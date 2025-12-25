Лого Канефрон

Инфекции нижних мочевых путей: в поисках правильных решений

Оценка эффективности применения фитопрепарата Канефрон® Н в комплексном лечении пациенток с хроническим циститом

Применение фитопрепарата Канефрон® Н в гинекологической практике

Фитотерапия при хронической болезни почек

Высокий терапевтический потенциал комбинированного фитопрепарата Канефрон Н

Опыт применения комбинированного фитопрепарата Канефрон ® Н в лечении хронического цистита

Публикация седьмая

Острый цистит у детей. Лечебный и профилактический потенциал фитотерапии

Публикация восьмая

Острый и хронический пиелонефрит. Диагностика и оптимизация терапии

Публикация девятая

Канефрон® Н при лечении рецидивирующего цистита у женщин детородного возраста: рандомизированное контролируемое исследование

публикация девять

Роль фитопрепарата Канефрон Н в лечении пациентов с впервые выявленными мелкими конкрементами почек

публикация одиннадцатая

Канефрон® Н: достойная альтернатива и дополнение к современным схемам антибиотикотерапии инфекций мочевых путей

Публикация двенадцатая

Новый взгляд на лечение инфекций мочевыводящей системы

Публикация первая апрель

Гиперактивный мочевой пузырь: как бороться с этой проблемой?

Публикация вторая апрель

Растительный препарат при нарушениях со стороны мочевыделительной системы

Публикация третья апрель

Трудности лечения рецидивирующей инфекции

Безопасность препарата Канефрон® Н во время беременности: от клинического опыта к доказательствам

Канефрон® Н – оригинал в мире фитотерапии

Сравнительная оценка монотерапии препаратами Канефрон® Н и ципрофлоксацин острого неосложненного цистита у женщин *

