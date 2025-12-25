Полезные советы

В нашей культуре существует множество поговорок и мудрых высказываний про здоровое питание. «Мы есть то, что мы едим», «нужно есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть», «ешьте пищу как лекарство, чтобы не есть лекарства, как пищу». Эти и многие другие утверждения полностью справедливы. Им отдает должное и современная медицина, ведь не зря разработаны диеты при самых различных заболеваниях, которые помогают быстрее восстановить здоровье. В этом материале речь пойдет про диету при пиелонефрите.