Фитониринг – инновационный стандарт производства растительных препаратов

Концепция фитониринга была создана в 1998 году и развивалась несколько десятилетий. Для этого компания «Бионорика» скрупулезно изучала свойства лекарственных растений, проводила научные исследования в лабораториях, оснащенных самой современной техникой, разрабатывала стандарты качества готовых препаратов. Это стало основой создания высокоэффективных растительных лекарственных средств, примером которых может быть препарат для лечения воспалительных заболеваний мочевыводящих путей Канефрон® Н.



Что такое «фитониринг»?

Название «фитониринг» происходит от двух слов: «фито» – растение и «инжениринг» - научный подход к производству лекарств. Это означает, что для создания лекарственных средств растительного происхождения применяются самые современные научные исследования и инновационные технологии производства, помогающие в полной мере раскрыть лечебный потенциал растений, сохранить и усилить их полезные свойства в готовом препарате. По сравнению с устоявшимися традициями лечения травами, лекарства, произведенные согласно концепции фитониринга, строго стандартизированы. Точное дозирование растительных компонентов в составе лекарственных препаратов оказалось возможным благодаря современным технологиям сбора сырья, его экстракции, сублимационной сушки и приготовления экстрактов. Благодаря этому подходу стало возможным производить лекарства на основе растений с точно рассчитанной дозировкой и научно доказанным действием, по эффекту не уступающие синтетическим препаратам.



Каковы основные принципы фитониринга?

Сегодня каждый этап производства растительных лекарств компании «Бионорика» стандартизован и строго контролируется. Во-первых, компания отказалась от применения дикорастущих лекарственных растений и культивирует лекарственные травы на собственных плантациях в экологически чистых условиях из самых лучших семян. Строго выверены требования к почве, климату, процессу посева, выращивания и сбора лекарственных растений. Это позволяет получить растительное сырье высокого качества, богатое лекарственными ингредиентами – флавоноидами, эфирными маслами, фенолкарболовыми кислотами, горечами, смолами и другими ценными веществами. Во-вторых, сырье, полученное из лекарственных растений, проходит обработку в несколько этапов с использованием современного ресурсосберегающего оборудования, безопасного для окружающей среды, позволяющего получить качественные целебные экстракты. Все это обеспечивает высокое качество готового лекарства с единым содержанием точно известного количества активных веществ. Это важно для прогноза лечебного действия готовых лекарственных препаратов.



Как фитониринг влияет на качество растительных лекарственных средств?

Фитониринг позволяет препаратам производства компании «Бионорика» соответствовать требованиям, которые предъявляются ко всем лекарственным средствам и успешно конкурировать с синтетическими медикаментами. Стандартизированное растительное сырье позволяет изготовить лекарство с определенным количеством действующих веществ в составе и, как следствие, ожидаемым механизмом действия. Это очень важно, поскольку дозировка активных веществ определяет конечный эффект препарата.

Компания «Бионорика» настолько уверена в качестве и эффективности своих лекарств, что все производимые ей препараты зарегистрированы именно как лекарственные средства, а не БАДы. Это обусловлено масштабным и полноценным контролем всех этапов производства и строгим соблюдением законодательства.

В частности, такой препарат, как Канефрон® Н, рекомендуют в составе комплексной терапии острых и хронических инфекций мочевыводящих путей и цистита, для профилактики образования мочевых камней детям с 12-ти лет и взрослым.



Канефрон® Н: сочетание науки и целительной силы природы.

Канефрон® Н содержит в своем составе экстракты травы золототысячника, корней любистока и листьев розмарина. Эти лекарственные растения в комплексе оказывают спазмолитическое, противовоспалительное, мочегонное и антисептическое действие. Практически все указанные растения обладают естественным антибактериальным эффектом, который обусловлен действием эфирных масел, флавоноидов и фенолкарболовых кислот. Поэтому при лечении Канефроном® Н не развивается устойчивость микробов к препарату, а собственная полезная микрофлора не повреждается. Благодаря этому поддерживаются защитные свойства слизистой оболочки мочевыводящих путей и не нарушается иммунитет. Дополняет картину антиадгезивное действие Канефрона® Н, которое способствует механическому вымыванию патогенных микроорганизмов из мочевыводящих путей. Щадящее действие препарата особенно актуально в лечении женщин, в том числе во время беременности, и детей.

Канефрон® Н пользуется заслуженным авторитетом у медицинских специалистов. Комбинация лекарственных растений, входящая в его состав, одобрена на основании критериев доказательной медицины. Сегодня врачи все чаще стремятся уйти от назначения антибиотиков, особенно в случаях нетяжелых форм инфекции мочевыводящих путей. Этот подход научно обоснован. В пилотном исследовании с участием 125 женщин, страдающих острым неосложненным циститом, была показана возможность успешного применения Канефрона® Н в качестве монотерапии. Важно и то, что он включен в качестве одного из методов лечения рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей в Российские и Белорусские национальные рекомендации и клинические протоколы.



Выбирайте фитониринговые лекарства!

Компания «Бионорика» уже более 85 лет разрабатывает и создает растительные лекарственные средства. Исследование полезных свойств лекарственных растений дает свои результаты. Производство в соответствии с концепцией фитониринга позволило вывести эти разработки на новый современный уровень, создавая фитопрепараты с «золотым стандартом» качества.

Работа по изучению полезных свойств лекарственных растений не останавливается и сегодня. В частности, установлены антиоксидантный, жаропонижающий и спазмолитический эффекты золототысячника, обнаружены его антимутагенные и антиканцерогенные свойства. Доказаны противогрибковые свойства любистока, способность розмарина положительно влиять на состояние сосудов почек и клетки печени. Предполагается, что эти растения в будущем могут быть полезны для защиты клеток человеческого организма от повреждений структуры ДНК.

Все это – веский повод доверять фитопрепаратам производства компании «Бионорика». Поэтому, если случилось так, что вы столкнулись с циститом, не медлите: консультируйтесь с врачом и начинайте лечение Канефроном® Н.