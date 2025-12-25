Цистит: нужно ли проверяться половому партнеру

Цистит — воспаление мочевого пузыря, вызванное инфекций, в 90% случаев это бактерии.

Существует ошибочное мнение, будто циститом болеют только женщины. Это не так, но в силу различий строения мочевого канала женщины действительно заболевают чаще мужчин. Женский мочевыводящий канал более широкий и короткий, чем мужской, из-за чего бактерии попадают в мочевой пузырь более свободно.

Важно знать:

Переохлаждение само по себе не вызывает цистит, но холод снижает иммунитет.

Заболевание может поражать обоих половых партнеров, если возбудителем цистита является инфекция, передающаяся половым путем.

Так как установить возбудителя цистита в бытовых условиях невозможно, то при наличии у одного из партнера, чаще это женщина, упорного рецидивирующего цистита, который возникает вновь и вновь, необходимо женщине пройти тест на инфекции передающиеся половым путем. В случае положительного теста, такое же обследование нужно пройти и мужчине.

Также обследование на инфекции передающиеся половым путем следует пройти в том случае, если есть очевидная связь возникновения цистита с интимной близостью. В таком случае алгоритм тот же, вначале тест проходит женщина, в случае положительного результата - мужчина.

