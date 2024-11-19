Все зависит от конкретной клинической ситуации. Могу сказать уверенно, в настоящее время проведено очень много работ и исследований, касающиеся острого неосложненного цистита. И действительно, вот эти исследования, работы, которые в настоящее время даже уже закрепляются в некоторых протоколах и рекомендациях, клинических протоколах, и рекомендации говорят о том, что острый неосложненный мы можем начинать лечить, не прибегая первично к антибиотику.

Мы должны понимать, что успех такого лечения будет примерно составлять 75−80%, да, остаются 20%, которым необходим антибиотик. Поэтому могу даже сказать, что урологические сообщества некоторых стран приняли такое решение, начинать терапию не с антибиотика, а, например, начинать с препарата, фитопрепарата, лекарственное средство растительного происхождения, и который имеет доказательную базу.

Наблюдают пациентку 1−2-3 дня после, конечно же, информированного согласия, и если есть необходимость, например, нет клинической эффективности от такого подхода, назначают, соответственно, антимикробный препарат. Такой подход сейчас изучается, проводятся соответствующие исследования, которые позволяют, может быть, после соответствующих публикаций доказательной базы, закрепить это уже как конкретную рекомендацию.

Поэтому могу сказать ответ «да». Есть такие ситуации, когда мы можем первично начинать лечение не антибиотиком.