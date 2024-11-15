ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА КАНЕФРОН ФОРТЕ

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Канефрон форте, таблетки, покрытые оболочкой

2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Каждая таблетка, покрытая оболочкой, содержит измельченное лекарственное растительное сырье:

36 мг золототысячника травы (Centaurii herba)

36 мг любистока корней (Levistici radix)

36 мг розмарина листьев (Rosmarini folia)

Вспомогательные вещества: глюкозы сироп, лактозы моногидрат, сахароза (см. разделы 4.3, 4.4). Полный список вспомогательных веществ см. в пункте 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Таблетки, покрытые оболочкой

Двояковыпуклые круглые таблетки оранжевого цвета с гладкой поверхностью.

4. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

4.1. Показания к применению

Препарат Канефрон форте показан к применению у взрослых и подростков с 12 лет в комплексном лечении нетяжелых симптомов воспалительных заболеваний нижних отделов мочевыводящих путей, таких как:

частое мочеиспускание

чувство жжения при мочеиспускании

учащенные позывы к мочеиспусканию

Применение основано на опыте продолжительного применения.

4.2. Режим дозирования и способ применения

Рекомендуемая доза

Взрослым и подросткам от 12 лет по 1 таблетке 3 раза в день (утром, днем и вечером).

Длительность лечения: при ухудшении симптомов или отсутствии улучшения спустя 3 дня рекомендуется обратиться к врачу.

Способ применения: таблетку проглатывать не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости. Во время лечения рекомендуется потребление большого количества жидкости.

4.3. Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам.

Язва желудка.

Ирригационная терапия противопоказана при отеках, вызванных сердечной или почечной недостаточностью.

4.4. Особые указания и меры предосторожности

При сохранении или ухудшении симптомов спустя 3 дня обратиться к врачу.

5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5.1. Фармакодинамические свойства

Фармакотерапевтическая группа: прочие средства, применяемые для лечения урологических заболеваний. Код АТС G04BX.

5.2. Фармакокинетические свойства

Исследования фармакокинетики и биодоступности не проводились.

6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

6.1. Перечень вспомогательных веществ

Лактоза моногидрат

Магния стеарат

Крахмал кукурузный

Повидон К 25

Кремния диоксид коллоидный безводный

Кальция карбонат

Касторовое масло нерафинированное

Глюкозы сироп

Железа оксид красный (Е 172)

Декстрин

Воск горный гликолиевый

Повидон К 30

Рибофлавин (Е101)

Шеллак

Сахароза

Тальк

Титана диоксид (Е171)

6.3. Срок годности (срок хранения)

3 года.

6.4. Особые меры предосторожности при хранении

Хранить при температуре не выше 30° С.

7. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Германия

Бионорика СЕ

Кершенштайнерштрассе 11-15, 92318 Ноймаркт-ин-дер-Оберпфальц, Германия

Тел: +49 (0) 91 81 231 – 90

Факс: +49 (0) 91 81 231 – 265

Эл. почта: info@bionorica.de

Для полного текста инструкции можно обращаться к официальной документации.