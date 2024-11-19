Цистит у детей: как лечить эффективно?

Главные задачи в лечении цистита

Цистит и другие инфекции мочевыводящих путей – широко распространенные заболевания у детей. В группе риска – девочки. У них цистит встречается чаще, чем у мальчиков, в 5 – 6 раз. Это происходит ввиду особенностей анатомического строения мочевыводящей системы. По этим же причинам цистит склонен к рецидивам: если он возник однажды, нет гарантии, что после излечения заболевание вновь не вернется.

Причиной возникновения цистита чаще всего является бактериальная инфекция мочевыводящих путей. Заболевание нередко возникает на фоне снижения иммунитета вследствие переохлаждения, перенесенной простуды, других заболеваний мочеполовой системы, а также неправильной гигиены. При первых же симптомах цистита у ребенка немедленно обращайтесь к врачу! Быстрое и комплексное лечение избавит вас от необходимости лечить рецидивы заболевания, а также от риска хронического течения цистита.

Часть лечебных мероприятий вы сможете выполнить самостоятельно. Это обильное питье, соблюдение щадящей (молочно-растительной) диеты, прием витаминов, проведение тщательной гигиены. Лечение же, которое назначит врач, будет направлено на ликвидацию причины заболевания. В ходе терапии могут применяться антибиотики, спазмолитики, противовоспалительные средства, препараты с мочегонным действием для нормализации pH мочи и выведения патогенной флоры из мочевого пузыря, препараты для улучшения кровоснабжения и обменных процессов, аптечные фитопрепараты или травяные сборы для уменьшения воспаления и профилактики рецидивов. При этом на первый план у детей выходит безопасность проводимого лечения.

Место фитотерапии в лечении цистита у детей

Важным методом лечения цистита у детей является фитотерапия. Для этого применяются лекарственные растения, обладающие антимикробным, дубящим, заживляющим, мочегонным и противовоспалительным действием. Это могут быть клюква, брусника, толокнянка, золототысячник, любисток, розмарин и другие. В народе за ними прочно закрепилось название «почечные травы».

Фитотерапия может быть использована как в качестве основного средства лечения заболевания, так и в комплексе с другими лекарствами. Состав необходимых сборов зависит от выраженности клинических симптомов цистита, периода заболевания (обострение, выздоровление, ремиссия), наличия или отсутствия бактериурии. Разумный выбор препаратов для фитотерапии способствует более быстрому устранению воспалительного процесса в мочевом пузыре, помогает предотвратить рецидивы заболевания, а при его хроническом течении позволяет добиться длительной ремиссии.

Целесообразно применение готового лекарственного препарата, содержащего экстракты травы золототысячника, корней любистока и листьев розмарина (Канефрон®, производство компании «Бионорика», Германия»).

Травы из аптеки или Канефрон®?

Надо отметить, что большинство «почечных трав» продается в аптеке по отдельности, а, чтобы сформировать эффективный лекарственный сбор, необходимы специальные знания и навыки. Кроме того, дикорастущие лекарственные растения имеют непостоянный набор активных ингредиентов, а методы приготовления из них отваров и настоев в домашних условиях не совершенны. Это приводит к тому, что в итоге получается напиток с абсолютно не гарантированной эффективностью и безопасностью, который, к тому же, выпьет не каждый ребенок.

В то время как лекарственные растения для производства Канефрона® культивируются целенаправленно, имеют заданное количество целебных ингредиентов, содержание которых в готовом препарате строго стандартизировано. Это дает гарантию, что лекарство наверняка окажет эффект. Препарат выпускается в таблетках и каплях для приема внутрь, его удобно принимать и не нужно возиться с приготовлением настоев и отваров.

Стандартизированный препарат: эффект гарантирован

Залог эффективности Канефрона® – стандартизация. Именно благодаря выверенному составу, препарат оказывает свое комплексное лечебное действие: противовоспалительное, спазмолитическое, антимикробное, мочегонное. Он снимает боль в области мочевого пузыря, нормализует мочеиспускание и при этом воздействует на непосредственную причину цистита – бактерии.

Канефрон® способствует нормализации pH мочи, «вымыванию» бактерий из мочевыводящих путей и их санацию. Благодаря мягкому мочегонному эффекту препарат предупреждает формирование камней в мочевыводящих путях. Канефрон® может применяться у детей с 12-ти лет как самостоятельно, так и в составе комплексного лечения.

С учетом серьезных проблем, связанных с назначением антимикробной терапии (антибиотикорезистентность, побочные явления антибиотиков, угнетение иммунитета), применение препарата Канефрон® приобретает все большую актуальность. Он обладает разнонаправленным воздействием на инфекционно-воспалительный процесс в органах мочевой системы.

Для лечения и профилактики

Особенность Канефрона® – не только высокая эффективность, но и хорошая переносимость. Единственным ограничением к применению препарата может стать непереносимость лекарственных растений, входящих в его состав, что случается крайне редко.

Это лекарство может применяться длительно без вреда для детского организма. Например, для лечения острого цистита Канефрон® рекомендуют принимать не менее 2 – 4-х недель. Известны рекомендации врачей, включающие в себя схемы с более длительным приемом препарата с целью профилактики обострений. Например, в случаях рецидивирующего цистита Канефрон® может быть назначен курсами по 2 месяца в осенний (октябрь – ноябрь) и весенний (март – апрель) периоды. Это способствует профилактике рецидивов цистита и нормализации анализов мочи.

Существуют и другие профилактические схемы. Например, Канефрон® может применяться на протяжении 3–6 месяцев, чаще в виде прерывистых курсов по 10 дней каждого месяца или по 2 недели каждые 2 месяца, в зависимости от клинической ситуации. Поэтому, если ваш ребенок часто переносит цистит или другие инфекции мочевыделительной системы, проконсультируйтесь с врачом. Он подберет профилактический курс с учетом индивидуальных особенностей вашего ребенка и характером течения заболевания.

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