Что входит в состав Канефрон® Н

Канефрон® Н представляет собой комбинированный растительный препарат, произведенный в Германии в соответствии с высокими стандартами качества GMP. В основе всех этапов производства — запатентованная концепция фитониринга и современные технологии. Высокий профиль безопасности позволяет использовать препарат в составе комплексного лечения различных заболеваний мочевыводящих путей, в том числе во время беременности, в детском и пожилом возрасте.

Что входит в состав препарата Канефрон® Н

В состав лекарства Канефрон® Н входит золототысячник обыкновенный (Centaurium erythraea), любисток (Levisticum officinale) и розмарин (Rosmarinus officinalis). Такое сочетание действующих веществ позволяет получить следующие лечебные эффекты:

Спазмолитический: лекарственный препарат способствует уменьшению болей и резей при мочеиспускании, снятию спазма и нормализации тонуса мочевого пузыря.

Антисептический/антимикробный: комбинация лекарственных растений воздействует на бактерии, вызывающие воспалительный процесс, препятствует их размножению, прикреплению и распространению в мочевыводящих путях.

Противовоспалительный: устранение воспалительных явлений в стенке мочевого пузыря, мочеточников и чашечно-лоханочной системе почки.

Диуретический: препарат обладает мягким мочегонным эффектом, он способствует увеличению мочевыделения за счет расширения сосудов почек и улучшения кровотока.

Стоит отметить, что добавление «Канефрона Н» к антибактериальной терапии способствует повышению ее эффективности. Благодаря этому выздоровление наступает гораздо быстрее, снижается потребность в длительных курсах антибиотиков. Помимо этого, при длительном курсовом назначении растительный препарат способствует снижению риска рецидивов цистита и пиелонефрита.

Показания и противопоказания

Фармакологические свойства «Канефрона Н» позволяют применять его в рамках терапии и профилактики. Так, врач может назначить препарат для лечения пиелонефрита и цистита или для профилактики мочекаменной болезни пациенту из группы риска: при уже диагностированных ранее инфекциях мочевыводящих путей, а также при беременности, сахарном диабете, перенесенных вмешательствах на органах мочевыделительной системы и пр.

Препарат, помимо вышеперечисленных категорий больных, может применяться с 12 лет при различных воспалительных заболеваниях мочевыделительной системы и склонности к образованию камней.

Список показаний к использованию препарата довольно широк, а натуральный растительный состав имеет минимум противопоказаний.

Свойства «Канефрона Н»

Канефрон® Н обладает выраженным положительным влиянием и высоким профилем безопасности у пациентов, страдающих инфекционными заболеваниями почек, мочевыводящих путей и мочекаменной болезнью, что многократно подтверждено клиническими исследованиями.

Компоненты препарата способствуют уменьшению количества рецидивов, формированию препятствия для образования мочевых камней, ускорению выздоровления и потенцированию действия антибиотиков.

Одним из свойств «Канефрона Н» является спазмолитическое действие: средство может уменьшать проявления цистита за счет снятия спазма мочевого пузыря и устранения таких неприятных симптомов, как боль и постоянные позывы в туалет.

Препарат может препятствовать развитию осложнений воспалительных заболеваний мочевыделительной системы и снижать вероятность хронизации процесса. Благодаря этому повышается качество жизни женщин, ведь именно они чаще всего являются мишенью для инфекции мочевых путей.

Лечебное действие натурального растительного препарата в форме таблеток и раствора обеспечивается как отдельными активными веществами, так и их комбинацией. Так, увеличению мочевыведения способствует эфирное масло любистока, а розмариновая кислота отвечает за противовоспалительное действие.

Узнайте больше о каждом компоненте «Канефрона Н» — золототысячнике, любистоке, розмарине.