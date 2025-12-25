Полезные советы

Лого Канефрон

Хронический пиелонефрит: причины, основные симптомы и лечение
Хронический пиелонефрит: причины, основные симптомы и лечение

Получая раз за разом «плохие» анализы мочи, многие попросту «опускают руки». Стоит ли что-то предпринимать, если нет быстрого результата? Терпение! Частые воспалительные изменения в анализах мочи могут говорить о хроническом пиелонефрите – заболевании, которое имеет инфекционную природу. И причин этого состояния множество. Главное – выявить основной фактор обострения воспалительного процесса и неукоснительно придерживаться рекомендаций врача.

Пиелонефрит у детей. Чего бояться?
Пиелонефрит у детей. Чего бояться?

Ежегодно в мире среди детей регистрируется 50 миллионов случаев инфекций мочевыводящих путей, включая пиелонефрит. При этом заболевание в большей степени характерно для девочек, у 50% которых происходит рецидив пиелонефрита в течение 1-го года после его дебюта, а у 75% - в течение 2-х лет. У мальчиков рецидивы инфекции наблюдаются реже (обычно в 15-20% случаев) и как правило происходят на первом году жизни. Как распознать пиелонефрит у ребенка и есть ли возможность избежать его развития?

Цистит. Как облегчить симптомы?

Цистит – это воспалительное заболевание мочевого пузыря, которое может вызвать дискомфорт и болезненные ощущения при мочеиспускании. Как облегчить его симптомы?

Диета при пиелонефрите
Диета при пиелонефрите

В нашей культуре существует множество поговорок и мудрых высказываний про здоровое питание. «Мы есть то, что мы едим», «нужно есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть», «ешьте пищу как лекарство, чтобы не есть лекарства, как пищу». Эти и многие другие утверждения полностью справедливы. Им отдает должное и современная медицина, ведь не зря разработаны диеты при самых различных заболеваниях, которые помогают быстрее восстановить здоровье. В этом материале речь пойдет про диету при пиелонефрите.

В чем особенности цистита у детей?

Почему развивается цистит у детей? Как проявляется цистит у детей? Чем цистит отличается от другой патологии мочевыводящих путей?

Лечение цистита с позиций доказательной медицины

Важнейшим требованием современной клинической практики стала необходимость придерживаться принципов доказательной медицины. В лечении пациентов важно использовать только те лекарства и методы, которые тщательно изучены и доказаны

Цистит после секса. Как себя обезопасить?
Цистит после секса. Как себя обезопасить?

Некоторые женщины замечают, что после секса они начинают часто «бегать» в туалет. При этом большинство из них не обращается к врачам, поскольку эти эпизоды обычно разрешаются самопроизвольно. У большинства пациенток дебют данного заболевания возникает с началом половой жизни, поэтому цистит, возникающий после интимных отношений даже получил название «болезнь медового месяца».

Какие выделения бывают при цистите у женщин?

Цистит – это острое или хроническое воспаление мочевого пузыря. Заболевание по праву считается «женским». Это связано с тем, что у женщин короткий и широкий мочеиспускательный канал, по которому бактерии из влагалища и ануса с легкостью могут проникнуть в мочевой пузырь. Ввиду разных причин однажды перенесенные циститы склонны повторяться в 50% случаев [1]. Бывает, что при этом у женщин отмечаются специфические выделения. Разбираемся, являются ли они характерным симптомом этого заболевания?

Чем опасен цистит?

Люди, хоть один раз в жизни перенесшие цистит, никогда не назовут его легким заболеванием. Частые позывы в туалет, болезненное и учащенное мочеиспускание, боль в животе существенно влияют на общее самочувствие и качество жизни. Добавить проблем могут осложнения, вызванные неправильным лечением цистита или несвоевременным обращением к врачу.

Что может стать причиной мочекаменной болезни?

Мочекаменная болезнь (МКБ) – одно из распространенных урологических заболеваний. Ей страдают примерно 3% населения [1]. Для этой патологии характерно образование песка и плотных отложений (конкрементов или камней) в мочевыводящих путях и почках. Болезнь не только негативно влияет на обмен веществ и состояние внутренних органов, но и значительно снижает уровень жизни.

Что можно перепутать с циститом?

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) – одни из частых заболеваний. Это поражение различных отделов мочевыделительной системы, включая почки, мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал. Симптомы ИМП похожи, а вот лечение воспалительного процесса в различных отделах мочевыделительной системы может существенно отличаться. Поэтому важно отличать цистит (воспаление мочевого пузыря) от других сходных по проявлениям патологий.

Отмечаем Международный день женщин и говорим о инф.мочевого пузыря.

Девочки рулят! Давайте отметим День девочек. Поднимаем тост за вашу независимость, силу и красоту. Гордитесь тем, кто вы есть, потому что вы, девочки, девушки, женщины, правите миром. Пусть ничто не остановит вас, даже воспаление мочевого пузыря.

Цистит у детей: как лечить эффективно?

Цистит и другие инфекции мочевыводящих путей – широко распространенные заболевания у детей. В группе риска – девочки. У них цистит встречается чаще, чем у мальчиков, в 5 – 6 раз. Это происходит ввиду особенностей анатомического строения мочевыводящей системы. По этим же причинам цистит склонен к рецидивам: если он возник однажды, нет гарантии, что после излечения заболевание вновь не вернется. Как лечить цистит у детей правильно, чтобы избежать рецидивов, осложнений и частого приема антибиотиков?

Что делать в первый день цистита?

Все наслышаны о вреде самолечения цистита и возможных осложнениях из-за этого. Но что делать, если заболевание началось внезапно, и попасть к врачу именно в этот день нет возможности? Как помочь себе и не упустить время, предназначенное для активного лечения?

Что будет, если не лечить цистит?

Цистит – это воспаление мочевого пузыря, сопровождающееся рядом неприятных симптомов: учащенным мочеиспусканием, болью и жжением при мочеиспускании, болью в животе, повышением температуры тела, изменениями в анализах мочи. Столкнувшись с этими симптомами, некоторые люди считают, что могут справиться с ними самостоятельно и начинают активное самолечение. Почему делать этого ни в коем случае нельзя

Как понять, какое заболевание у человека: цистит или уретрит?

Острые инфекционно-воспалительные заболевания мочевыводящей системы (в их числе уретрит и цистит) встречаются довольно часто. Основная проблема состоит в том, что, столкнувшись с нарушениями мочеиспускания многие пациенты начинают лечиться самостоятельно, стесняясь обращаться к врачу или считая заболевание легким. На самом деле при неправильном лечении как уретрит, так и цистит склонны давать осложнения и рецидивировать, причиняя человеку много неудобств.

Как долго лечится цистит?

Цистит – это острое или хроническое воспаление мочевого пузыря. Заболевание чаще всего возникает у девочек и женщин ввиду особенностей анатомического строения. Короткий и широкий мочеиспускательный канал, его близость к влагалищу и анальному отверстию способствуют более вероятному попаданию микрофлоры внутрь мочевого пузыря и развитию цистита [1]. Эта болезнь всегда доставляет массу неудобств, поэтому от ее проявлений хочется избавиться как можно скорее.

Как защитить себя от цистита?

Как защитить себя от цистита? Этот пост расскажет вам как обезопасить себя от цистита, и какой препарат взять, чтобы вылечить недуг

ОРВИ и цистит: есть ли связь?

ОРВИ (Острые респираторные вирусные инфекции) и цистит: есть ли связь? В данной статье вы можете узнать про связь цистита и ОРВИ, и их особенности

Первая помощь при остром цистите

Первая помощь при остром цистите. В данной статье описаны симптомы, как долго и где возникает острый цистит. Как принимать растительный препарат Канефрон Н при остром цистите?

Что такое цистит и как он проявляется?

Боль внизу живота, болезненное мочеиспускание, частые позывы на мочеиспускание, изменения цвета мочи – все эти проявления могут обеспокоить любого человека. Чаще всего это симптомы цистита.

Как проявляется цистит?

Все о цистите: симптомы, особенности цистита у мужчин и женщин. Фитотерапия в лечении и профилактике цистита. Путеводитель по лекарственным травам при цистите

Как эффективно лечить пиелонефрит?

Все о пиелонефрите: как проявляется, особенности, когда назначают антибиотики при болезни, как предотвратить повторное заболевание мочевыводящих путей?

Цистит после интимной близости

Воспаление мочевого пузыря — заболевание, которому чаще подвержены женщины. Почему он возникает? Как избавиться от заболевания? Факторы развития цистита

Цистит при менструации

Почему возникает цистит при менструации и с чем это связано? Как проявляется цистит при менструации? Как долго длится цистит? Как лечить данный вид цистита?

Инфекции мочевыводящих путей

Инфекции мочевыводящих путей сопровождаются болезненными симптомами. Какие бывают инфекции мочевыводящих путей и как с ними бороться?

Мочекаменная болезнь: симптомы

Мочекаменная болезнь — хроническое заболевание, характеризующееся образованием камней в почках и/или мочевых путях вследствие нарушения обмена веществ. Cимптомы

Травы в составе Канефрона

Немецкий лекарственный препарат Канефрон® Н применяется для лечения цистита и профилактики образования мочевых камней. Лечебные травы в составе Канефрона® Н

Обязательны ли антибиотики при цистите

Цистит – это воспаление мочевого пузыря. Из-за физиологических особенностей организма в 80% случаев заболеванию чаще подвержены женщины. Симптомы цистита

Цистит у детей

Цистит — это воспаление мочевого пузыря. Одно из самых распространенных заболевание у детей раннего возраста. Симптомы цистита у ребенка

Первая помощь при цистите

Что делать, если вы подозреваете у себя цистит? Симптомы цистита: частые позывы к мочеиспусканию, боли при мочеиспускании и/или в нижней части живота, зуд и жжение в области мочеиспускательного канала

Как часто нужно ходить в туалет

Одной из причин возникновения заболеваний мочевыделительной системы может стать несвоевременный поход в туалет. Что делать, если осложнений не удалось избежать?

3 мифа о цистите

Воспаление мочевого пузыря — заболевание, с которым хоть раз в жизни сталкивались больше половины представительниц прекрасного пола, существуют мифы, связанные с его возникновением

Кровь в моче при цистите

Появление крови в моче при цистите может свидетельствовать о развитии геморрагического цистита, возникающего примерно в 5-10% общих случаев

Купание в водоемах и цистит

Можно ли купаться в водоемах при предрасположенности к циститу? Причиной цистита являются бактерии, переохлаждение и снижение внутренней температуры тела

Советы для здоровья почек

Правила, которые важно соблюдать для заботы о здоровье почек. Почки выполняют важные функции в организме: фильтруют кровь, выводят шлаки, токсины, поддерживают водно-солевой баланс

Цистит после родов

Рождение ребенка – радостное событие. Однако бывает и так, что в процессе родов женщина расплачивается за него собственным здоровьем.

Продукты для здоровья почек

Продукты питания, полезные для почек. Сбалансированное комплексное питание с достаточным количеством жиров, углеводов, белков и витаминов позволяет организму работать в полную силу

