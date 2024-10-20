Комбинированный лекарственный растительный препарат для лечения и профилактики инфекций мочевых путей и мочекаменной болезни. Производится по уникальной технологии Фитониринг.
Препарат подтвердил свое лечебное действие в клинических исследованиях и успешно применяется уже более 86 лет в Германии и 18-ти лет в Беларуси.
Препарат в продаже во всех городах Беларуси: более 3300 аптек по всей стране.
Острый цистит — воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря с нарушением его функции. Вызывать цистит могут различные возбудители — бактерии, вирусы, грибы, но наиболее частой причиной инфекционного цистита является кишечная палочка. Что делать в данной ситуации?
Концепция создания лекарственного препарата – Фитониринг. Название концепции происходит от двух слов: «фито» (растение) и «инжиниринг» научный подход к производственному процессу. На практике это означает, что для производства лекарственных препаратов применяются научные исследования и инновационные технологии, которые позволяют раскрыть лечебный потенциал лекарственных растений и сохранить все их полезные свойства в готовом лекарстве.
Оказывает противовоспалительное, диуретическое, спазмолитическое и антибактериальное действие
Оказывает противовоспалительное, диуретическое, спазмолитическое и антибактериальное действие
Оказывает диуретическое, спазмолитическое и антибактериальное действие
В продаже во всех городах Беларуси: более 3300 аптек по всей стране.
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Капли и таблетки разрешены детям с 12 лет.
Приём лекарственного средства таблетки беременными женщинами может осуществляться по назначению врача в случае необходимости.
Лекарственный препарат не следует принимать женщинам во время кормления грудью.
Да, комбинация Канефрон® Н с антибиотиками возможна и целесообразна.
Канефрон Н немецкий растительный лекарственный препарат, имеющий большой опыт клинического применения: более 87 лет в Германии и 18 лет в Беларуси. Доказал свою эффективность в клинических исследованиях. Канефрон® Н не является БАДом и гомеопатией.
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Канефрон Н - это немецкий растительный лекарственный препарат для лечения и профилактики острых и рецидивирующих циститов, мочекаменной болезни. Многие врачи ценят его за надежность, эффективность и безопасность. Canephron® N внесен в клинические протоколы лечения циститов и мочекаменной болезни Республики Беларусь. Лекарство произведено компанией «Бионорика СЕ». В Европе Canephron® N назначают с 1934 года и уже более 20 лет препарат применяют российские и белорусские медики.
Применение лекарственного средства «Канефрон Н» основано на опыте длительного применения трехкомпонентной формулы на основе следующих лекарственных растений:
Эти растения в комплексе усиливают и дополняют действие друг друга. Прием препарата на их основе способствует уменьшению болей и резей при мочеиспускании при воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей.
Благодаря запатентованному составу и эффективной комбинации лекарственных растений, Canephron® N действует на организм в нескольких направлениях. Мягкое мочегонное действие способствует уменьшению прикрепления микроорганизмов к слизистой оболочке мочевыводящих путей, что может предотвратить развитие цистита на раннем этапе. Спазмолитическое действие способствует отхождению мелких камней и песка при мочекаменной болезни, уменьшает боль. Эфирные масла золототысячника, любистока и розмарина расширяют сосуды почек, что улучшает их кровоснабжение. Все лекарственные растения, входящие в состав Канефрона Н, содержат вещества, обладающие широким антимикробным спектром действия. Эффективность и безопасность препарата доказаны и в повседневной врачебной практике, и в многочисленных клинических исследованиях.
Canephron® N обеспечивает комплексное воздействие. Перечислим плюсы лекарственного препарата:
Натуральный состав;
Обладает оптимальным сочетанием фармакологических эффектов - противовоспалительным, мочегонным, спазмолитическим, антиадгезивным, антимикробным, обезболивающим, нефропротективным;
Повышает эффективность антибактериальной терапии;
Снижает количество рецидивов цистита и мочекаменной болезни;
Стабилизирует рН мочи;
Способствует отхождению мелких камней;
Подходит для длительного применения.
Лекарство продается в аптеке в двух удобных формах – в виде таблеток и капель. Применяется у взрослых и у детей с 12 лет.
Эффективность препарата можно увидеть при:
Успех лечения во многом зависит от того, насколько быстро оно начато. Максимальный эффект от препарата можно достичь, используя его с первых дней заболевания.
Канефрон Н - это препарат, который используется не только для лечения циститов, а и для профилактики. Доказано, что Canephron® N, включенный в схему лечения рецидивирующего цистита, после трехмесячной терапии снижает количество рецидивов на 73%. Canephron® N помогает уменьшить воспаление мочевыводящих путей, нормализует их функцию, сокращает риск развития осложнений после этих заболеваний и их повторное возникновение.
При частых и длительных циститах пациент обычно применяет много разных антибиотиков и уроантисептиков, которые изменяют микробиом мочевыводящих путей. Канефрон Н может применяться в комплексной терапии с антибиотиками. Canephron® N может снизить развитие побочных эффектов антибиотиков. Растительные компоненты в составе препарата уменьшают воспаление и боль, а также сохраняют микробиом мочевыводящих путей.
Способ применения и дозы: по 50 капель или по 2 таблетки 3 раза в день не менее 2-4 недель.