врачом1.

Существуют ли аналоги препарата Канефрон® Н?

Канефрон® Н – это оригинальный препарат растительного происхождения, применяемый для лечения воспалительных заболеваний мочевыводящих путей, произведенный в Германии. У растительных препаратов не может быть аналогов, поскольку состав сырья, выращенного на разных почвах и в разных климатических условиях, может существенно отличаться и, разумеется, влиять на эффективность готового лекарства. Компания «Бионорика» производит растительные препараты в соответствии с концепцией фитониринга – научного подхода к созданию лекарств из растений. Все растения, входящие в состав Канефрона® Н, проходят тщательный отбор, а дозировки компонентов стандартизируются. Состав Канефрона® Н запатентован и не имеет аналогов.

Можно ли водить автомобиль во время лечения препаратом Канефрон® Н?

Канефрон® Н выпускается в двух формах: каплях и таблетках. Таблетки не содержат спирт, поэтому можно беспрепятственно водить автомобиль во время их приема. Капли же содержат спирт. Поэтому все же лучше быть осторожными и учитывать это при вождении автомобиля и при выполнении сложной работы, требующей повышенной концентрации внимания в период лечения каплями Канефрон® Н. Если вы опасаетесь негативного влияния этанола, можно предпочесть Канефрон® Н в таблетках1.

Как производят Канефрон® Н?

Препарат Канефрон® Н создан немецкой компанией «Бионорика СЕ». Компания известна своими разработками фармакологических средств на основе натуральных компонентов, произведенными согласно концепции «Фитониринг». В основе концепции “Фитониринг” лежит совместное применение научных исследований и передовых технологий в процессе производства растительных лекарственных препаратов. Компания располагает уникальными лабораториями, где проводятся испытания, создаются инновационные разработки, проводится селекция собственного посевного материала. В «Бионорика СЕ» в течение нескольких десятилетий разработана своя запатентованная продукция и созданы строгие правила для стандартизации процессов выращивания и сбора лекарственных растений, а также выпуска готовой продукции. Благодаря этому подходу обеспечивается «золотой стандарт» качества продуктов, точно соблюдается количество действующих веществ в препарате3. Канефрон® Н доступен пациентам в следующих лекарственных формах:

• капли для приема внутрь;

• таблетки.

Действующими веществами капель являются спиртовые экстракты травы золототысячника, корней любистока, листьев розмарина, а таблеток – сухие экстракты этих растений1.

Как долго применяется Канефрон® Н в практике врачей?

Состав Канефрона® Н подобран на основании длительного успешного применения лекарственных растений (травы золототысячника, корней любистока, листьев розмарина) в народной и официальной медицине, а также ряда научных исследований, подтвердивших эффективность препарата в лечении и профилактике цистита. В Европе Канефрон® Н назначают с 1934 года и уже более 20 лет препарат применяют российские и белорусские медики. В республике Беларусь Канефрон® Н внесен в амбулаторные протоколы лечения урологических заболеваний (цистита и мочекаменной болезни), а также в клинические протоколы акушерства и гинекологии для лечения и профилактики инфекций мочевых путей у беременных женщин. В 2021 году Канефрон® Н по итогам премии «Номер один» получил первое место в номинации «препарат для лечения цистита»2.

Возникают ли побочные реакции при приеме препарата Канефрон® Н?

Побочные реакции при применении Канефрона® Н возникают редко, препарат хорошо переносится. Но они могут отмечаться, как и у любого другого лекарства. В их числе аллергические реакции, нарушения работы желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, диарея). Препарат стоит с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом. Пациентам с непереносимостью фруктозы, синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы, недостаточностью сахаразы-изомальтазы, непереносимостью галактозы, лактазной недостаточностью не стоит принимать Канефрон® Н в таблетках1.

Может ли прием Канефрона® Н заменить другие лекарства для лечения цистита?

Лекарственная формула основана на действии комбинации трех лекарственных трав: травы золототысячника, корней любистока, листьев розмарина. Эти растения в комплексе эффективно справляются с симптомами цистита, уменьшают воспаление, устраняют нарушения мочеиспускания и боль. Помимо этого, препарат способствует снижению частоты повторных обострений цистита и предупреждает отложение мочевых камней. Лекарство может использоваться в качестве монотерапии цистита. Врачи отмечают, что острый неосложненный цистит может быть излечен без применения антибиотиков с помощью Канефрона® Н в 82,4% случаев. Залогом успешного лечения является своевременное обращение и прием препарата с первых дней заболевания. И только при необходимости или осложненном течении цистита Канефрон® Н применяется в комплексе с антибиотиками4.

Где производится Канефрон® Н?

Лекарственный препарат Канефрон® Н производится в Германия. Растительные компоненты выращиваются на экологически чистых плантациях.

Благодаря тщательному отбору семян, оптимальному времени сбора растительного сырья, строгому контролю на всех этапах производства и особой запатентованной технологии производства лекарства сохраняют свои фармакологические свойства.

Дополнение к ответу, если поднимается вопрос производственных площадок.

Производителем лекарственного препарата является компания Бионорика СЕ. Все производственные площадки Бионорика СЕ, Rottendorf Pharma GmbH и Wiewelhove GmbH, Германия соответствуют стандартам GMP Германии, ЕАЭС и имеют лицензии на производство растительных лекарственных препаратов.

Какую форму Канефрона® Н лучше всего выбрать взрослому?

Взрослый человек может принимать любую форму Канефрона® Н в соответствующей дозировке на свой выбор. Если вам удобнее принимать таблетки, вы водите автомобиль или нет возможности все время находиться дома - выбирайте Канефрон® Н в таблетках.

Насколько эффективен Канефрон® Н при цистите?

Канефрон® Н обладает оптимальным перечнем фармакологических эффектов для лечения цистита – антиадгезивным (препятствует прикреплению бактерий к стенке мочевого пузыря), противовоспалительным, мягким мочегонным, спазмолитическим, обезболивающим. Препарат способствует отхождению мочевых камней и профилактике мочекаменной болезни, повышает эффективность антибактериальной терапии, подходит для длительного применения. Применение Канефрона® Н не только ускоряет выздоровление при цистите, но и предупреждает повторное обострение заболевания1,4,5.

Канефрон® Н нужно принимать в комплексном лечении или как самостоятельный препарат?

Канефрон® Н обладает противовоспалительным, антиадгезивным (препятствует прикреплению бактерий к стенке мочевого пузыря), мочегонным, спазмолитическим и обезболивающим действием. Благодаря комплексному эффекту лекарство успешно используется в качестве монотерапии при:

Нетяжелых воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей;

Остром неосложненном цистите;

Длительном профилактическом лечении при рецидивирующем и хроническом цистите для предупреждения обострений.

Окончательное решение, назначать Канефрон® Н в качестве самостоятельного лечения или применять в комплексной схеме, принимает врач с учетом тяжести состояния пациента и наличия осложнений4,5.

Какими эффектами обладает Канефрон® Н?

Благодаря запатентованному составу и эффективной комбинации лекарственных растений, Канефрон® Н действует на организм в нескольких направлениях. Он оказывает:

Противовоспалительное и спазмолитическое действие. Им обладают все компоненты препарата. Помогает отхождению мелких мочевых камней и песка при мочекаменной болезни, уменьшает боль.

Мягкое мочегонное действие. Способствует уменьшению прикрепления микроорганизмов к слизистой оболочке мочевыводящих путей, что помогает предотвратить дальнейшее развитие цистита на раннем этапе.

Сосудорасширяющее действие. Эфирные масла золототысячника, любистока и розмарина расширяют сосуды почек, что улучшает их кровоснабжение.

Антимикробное действие. Все лекарственные растения, входящие в состав Канефрона® Н, содержат вещества, обладающие широким антимикробным спектром действия. Это помогает бороться с первопричиной цистита – инфекцией.

Эффективность и безопасность препарата доказаны и в повседневной врачебной практике, и в многочисленных клинических исследованиях1,2,5.

Можно ли принимать Канефрон® Н при хроническом цистите?

После устранения симптомов обострения хронического инфекционного процесса для предупреждения повторных обострений обычно проводят длительную профилактическую терапию, в которую часто включают Канефрон® Н. Этот препарат хорошо переноситься и может при необходимости применяться длительно (от 3-х до 6-ти месяцев). Канефрон Н особенно актуален при непереносимости антибиотиков, у пациентов, нуждающихся в постоянном приеме уросептиков, у детей. Прием Канефрона® Н повышает эффективность антибактериальной терапии цистита, ускоряет выздоровление и удлиняет безрецидивный период5.

Поможет ли Канефрон® Н при учащенном и болезненном мочеиспускании?

Учащенное и болезненное мочеиспускание чаще всего является симптомом цистита – инфекционного воспаления мочевого пузыря. Канефрон® Н оказывает комплексное противовоспалительное, мочегонное, спазмолитическое, противомикробное действие, что напрямую влияет на неприятные симптомы этого заболевания. Препарат способствует уменьшению болей и резей при мочеиспускании, улучшает диурез, действует на непосредственную причину воспалительного процесса – бактерии, способствует их выведению из организма. Поэтому при указанных симптомах это лекарство показано к применению. Главное, не увлекайтесь самолечением, если эти симптомы не проходят на фоне приема препарата, своевременно обращайтесь к врачу1.

С какого дня заболевания можно принимать Канефрон® Н?

Канефрон® Н эффективен с любого дня заболевания. Однако следует отметить, что быстрее и эффективнее начинать лечение Канефроном® Н с самого первого дня появления недомогания, чтобы не допустить затяжного течения болезни или развития осложнений. Если заболевание серьезное (например, цистит осложнился воспалением почек - пиелонефритом), то лечение пиелонефрита обязательно назначает врач1,5.

Может ли прием Канефрона® Н предотвратить осложнения при инфекции мочевыводящих путей?

Во многих случаях прием Канефрона® Н помогает устранить симптомы цистита, а также предупредить вероятные осложнения и повторное развитие заболевания. А при хроническом процессе - удлинить безрецидивный период. Безусловно, это зависит не только от эффективности препарата, но и от тяжести инфекции, наличия сопутствующих заболеваний и своевременности обращения за медицинской помощью. Поэтому рекомендуется начинать лечение цистита при самых первых признаках заболевания5.

С какого возраста можно давать Канефрон® Н детям?

Согласно инструкции, Канефрон® Н показан к применению у детей с 12-ти лет. Дозировки лекарства одинаковы у детей и взрослых. Канефрон® Н в таблетках принимают по 2 таблетки 3 раза в день, а в каплях – по 50 капель 3 раза в день.

Можно ли купить Канефрон® Н без рецепта?

Лекарственный препарат Канефрон® Н выпускает фармацевтическая компания Бионорика СЕ (Германия), которая специализируется на разработке эффективных и безопасных препаратов натурального происхождения. Канефрон® Н отпускается без рецепта врача. Он относится к группе комбинированных препаратов, применяющихся при нетяжелых воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей, для повышения диуреза и уменьшения отложения мочевых камней, подходит для лечения детей с 12-ти лет и взрослых1.

Можно ли применять Канефрон® Н для профилактики цистита?

Согласно статистике, рецидивы цистита отмечаются у 30% женщин, перенесших цистит. С целью профилактики рецидивов применяют растительные препараты. Одним из самых эффективных является Канефрон® Н, содержащий экстракты травы золототысячника, корня любистока и листьев розмарина. Препарат обладает противовоспалительным, спазмолитическим, диуретическим, антиадгезивным (препятствует прикреплению бактерий к стенке мочевого пузыря), обезболивающим и противомикробным эффектами. В исследовании, проведенном на базе 19-ой городской поликлиники и кафедры урологии и нефрологии БелМАПО г. Минска, было установлено, что включение Канефрона® Н в противорецидивную схему лечения у большинства пациенток (94%) обусловило отсутствие рецидива заболевания в течение 9 месяцев. Поэтому принимать Канефрон® Н для профилактики цистита необходимо, но только в том случае, если вы уже столкнулись с этим заболеванием6. Канефрон® Н внесен в протоколы амбулаторного лечения цистита и мочекаменной болезни Республики Беларусь.

Можно ли принимать Канефрон® Н при пиелонефрите?

Пиелонефрит (воспаление почек) развивается из-за того, что инфекция попадает восходящим путем в почки через мочевыводящие пути. Этому заболеванию нередко предшествует цистит, который сопровождается учащенным и болезненным мочеиспусканием, болью внизу живота, изменениями в анализах мочи. Канефрон Н применяют для лечения и профилактики цистита и рецидивов цистита. Для лечения пиелонефрита препарат Канефрон Н может быть включен в схему лечения только по назначению врача.

