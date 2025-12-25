Лого Канефрон

Можно ли пить минеральную воду каждый день?

Минеральная вода содержит растворенные микроэлементы, соли и некоторые биологически активные компоненты. Терапию минеральными водами могут назначать, чтобы замедлить прогресс урологических заболеваний и предупредить осложнения. Она улучшает качество жизни людей даже с уже имеющейся почечной недостаточностью.

При каких урологических заболеваниях полезна минеральная вода?

🔹 мочекаменная болезнь, после консультации с врачом урологом

🔹 песок в почках,

🔹 хронические пиелонефрит, гломерулонефрит и цистит вне обострения заболевания,

🔹 ранние стадии хронической болезни почек и почечной недостаточности, после консультации с врачом нефрологом

Лечебная высокоминерализованная вода, сухой остаток которой более 1000 мг/л, принесет больше вреда, чем пользы, если пить ее без назначения врача. Она может привести к нарушению водно-солевого обмена, отекам, образованию камней и песка в почках.

Для лечения урологических заболеваний необходимо использовать препараты, которые назначает специалист после проведения диагностики. 

Для профилактики мочекаменной болезни при мелких камнях в почках и мочевом пузыре врач может назначить немецкий лекарственный растительный препарат Канефрон® Н. Он обладает комплексом фармакологических эффектов, за счет чего  препятствует развитию осложнений.

Bionorica logo BY

Bionorica SE (Германия) — одна из ведущих мировых компаний-производителей лекарственных препаратов на растительной основе.

Европейское акционерное общество «BionoricaSE».

Представительство Европейского акционерного общества «Bionorica SE» (Федеративная Республика Германия) в Республике Беларусь, УНП 102337618

  • Представительство компании Bionorica SE
    в Республике Беларусь, 220030, г. Минск,
    пр-т Независимости, 32А, пом. 25

  • +375 (17) 388-75-27
  • Нажмите, чтобы увидеть адрес электронной почты

Условия пользования сайтом | Политика о персональных данных | Политика обработки куки | Оферта



Любое копирование материалов сайта разрешается только с письменного согласия от представителя компании.

© Все права зарегистрированы. 2002—2025 Канефрон® (Canephron®).



Производитель: БИОНОРИКА СЕ (Канефрон Н капли, таблетки); Ротендорф Фарма ГмбХ (Канефрон Н таблетки, Канефрон Форте).


ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И (ИЛИ) ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ, И (ИЛИ) ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

Реклама. Имеются противопоказания, нежелательные или побочные реакции.