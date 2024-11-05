Нужен Канефрон® Н? Выбираем аптеку!

Все мы, к сожалению, время от времени болеем и вынуждены обращаться к врачам и покупать лекарства в аптеке. Как сделать процесс приобретения медикаментов удобным и комфортным для себя и своей семьи? Он во многом зависит от аптек, которые мы выбираем. Давайте рассмотрим, по каким критериям лучше всего выбирать аптеку.



Аптеки вашего города: какую выбрать?

В любом крупном городе наверняка есть большое количество аптек. Каждая из них обладает своими уникальными характеристиками, видами товара и так далее. Естественно, в каждой аптеке заинтересованы в наличии покупателей, поэтому практически в любой из них имеется внушительный выбор товаров, а уровень обслуживания будет на высоте.

По данным статистики, в 50% случаев лекарства приобретаются в самой ближайшей к дому или работе аптеке, в 30 % - в любимой (той, где всегда присутствуют нужные медикаменты, есть акции и скидки, качественный сервис) и в 20 % - в той, где цена на нужное лекарство оказывается самой низкой. Как же лучше всего оптимизировать покупку лекарств в отношении их цены и качества?



Где лекарства дешевле?

Конечно, многие из нас покупают лекарства не каждый день. Однако даже для лечения острого внезапно случившегося заболевания сумма может набежать приличная. Сколько же в целом люди тратят на лекарства? По подсчетам специалистов из аналитического агентства Synovate Comcon, на медикаменты у россиян уходит около 11 000 российских рублей в год из расчета на семью из 3 человек. Наши соотечественники не отстают. В среднестатистической белорусской семье на лечение расходуется около 89 рублей в месяц. В сравнении со многими европейскими странами доля расходов на лекарства в Беларуси выше (6-7% против 4-5% в ЕС). Можно ли сократить расходы на медикаменты и при этом не сэкономить на здоровье?

Каждая из аптек обладает уникальными характеристиками, видами товара, наличием программы лояльности и так далее. Цены в аптеках могут несколько отличаться, но в большинстве из них будут как товары по низкой, так и по высокой цене. Это зависит от ряда факторов: поставки, наценки, ценовой категории аптеки. Если вам нравится какая-либо определенная аптека, целесообразно оформить дисконтную карту.

Немаловажно также уточнить у лечащего врача, какие есть альтернативы в лечении того или иного заболевания. Например, для лечения цистита применяются противовоспалительные, антибактериальные, мочегонные лекарственные средства, иммуностимулирующие препараты и травяные сборы, которые нередко назначаются в комплексе. А можно принимать только одно растительное лекарство комплексного действия – Канефрон® Н (производство компании «Бионорика», Германия) с сопоставимым результатом. Учитывая эффективность, безопасность и доступную цену Канефрона® Н, приобретая его, есть все шансы оказаться в выигрыше в том числе и по средствам.



В чем секрет популярности Канефрона® Н?

В состав Канефрона® Н входят экстракты трех лекарственных растений: травы золототысячника, листьев розмарина и корней любистока лекарственного. Эти растения благотворно сказываются на состоянии мочевыводящих путей. Они оказывают противовоспалительное, спазмолитическое, диуретическое, противомикробное (антисептическое) действие. Благодаря этому у заболевшего человека быстро проходят боль в области мочевого пузыря, исчезает жжение и дискомфорт при мочеиспускании, улучшается диурез, нормализуются анализы мочи.

Канефрон® Н — один из самых эффективных препаратов в борьбе с болезнями мочевыводящей системы. Благодаря растительному составу и стандартизации, Канефрон® Н во много превосходит отдельно взятые травы и «почечные» сборы. Препарат безопасен, очень редко вызывает аллергические реакции, за счет чего имеет широкое применение. Природное противомикробное и антиадгезивное действие способствует непосредственному уничтожению болезнетворных микробов и выведению их из организма без вреда для естественной микрофлоры человека. Исчезновение бактериурии на фоне приема Канефрона® Н способствует снижению количества патогенных бактерий в мочевых путях, что ускоряет выздоровление.

Канефрон® Н входит в национальные клинические протоколы по лечению урологических заболеваний, может использоваться как самостоятельно, так и в комплексной терапии циститов, других инфекций мочевыводящих путей и мочекаменной болезни у детей с 12-ти лет и взрослых. Препарат разработан в двух удобных формах для приема внутрь: каплях и таблетках.

При всей популярности Канефрона® Н, его просто приобрести: препарат есть в продаже практически во всех городах Беларуси, а это более 3300 аптек по всей стране.



Где искать информацию о наличии лекарства в аптеках?

В Беларуси самые популярные сайты поиска аптек – это tabletka.by или 103.by. Перейдите на любой из этих сайтов! Там указаны адреса аптек и телефоны, по которым можно забронировать препарат. Так вы сможете найти аптеку, более выгодную по цене или ближайшую к вашему дому, где есть в наличии Канефрон® Н в нужной форме.

Ряд аптек информируют покупателей о наличии лекарств на своих собственных сайтах. В столичных аптеках может быть установлен инфокиоск, с помощью которого посетителям также предоставлена возможность самостоятельно получить информацию о наличии лекарственных средств.



В каких аптеках можно приобрести Канефрон® Н?

Канефрон® Н легко можно приобрести не только в крупных городах, но и практически в любом населенном пункте Беларуси, в том числе в городских поселках и агрогородках. Например, в городе Минске и Минской области препарат в наличии более чем в 1185 аптеках; городе Бресте и Брестской области – в 485 аптеках; городе Гомеле и Гомельской области – в 505 аптеках; городе Гродно и Гродненской области – в 405 аптеках; городе Могилеве и Могилевской области – в 375 аптеках; городе Витебске и Витебской области – в 445 аптеках. Канефрон® Н отпускается без рецепта.

Литература:

Белорусы тратят на здравоохранение больше, чем граждане ЕС. 18.06.2023 Покупаем лекарства: где это лучше сделать и как выбирать? Н. Фартов. Как правильно выбрать аптеку для покупки лекарств по выгодным ценам? Рекомендации. З. Г. Григорян, К. Л. Локшин. Применение препарата Канефрон® Н в урологической практике. «РМЖ», 01.08.2013 Инструкция

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