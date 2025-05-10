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Любисток в составе Канефрон®Н

Любисток (Levisticum officinale), который также называется maggikraut на немецком языке, принадлежит к семейству зонтичных. Эта трава растет в форме кустов с длинными стеблями и крупными перистыми листьями со стеблями и цветет цветками, собранными в зонтики, от желтоватого до светло-зеленого цвета, с июня по август. Любисток традиционно используется в качестве специи в Южной и Центральной Европе, и его немецкое название maggikraut проистекает из-за вкусового сходства со специей maggi, хотя специи maggi не содержат любисток.

В медицинских целях применяется корень любистока. Активные вещества в основном используются из-за их мочегонного и спазмолитического действия и применяются для лечения мочевого пузыря и почек, а также при мочекаменной болезни. В сочетании с другими лекарственными растениями компоненты любистока включены в состав препарата Канефрон® Н для лечения инфекций мочевыводящих путей и мочевого пузыря.

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