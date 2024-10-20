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Канефрон® Н лекарственный растительный препарат из Германии

Комбинированный лекарственный растительный препарат для лечения и профилактики инфекций мочевых путей и мочекаменной болезни. Производится по уникальной технологии Фитониринг.

Препарат подтвердил свое лечебное действие в клинических исследованиях и успешно применяется уже более 86 лет в Германии и 18-ти лет в Беларуси.

Где купить?
Канефрон Н

Канефрон Н

  • Способствует уменьшению болей и резей при мочеиспускании.
  • Снижает количество повторных обострений цистита и мочекаменной болезни.
  • Безопасен при длительном приеме.
О препарате
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Канефрон Н - чтобы не бегать от цистита!

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Острый цистит

Острый цистит

Острый цистит — воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря с нарушением его функции. Вызывать цистит могут различные возбудители — бактерии, вирусы, грибы, но наиболее частой причиной инфекционного цистита является кишечная палочка. Что делать в данной ситуации?

Концепция создания лекарственного препарата – Фитониринг. Название концепции происходит от двух слов: «фито» (растение) и «инжиниринг» научный подход к производственному процессу. На практике это означает, что для производства лекарственных препаратов применяются научные исследования и инновационные технологии, которые позволяют раскрыть лечебный потенциал лекарственных растений и сохранить все их полезные свойства в готовом лекарстве.

Подробнее о фитопрепарате

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Комплексная эффективность

Канефрон способствует уменьшению болей и резей при мочеиспускании

Способствует уменьшению болей и резей при мочеиспускании

Канефрон уменьшает количество повторных обострений

Уменьшает повторные обострения цистита и мочекаменной болезни

Повышает эффективность антибактериальной терапии

Повышает эффективность антибактериальной терапии

Канефрон для длительного применения

Подходит для длительного применения

Инструкции

Инструкция таблетки

Инструкция капли

Где купить Канефрон Н?

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Капли или таблетки — какую форму выбрать?

Форма выпуска, инструкция капли Канефрон<sup>®</sup> Н

Инструкция капли

Форма выпуска, инструкция таблетки Канефрон<sup>®</sup> Н

Инструкция таблетки

Вопрос - Ответ

Капли и таблетки разрешены детям с 12 лет.

Приём лекарственного средства таблетки беременными женщинами может осуществляться по назначению врача в случае необходимости.
Лекарственный препарат не следует принимать женщинам во время кормления грудью.

Да, комбинация Канефрон® Н с антибиотиками возможна и целесообразна.

Канефрон Н немецкий растительный лекарственный препарат, имеющий большой опыт клинического применения: более 87 лет в Германии и 18 лет в Беларуси. Доказал свою эффективность в клинических исследованиях. Канефрон® Н не является БАДом и гомеопатией.

Важно знать

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Канефрон Н — это современный подход к лечению и профилактике воспалительных заболеваний мочевыводящих путей и мочекаменной болезни в согласии с наукой и природой!

1. Кюнстле Г. и др. Эффективность против бактериальной адгезии, воспаления и гиперактивности мочевого пузыря. Евр Урол Прил. 2013;12:е671.

2. Кюнстле Г. и др. Противовоспалительные эффекты и эффективность на модели интерстициального цистита. Урология. 2013;52 (прил 1):е97.

3. Давидов М.И., Игошев А.М. Роль фитотерапии в метафилактике мочекаменной болезни после дистанционной литотрипсии. ЭиК Урология 2018;4:64-7.

4. Попов А.И., Попова Т.А. Роль препарата в потенцировании антимикробных свойств нитрофуранов при лечении хронического рецидивирующего цистита у женщин в постменопаузе. Международные обзоры: клиническая практика и здоровье 2015;6(18):88-92.

Все ли мы знаем о лекарственном препарате Канефрон Н?

Канефрон Н - это немецкий растительный лекарственный препарат для лечения и профилактики острых и рецидивирующих циститов, мочекаменной болезни.  Многие врачи ценят его за надежность, эффективность и безопасность. Canephron® N внесен в клинические протоколы лечения циститов и мочекаменной болезни Республики Беларусь. Лекарство произведено компанией «Бионорика СЕ». В Европе Canephron® N назначают с 1934 года и уже более 20 лет препарат применяют российские и белорусские медики. 

Запатентованный состав

Применение лекарственного средства «Канефрон Н» основано на опыте длительного применения трехкомпонентной формулы на основе следующих лекарственных растений:

  • травы золототысячника (Centaurii herba),
  • корней любистока (Levistici radix),
  • листьев розмарина (Rosmarini folia).

Эти растения в комплексе усиливают и дополняют действие друг друга. Прием препарата на их основе способствует уменьшению болей и резей при мочеиспускании при воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей.

Действие на организм

Благодаря запатентованному составу и эффективной комбинации лекарственных растений, Canephron® N действует на организм в нескольких направлениях. Мягкое мочегонное действие способствует уменьшению прикрепления микроорганизмов к слизистой оболочке мочевыводящих путей, что может предотвратить развитие цистита на раннем этапе. Спазмолитическое действие способствует отхождению мелких камней и песка при мочекаменной болезни, уменьшает боль. Эфирные масла золототысячника, любистока и розмарина расширяют сосуды почек, что улучшает их кровоснабжение. Все лекарственные растения, входящие в состав Канефрона Н, содержат вещества, обладающие широким антимикробным спектром действия. Эффективность и безопасность препарата доказаны и в повседневной врачебной практике, и в многочисленных клинических исследованиях. 

Преимущества препарата

Canephron® N обеспечивает комплексное воздействие. Перечислим плюсы лекарственного препарата:

  • Натуральный состав;

  • Обладает оптимальным сочетанием фармакологических эффектов - противовоспалительным, мочегонным, спазмолитическим, антиадгезивным, антимикробным, обезболивающим, нефропротективным;

  • Повышает эффективность антибактериальной терапии;

  • Снижает количество рецидивов цистита и мочекаменной болезни;

  • Стабилизирует рН мочи;

  • Способствует отхождению мелких камней;

  • Подходит для длительного применения.

Лекарство продается в аптеке в двух удобных формах – в виде таблеток и капель. Применяется у взрослых и у детей с 12 лет.

Когда и как принимают?

Эффективность препарата можно увидеть при:

  1. Появлении симптомов цистита, к которым относятся: учащенное болезненное мочеиспускание, жжение при мочеиспускании, боль в области мочевого пузыря.

Успех лечения во многом зависит от того, насколько быстро оно начато. Максимальный эффект от препарата можно достичь, используя его с первых дней заболевания.

  1. Острых и рецидивирующих циститах у взрослых и у детей с 12 лет.

Канефрон Н - это препарат, который используется не только для лечения циститов, а и для профилактики. Доказано, что Canephron® N, включенный в схему лечения рецидивирующего цистита, после трехмесячной терапии снижает количество рецидивов на 73%. Canephron® N помогает уменьшить воспаление мочевыводящих путей, нормализует их функцию, сокращает риск развития осложнений после этих заболеваний и их повторное возникновение. 

  1. Восстановлении нормальной работы мочевыводящих путей.

При частых и длительных циститах пациент обычно применяет много разных антибиотиков и уроантисептиков, которые изменяют микробиом мочевыводящих путей. Канефрон Н может применяться в комплексной терапии с антибиотиками. Canephron® N может снизить развитие побочных эффектов антибиотиков. Растительные компоненты в составе препарата уменьшают воспаление и боль, а также сохраняют микробиом мочевыводящих путей. 

Способ применения и дозы: по 50 капель или по 2 таблетки 3 раза в день не менее 2-4 недель.