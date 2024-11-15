ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА КАНЕФРОН ФОРТЕ
1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Канефрон форте, таблетки, покрытые оболочкой
2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ
Каждая таблетка, покрытая оболочкой, содержит измельченное лекарственное растительное сырье:
- 36 мг золототысячника травы (Centaurii herba)
- 36 мг любистока корней (Levistici radix)
- 36 мг розмарина листьев (Rosmarini folia)
Вспомогательные вещества: глюкозы сироп, лактозы моногидрат, сахароза (см. разделы 4.3, 4.4). Полный список вспомогательных веществ см. в пункте 6.1.
3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА
Таблетки, покрытые оболочкой
Двояковыпуклые круглые таблетки оранжевого цвета с гладкой поверхностью.
4. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
4.1. Показания к применению
Препарат Канефрон форте показан к применению у взрослых и подростков с 12 лет в комплексном лечении нетяжелых симптомов воспалительных заболеваний нижних отделов мочевыводящих путей, таких как:
- частое мочеиспускание
- чувство жжения при мочеиспускании
- учащенные позывы к мочеиспусканию
Применение основано на опыте продолжительного применения.
4.2. Режим дозирования и способ применения
Рекомендуемая доза
- Взрослым и подросткам от 12 лет по 1 таблетке 3 раза в день (утром, днем и вечером).
- Длительность лечения: при ухудшении симптомов или отсутствии улучшения спустя 3 дня рекомендуется обратиться к врачу.
Способ применения: таблетку проглатывать не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости. Во время лечения рекомендуется потребление большого количества жидкости.
4.3. Противопоказания
- Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам.
- Язва желудка.
- Ирригационная терапия противопоказана при отеках, вызванных сердечной или почечной недостаточностью.
4.4. Особые указания и меры предосторожности
При сохранении или ухудшении симптомов спустя 3 дня обратиться к врачу.
5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
5.1. Фармакодинамические свойства
Фармакотерапевтическая группа: прочие средства, применяемые для лечения урологических заболеваний. Код АТС G04BX.
5.2. Фармакокинетические свойства
Исследования фармакокинетики и биодоступности не проводились.
6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
6.1. Перечень вспомогательных веществ
- Лактоза моногидрат
- Магния стеарат
- Крахмал кукурузный
- Повидон К 25
- Кремния диоксид коллоидный безводный
- Кальция карбонат
- Касторовое масло нерафинированное
- Глюкозы сироп
- Железа оксид красный (Е 172)
- Декстрин
- Воск горный гликолиевый
- Повидон К 30
- Рибофлавин (Е101)
- Шеллак
- Сахароза
- Тальк
- Титана диоксид (Е171)
6.3. Срок годности (срок хранения)
3 года.
6.4. Особые меры предосторожности при хранении
Хранить при температуре не выше 30° С.
7. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ
Германия
Бионорика СЕ
Кершенштайнерштрассе 11-15, 92318 Ноймаркт-ин-дер-Оберпфальц, Германия
Тел: +49 (0) 91 81 231 – 90
Факс: +49 (0) 91 81 231 – 265
Эл. почта: info@bionorica.de
Для полного текста инструкции можно обращаться к официальной документации.