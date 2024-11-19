В настоящее время существует три направления профилактики цистита. Первое — это так называемая поведенческая профилактика. Она наиболее понятна для наших женщин, когда вопросы связаны в первую часть с личной гигиеной, гинекологическим здоровьем, питьевым режимом. Второе направление — это направление связано с применением антимикробных препаратов, то есть антибиотиков. Когда женщина начинает принимать антибиотик для того, чтобы избежать следующего цистита.

Такое направление существует, но оно подвергается критике в последнее время, потому что это очень сильно негативно влияет на микробиом, то есть те нормальные правильные микроорганизмы, которые есть в нашем кишечнике, в той же гинекологической сфере, в легких и так далее. И третье оно направление является в настоящее время наиболее востребованным и используемым часто. Это не антимикробная профилактика, здесь мы используем препараты растительного происхождения, используем препараты, влияющие на состояние мочевого пузыря, на иммунитет и так далее.

Вот это направление, оно в последнее время очень сильно развивается, используется для профилактики.