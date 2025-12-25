Лого Канефрон

Цистит: нужно ли проверяться половому партнеру

Цистит — воспаление мочевого пузыря, вызванное инфекций, в 90% случаев это бактерии.

Существует ошибочное мнение, будто циститом болеют только женщины. Это не так, но в силу различий строения мочевого канала женщины действительно заболевают чаще мужчин. Женский мочевыводящий канал более широкий и короткий, чем мужской, из-за чего бактерии попадают в мочевой пузырь более свободно.

Важно знать:

Переохлаждение само по себе  не вызывает цистит, но холод снижает иммунитет.

Заболевание может поражать обоих половых партнеров, если возбудителем цистита является инфекция, передающаяся половым путем.

Так как установить возбудителя цистита в бытовых условиях невозможно, то при наличии у одного из партнера, чаще это женщина, упорного рецидивирующего цистита, который возникает вновь и вновь, необходимо женщине пройти тест на инфекции передающиеся половым путем. В случае положительного теста, такое же обследование нужно пройти и мужчине.

Также обследование на инфекции передающиеся половым путем следует пройти в том случае, если есть очевидная связь возникновения цистита с интимной близостью. В таком случае алгоритм тот же, вначале тест проходит женщина, в случае положительного результата - мужчина.

При первых признаках цистита примите растительный лекарственный препарат Канефрон® Н. Разработанный немецкой компанией Bionorica, Канефрон® Н используется как эффективное средство в борьбе с заболеваниями мочевыводящих путей вот уже более 80 лет. Препарат обладает противовоспалительным, обезболивающим, антиадгезивным (препятствует прикреплению бактерий к стенке мочевого пузыря), спазмолитическим  действием. Помогает активизировать защитные силы организма, предотвращает осложнения.

Канефрон® Н применяется для лечения и облегчения симптомов инфекций мочевыводящих путей и особенно ценен для пациентов которые хотят сохранить свой иммунитет и микробиом.

