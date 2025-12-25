Для чего нужны отзывы о лекарствах?

Любое лечение – это «палка о двух концах», ведь ошибаться могут как врачи, назначающие препарат, так и пациенты, занимающиеся самолечением. Как соблюсти безопасный баланс, полагаясь на отзывы о лекарствах со слов своих знакомых или в интернете? Что делать, если вдруг приключился, например, цистит, и вам назначен Канефрон®, или это лекарство предложил фармацевт в аптеке? Можно ли самостоятельно приобрести этот препарат для лечения цистита? Анализируем отзывы о Канефроне®

Цистит как проблема медицины.

Цистит (инфекционно-воспалительное заболевание слизистой оболочки мочевого пузыря) наиболее часто встречается у девочек и женщин из-за анатомических особенностей строения их мочеполовой системы. Подсчитано, что ежегодно к врачам по поводу цистита обращаются около 11% женщин старше 18-ти лет. У мужчин цистит развивается только при наличии определенных факторов риска (сопутствующая патология почек, аномалии строения мочевыводящих путей, простатит).

Неосложненное воспаление мочевого пузыря часто возникает у пациентов без сопутствующей соматической патологии. Осложненное течение цистита вероятно при наличии факторов риска у пациентов с анатомическими и функциональными изменениями мочеполовой системы, при хронических заболеваниях почек, сахарном диабете. В обоих случаях есть вероятность рецидивирующего течения заболевания.



Растительный состав – преимущество Канефрона®.

Длительный или необоснованный прием антибиотиков при цистите, особенно с целью профилактики рецидивов, способствует росту устойчивой к этим препаратам микробной флоры, снижению иммунитета и развитию побочных эффектов. Поэтому в случае цистита стоит обратить внимание на Канефрон® – немецкий растительный препарат комплексного действия. При производстве препарата применяются лекарственные растения, хорошо зарекомендовавшие себя при лечении цистита и других инфекций мочевыводящих путей. Это экстракты травы золототысячника, корней любистока и листьев розмарина.



Как «работает» Канефрон® при цистите?

Входящие в состав препарата растения в комплексе оказывают антисептическое, спазмолитическое, противовоспалительное и мочегонное действие, уменьшают проницаемость капилляров, улучшают функцию почек. Они содержат вещества, обладающие прямым противомикробным действием. Канефрон® быстро уменьшает неприятные проявления цистита – боль внизу живота и жжение при мочеиспускании, нормализует диурез. Препарат снижает вероятность рецидивов заболевания, безопасен при длительном применении.



Можно ли принимать Канефрон® без антибиотиков?

Канефрон® сам по себе обладает широким спектром противомикробного действия. Наибольшей чувствительностью к препарату характеризуются Klebsiella, Staphylococcus и Escherichia – основные возбудители цистита. При этом при приеме Канефрона® не появляется устойчивая к действию препарата микрофлора и сохраняется в норме собственный микробиом. А при необходимости совместного применения с антибиотиками препарат усиливает эффект антибактериальной терапии. Кроме того, ввиду наличия противовоспалительного, спазмолитического и мягкого мочегонного действия, Канефрон® успешно применяется для профилактики образования конкрементов и развития мочекаменной болезни. По назначению врача может применяться во время беременности. Канефрон® отпускается в аптеках без рецепта.



Средство для лечения цистита с доказанным эффектом.

Множество научных публикаций о доказательствах эффективности Канефрона®. Кроме того, данный препарат официально внесен в Российские и Белорусские клинические протоколы по лечению урологических заболеваний. Это документы, которые должны учитывать в своей работе врачи при лечении инфекций мочевыводящих путей и цистита. Препарат применяется у детей с 12-ти лет и взрослых. И если кому-то не подходят капли, всегда можно принимать Канефрон® Н или Канефрон форте в таблетках.

Однако и даже самые положительные отзывы в интернете не должны быть поводом для применения того или иного лекарства. Если перед вами стоит необходимость приема какого-либо препарата, проконсультируйтесь с медицинским специалистом – врачом или работником аптеки.

Литература: