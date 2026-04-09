Изучите портфель препаратов Bionorica® для женского здоровья. Естественный выбор №1 для женского здоровья.

Женское здоровье требует комплексного и последовательного подхода на протяжении всей жизни. Линейка Bionorica Женское Здоровье предлагает растительные лекарственные препараты с клинически подтвержденной эффективностью, которые помогают сохранять активность, уверенность и качество жизни — от репродуктивного возраста до периода менопаузы.

Все препараты не содержат антибиотиков и гормонов и подходят для регулярного применения.

Многие женщины сталкиваются с:
· симптомами ПМС
· нарушениями менструального цикла
· циститом и дискомфортом при мочеиспускании
· симптомами менопаузы
· болезненностью молочных желёз.

Эти состояния могут снижать качество жизни и влиять на повседневную активность. Препараты Bionorica обеспечивают деликатную и научно обоснованную поддержку при всех перечисленных выше состояниях. Но самое главное, препаратам линейки Bionorica Женское Здоровье доверяют женщины разных поколений благодаря многолетнему опыту применения и подтвержденной эффективности.

Цель линейки препаратов Bionorica Женское Здоровье — помочь женщинам чувствовать себя комфортно, уверенно и гармонично на каждом этапе жизни.

Качество, которому можно доверять

Когда речь идет о здоровье, качество имеет решающее значение. Более 90 лет компания Bionorica придерживается строгих стандартов качества на каждом этапе, начиная от выращивания лекарственных растений и до производства лекарственных препаратов.

Клинически подтверждено

Все препараты линейки Bionorica Женское Здоровье разработаны на основе научных данных и подтверждены клинической практикой.

Комплексный подход к женскому здоровью

Bionorica объединяет традиционные знания о лекарственных растениях и современные фармацевтические технологии, создавая хорошо переносимые и эффективные препараты.

Цистит
Канефрон®

Растительный препарат для контроля над симптомами цистита:

  • Учащенное мочеиспускание
  • Боль и жжение
  • Воспаление
  • Бактерии
ПМС и нарушения цикла
Циклодинон®

Растительный негормональный препарат для баланса каждый месяц:

  • ПМС (предменструальный синдром)
  • Болезненные месячные
  • Нарушения менструального цикла
  • Болезненность и напряженность молочных желез
Менопауза
Климадинон®

Растительный негормональный препарат при симптомах менопаузы:

  • Приливы жара
  • Повышенная потливость
  • Перепады настроения
  • Нарушения сна
Мастодиния и мастопатия
Мастодинон®

Растительный препарат для облегчения дискомфорта при симптомах:

  • Боль в груди
  • Напряженность молочных желез
  • Мастопатия
Исследуйте весь мир женского здоровья от Bionorica®

Будь то ПМС, цистит, проблемы менопаузы или другие специфические женские недомогания: продукты для женского здоровья от Bionorica помогают женщинам жить счастливо и полноценно на каждом этапе жизни.

Bionorica SE (Германия) — одна из ведущих мировых компаний-производителей лекарственных препаратов на растительной основе.

Европейское акционерное общество «BionoricaSE».

Представительство Европейского акционерного общества «Bionorica SE» (Федеративная Республика Германия) в Республике Беларусь, УНП 102337618

  • Представительство компании Bionorica SE
    в Республике Беларусь, 220030, г. Минск,
    пр-т Независимости, 32А, пом. 25

  • +375 (17) 388-75-27
  • Нажмите, чтобы увидеть адрес электронной почты

Любое копирование материалов сайта разрешается только с письменного согласия от представителя компании.

© Все права зарегистрированы. 2002—2026 Канефрон® (Canephron®).



Производитель: БИОНОРИКА СЕ (Канефрон Н капли, таблетки); Ротендорф Фарма ГмбХ (Канефрон Н таблетки, Канефрон Форте).


ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И (ИЛИ) ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ, И (ИЛИ) ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

Реклама. Имеются противопоказания, нежелательные или побочные реакции.