Канефрон Н — это современный подход к лечению и профилактике воспалительных заболеваний мочевыводящих путей и мочекаменной болезни в согласии с наукой и природой!

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Все ли мы знаем о лекарственном препарате Канефрон Н?

Канефрон Н - это немецкий растительный лекарственный препарат для лечения и профилактики острых и рецидивирующих циститов, мочекаменной болезни. Многие врачи ценят его за надежность, эффективность и безопасность. Canephron® N внесен в клинические протоколы лечения циститов и мочекаменной болезни Республики Беларусь. Лекарство произведено компанией «Бионорика СЕ». В Европе Canephron® N назначают с 1934 года и уже более 20 лет препарат применяют российские и белорусские медики.

Запатентованный состав

Применение лекарственного средства «Канефрон Н» основано на опыте длительного применения трехкомпонентной формулы на основе следующих лекарственных растений:

травы золототысячника (Centaurii herba),

корней любистока (Levistici radix),

листьев розмарина (Rosmarini folia).

Эти растения в комплексе усиливают и дополняют действие друг друга. Прием препарата на их основе способствует уменьшению болей и резей при мочеиспускании при воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей.

Действие на организм

Благодаря запатентованному составу и эффективной комбинации лекарственных растений, Canephron® N действует на организм в нескольких направлениях. Мягкое мочегонное действие способствует уменьшению прикрепления микроорганизмов к слизистой оболочке мочевыводящих путей, что может предотвратить развитие цистита на раннем этапе. Спазмолитическое действие способствует отхождению мелких камней и песка при мочекаменной болезни, уменьшает боль. Эфирные масла золототысячника, любистока и розмарина расширяют сосуды почек, что улучшает их кровоснабжение. Все лекарственные растения, входящие в состав Канефрона Н, содержат вещества, обладающие широким антимикробным спектром действия. Эффективность и безопасность препарата доказаны и в повседневной врачебной практике, и в многочисленных клинических исследованиях.

Преимущества препарата

Canephron® N обеспечивает комплексное воздействие. Перечислим плюсы лекарственного препарата:

Натуральный состав;

Обладает оптимальным сочетанием фармакологических эффектов - противовоспалительным, мочегонным, спазмолитическим, антиадгезивным, антимикробным, обезболивающим, нефропротективным;

Повышает эффективность антибактериальной терапии;

Снижает количество рецидивов цистита и мочекаменной болезни;

Стабилизирует рН мочи;

Способствует отхождению мелких камней;

Подходит для длительного применения.

Лекарство продается в аптеке в двух удобных формах – в виде таблеток и капель. Применяется у взрослых и у детей с 12 лет.

Когда и как принимают?

Эффективность препарата можно увидеть при:

Появлении симптомов цистита, к которым относятся: учащенное болезненное мочеиспускание, жжение при мочеиспускании, боль в области мочевого пузыря.

Успех лечения во многом зависит от того, насколько быстро оно начато. Максимальный эффект от препарата можно достичь, используя его с первых дней заболевания.

Острых и рецидивирующих циститах у взрослых и у детей с 12 лет.

Канефрон Н - это препарат, который используется не только для лечения циститов, а и для профилактики. Доказано, что Canephron® N, включенный в схему лечения рецидивирующего цистита, после трехмесячной терапии снижает количество рецидивов на 73%. Canephron® N помогает уменьшить воспаление мочевыводящих путей, нормализует их функцию, сокращает риск развития осложнений после этих заболеваний и их повторное возникновение.

Восстановлении нормальной работы мочевыводящих путей.

При частых и длительных циститах пациент обычно применяет много разных антибиотиков и уроантисептиков, которые изменяют микробиом мочевыводящих путей. Канефрон Н может применяться в комплексной терапии с антибиотиками. Canephron® N может снизить развитие побочных эффектов антибиотиков. Растительные компоненты в составе препарата уменьшают воспаление и боль, а также сохраняют микробиом мочевыводящих путей.

Способ применения и дозы: по 50 капель или по 2 таблетки 3 раза в день не менее 2-4 недель.