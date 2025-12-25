Лого Канефрон

Фитониринг

Концепция Фитониринг разрабатывалась и совершенствовалась в течение нескольких десятилетий. Мы изучали растения, проводили научные исследования в высокотехнологичных лабораториях, разрабатывали стандарты качества. И сегодня каждый этап производства лекарств из растений стандартизован и строго контролируется.

Канефрон® Н растительный лекарственный препарат. В его состав входят такие лекарственные травы как золототысячник, любисток, розмарин.

Золототысячник - это двухлетнее или однолетнее растение, высотой до 30-35 см, семейства горечавковых. 

Фармокологические свойства и применение. Используется в качестве горечи. Основные составляющие золототысячника также оказывают  противовоспалительное, антиоксидантное, мочегонное, жаропонижающее и антимикробное действие. Спазмолитический эффект был подтвержден в экспериментах на животных. Кроме того, были обнаружены антимутагенные и антиканцерогенные свойства золототысячника, которые, по всей вероятности, будут полезны с целью защиты клеток человеческого организма от повреждений структуры ДНК. 

Любисток представляет собой  высокое многолетнее травянистое растение с темно-зелёными листьями и высокой цветоножкой. Относится к семейству зонтичных.

Фармакологические свойства и применение. Помимо мочегонного действия и устранения метеоризма, растение использовалось в европейской народной медицине для лечения мочекаменной болезни, "разлития желчи", малярии, фарингита, плеврита и фурункулов. В условиях in vitro обнаружены антимикробный и противогрибковый эффекты эфирного масла. 

Розмарин представляет собой густой, высокоствольный, плотный вечнозелёный кустарник с толстыми ароматными листьями. 

Фармакологические свойства и применение. Ряд фенольных компонентов, извлеченных из розмарина, проявляет сильное антиоксидантное действие. Экстракт розмарина оказывает выраженный гепатозащитный эффект. Флавоноиды розмарина, включая диосмин, являются весьма активными компонентами, оказывая положительное влияние на капилляры. Растение и его экстракты обладают антибактериальным, противовоспалительным, противогрибковым и противопротозойным действием, оказывают спазмолитический эффект и защищают ДНК клетки от повреждений. Существуют рекомендации по использованию розмарина в качестве средства, снижающего уровень содержания глюкозы в крови у диабетиков. Эфирное масло розмарина использовалось в качестве антидепрессанта и спазмолитического препарата.

Bionorica SE (Германия) — одна из ведущих мировых компаний-производителей лекарственных препаратов на растительной основе.

Европейское акционерное общество «BionoricaSE».

Представительство Европейского акционерного общества «Bionorica SE» (Федеративная Республика Германия) в Республике Беларусь, УНП 102337618

