Концепция фитониринга была создана в 1998 году и развивалась несколько десятилетий. Для этого компания «Бионорика» скрупулезно изучала свойства лекарственных растений, проводила научные исследования в лабораториях, оснащенных самой современной техникой, разрабатывала стандарты качества готовых препаратов. Это стало основой создания высокоэффективных растительных лекарственных средств, примером которых может быть препарат для лечения воспалительных заболеваний мочевыводящих путей Канефрон® Н.
Название «фитониринг» происходит от двух слов: «фито» – растение и «инжениринг» - научный подход к производству лекарств. Это означает, что для создания лекарственных средств растительного происхождения применяются самые современные научные исследования и инновационные технологии производства, помогающие в полной мере раскрыть лечебный потенциал растений, сохранить и усилить их полезные свойства в готовом препарате. По сравнению с устоявшимися традициями лечения травами, лекарства, произведенные согласно концепции фитониринга, строго стандартизированы. Точное дозирование растительных компонентов в составе лекарственных препаратов оказалось возможным благодаря современным технологиям сбора сырья, его экстракции, сублимационной сушки и приготовления экстрактов. Благодаря этому подходу стало возможным производить лекарства на основе растений с точно рассчитанной дозировкой и научно доказанным действием, по эффекту не уступающие синтетическим препаратам.
Сегодня каждый этап производства растительных лекарств компании «Бионорика» стандартизован и строго контролируется. Во-первых, компания отказалась от применения дикорастущих лекарственных растений и культивирует лекарственные травы на собственных плантациях в экологически чистых условиях из самых лучших семян. Строго выверены требования к почве, климату, процессу посева, выращивания и сбора лекарственных растений. Это позволяет получить растительное сырье высокого качества, богатое лекарственными ингредиентами – флавоноидами, эфирными маслами, фенолкарболовыми кислотами, горечами, смолами и другими ценными веществами. Во-вторых, сырье, полученное из лекарственных растений, проходит обработку в несколько этапов с использованием современного ресурсосберегающего оборудования, безопасного для окружающей среды, позволяющего получить качественные целебные экстракты. Все это обеспечивает высокое качество готового лекарства с единым содержанием точно известного количества активных веществ. Это важно для прогноза лечебного действия готовых лекарственных препаратов.
Фитониринг позволяет препаратам производства компании «Бионорика» соответствовать требованиям, которые предъявляются ко всем лекарственным средствам и успешно конкурировать с синтетическими медикаментами. Стандартизированное растительное сырье позволяет изготовить лекарство с определенным количеством действующих веществ в составе и, как следствие, ожидаемым механизмом действия. Это очень важно, поскольку дозировка активных веществ определяет конечный эффект препарата.
Компания «Бионорика» настолько уверена в качестве и эффективности своих лекарств, что все производимые ей препараты зарегистрированы именно как лекарственные средства, а не БАДы. Это обусловлено масштабным и полноценным контролем всех этапов производства и строгим соблюдением законодательства.
В частности, такой препарат, как Канефрон® Н, рекомендуют в составе комплексной терапии острых и хронических инфекций мочевыводящих путей и цистита, для профилактики образования мочевых камней детям с 12-ти лет и взрослым.
Канефрон® Н содержит в своем составе экстракты травы золототысячника, корней любистока и листьев розмарина. Эти лекарственные растения в комплексе оказывают спазмолитическое, противовоспалительное, мочегонное и антисептическое действие. Практически все указанные растения обладают естественным антибактериальным эффектом, который обусловлен действием эфирных масел, флавоноидов и фенолкарболовых кислот. Поэтому при лечении Канефроном® Н не развивается устойчивость микробов к препарату, а собственная полезная микрофлора не повреждается. Благодаря этому поддерживаются защитные свойства слизистой оболочки мочевыводящих путей и не нарушается иммунитет. Дополняет картину антиадгезивное действие Канефрона® Н, которое способствует механическому вымыванию патогенных микроорганизмов из мочевыводящих путей. Щадящее действие препарата особенно актуально в лечении женщин, в том числе во время беременности, и детей.
Канефрон® Н пользуется заслуженным авторитетом у медицинских специалистов. Комбинация лекарственных растений, входящая в его состав, одобрена на основании критериев доказательной медицины. Сегодня врачи все чаще стремятся уйти от назначения антибиотиков, особенно в случаях нетяжелых форм инфекции мочевыводящих путей. Этот подход научно обоснован. В пилотном исследовании с участием 125 женщин, страдающих острым неосложненным циститом, была показана возможность успешного применения Канефрона® Н в качестве монотерапии. Важно и то, что он включен в качестве одного из методов лечения рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей в Российские и Белорусские национальные рекомендации и клинические протоколы.
Компания «Бионорика» уже более 85 лет разрабатывает и создает растительные лекарственные средства. Исследование полезных свойств лекарственных растений дает свои результаты. Производство в соответствии с концепцией фитониринга позволило вывести эти разработки на новый современный уровень, создавая фитопрепараты с «золотым стандартом» качества.
Работа по изучению полезных свойств лекарственных растений не останавливается и сегодня. В частности, установлены антиоксидантный, жаропонижающий и спазмолитический эффекты золототысячника, обнаружены его антимутагенные и антиканцерогенные свойства. Доказаны противогрибковые свойства любистока, способность розмарина положительно влиять на состояние сосудов почек и клетки печени. Предполагается, что эти растения в будущем могут быть полезны для защиты клеток человеческого организма от повреждений структуры ДНК.
Все это – веский повод доверять фитопрепаратам производства компании «Бионорика». Поэтому, если случилось так, что вы столкнулись с циститом, не медлите: консультируйтесь с врачом и начинайте лечение Канефроном® Н.
Препараты компании «Бионорика» в аптеках Лиды. «Лидская газета» от 20.06.2021
Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства Канефрон® Н для специалистов
В. Е. Радзинский, Х. Ю. Симоновская. Фитотерапия в акушерстве и гинекологии. Новый век – новая идеология. Концепция фитониринга как этап развития фитотерапии. Информационный бюллетень, 2015
Фитониринг: современная концепция фитомедицины. health-ua №8 (381), 2016