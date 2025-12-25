Полезные советы

Получая раз за разом «плохие» анализы мочи, многие попросту «опускают руки». Стоит ли что-то предпринимать, если нет быстрого результата? Терпение! Частые воспалительные изменения в анализах мочи могут говорить о хроническом пиелонефрите – заболевании, которое имеет инфекционную природу. И причин этого состояния множество. Главное – выявить основной фактор обострения воспалительного процесса и неукоснительно придерживаться рекомендаций врача.
Ежегодно в мире среди детей регистрируется 50 миллионов случаев инфекций мочевыводящих путей, включая пиелонефрит. При этом заболевание в большей степени характерно для девочек, у 50% которых происходит рецидив пиелонефрита в течение 1-го года после его дебюта, а у 75% - в течение 2-х лет. У мальчиков рецидивы инфекции наблюдаются реже (обычно в 15-20% случаев) и как правило происходят на первом году жизни. Как распознать пиелонефрит у ребенка и есть ли возможность избежать его развития?
Вы подозреваете, что у вас инфекция мочевого пузыря?
В нашей культуре существует множество поговорок и мудрых высказываний про здоровое питание. «Мы есть то, что мы едим», «нужно есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть», «ешьте пищу как лекарство, чтобы не есть лекарства, как пищу». Эти и многие другие утверждения полностью справедливы. Им отдает должное и современная медицина, ведь не зря разработаны диеты при самых различных заболеваниях, которые помогают быстрее восстановить здоровье. В этом материале речь пойдет про диету при пиелонефрите.
Важнейшим требованием современной клинической практики стала необходимость придерживаться принципов доказательной медицины. В лечении пациентов важно использовать только те лекарства и методы, которые тщательно изучены и доказаны
Некоторые женщины замечают, что после секса они начинают часто «бегать» в туалет. При этом большинство из них не обращается к врачам, поскольку эти эпизоды обычно разрешаются самопроизвольно. У большинства пациенток дебют данного заболевания возникает с началом половой жизни, поэтому цистит, возникающий после интимных отношений даже получил название «болезнь медового месяца».
Цистит – это острое или хроническое воспаление мочевого пузыря. Заболевание по праву считается «женским». Это связано с тем, что у женщин короткий и широкий мочеиспускательный канал, по которому бактерии из влагалища и ануса с легкостью могут проникнуть в мочевой пузырь. Ввиду разных причин однажды перенесенные циститы склонны повторяться в 50% случаев [1]. Бывает, что при этом у женщин отмечаются специфические выделения. Разбираемся, являются ли они характерным симптомом этого заболевания?
Люди, хоть один раз в жизни перенесшие цистит, никогда не назовут его легким заболеванием. Частые позывы в туалет, болезненное и учащенное мочеиспускание, боль в животе существенно влияют на общее самочувствие и качество жизни. Добавить проблем могут осложнения, вызванные неправильным лечением цистита или несвоевременным обращением к врачу.
Мочекаменная болезнь (МКБ) – одно из распространенных урологических заболеваний. Ей страдают примерно 3% населения [1]. Для этой патологии характерно образование песка и плотных отложений (конкрементов или камней) в мочевыводящих путях и почках. Болезнь не только негативно влияет на обмен веществ и состояние внутренних органов, но и значительно снижает уровень жизни.
Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) – одни из частых заболеваний. Это поражение различных отделов мочевыделительной системы, включая почки, мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал. Симптомы ИМП похожи, а вот лечение воспалительного процесса в различных отделах мочевыделительной системы может существенно отличаться. Поэтому важно отличать цистит (воспаление мочевого пузыря) от других сходных по проявлениям патологий.
Цистит и другие инфекции мочевыводящих путей – широко распространенные заболевания у детей. В группе риска – девочки. У них цистит встречается чаще, чем у мальчиков, в 5 – 6 раз. Это происходит ввиду особенностей анатомического строения мочевыводящей системы. По этим же причинам цистит склонен к рецидивам: если он возник однажды, нет гарантии, что после излечения заболевание вновь не вернется. Как лечить цистит у детей правильно, чтобы избежать рецидивов, осложнений и частого приема антибиотиков?
Все наслышаны о вреде самолечения цистита и возможных осложнениях из-за этого. Но что делать, если заболевание началось внезапно, и попасть к врачу именно в этот день нет возможности? Как помочь себе и не упустить время, предназначенное для активного лечения?
Цистит – это воспаление мочевого пузыря, сопровождающееся рядом неприятных симптомов: учащенным мочеиспусканием, болью и жжением при мочеиспускании, болью в животе, повышением температуры тела, изменениями в анализах мочи. Столкнувшись с этими симптомами, некоторые люди считают, что могут справиться с ними самостоятельно и начинают активное самолечение. Почему делать этого ни в коем случае нельзя
Острые инфекционно-воспалительные заболевания мочевыводящей системы (в их числе уретрит и цистит) встречаются довольно часто. Основная проблема состоит в том, что, столкнувшись с нарушениями мочеиспускания многие пациенты начинают лечиться самостоятельно, стесняясь обращаться к врачу или считая заболевание легким. На самом деле при неправильном лечении как уретрит, так и цистит склонны давать осложнения и рецидивировать, причиняя человеку много неудобств.
Цистит – это острое или хроническое воспаление мочевого пузыря. Заболевание чаще всего возникает у девочек и женщин ввиду особенностей анатомического строения. Короткий и широкий мочеиспускательный канал, его близость к влагалищу и анальному отверстию способствуют более вероятному попаданию микрофлоры внутрь мочевого пузыря и развитию цистита [1]. Эта болезнь всегда доставляет массу неудобств, поэтому от ее проявлений хочется избавиться как можно скорее.