Как защитить себя от цистита?

Одеваться по погоде, избегать сидения на холодных поверхностях и общего переохлаждения организма, соблюдать правила гигиены. И все? Не совсем — есть еще 5 помощников:

  1. Вода! Пейте не менее 2-2,5 литров жидкости в день — вода не дает болезнетворным организмам застаиваться в организме. При этом важно не задерживать жидкость, ходить в туалет при первых позывах.
  2. Хлопок. Выбирайте нижнее белье из натуральной ткани — комфортное, подходящее по размеру, которое не передавливает кожу.
  3. Спорт. Он не только повышает иммунитет, но и препятствует возникновению застоев в малом тазу.
  4. Здоровая еда. Пряности, острые специи, алкоголь, газировка, жареная и маринованная пища влияют на состав мочи и могут стать причиной раздражения стенок уретры. Прислушивайтесь к организму, чтобы найти продукты, которые мешают лично вам.
  5. Растительные чаи. Морсы и настои из клюквы и брусники, чай из полевого хвоща и других растений снимают воспаление, уменьшают боль и повышают иммунитет.

И секретное средство — растительный препарат Канефрон®Н. Он оказывает противовоспалительное, спазмолитическое, обезболивающее и диуретическое действие, обладает антибактериальным эффектом.

Bionorica SE (Германия) — одна из ведущих мировых компаний-производителей лекарственных препаратов на растительной основе.

