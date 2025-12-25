Можно ли пить минеральную воду каждый день?

Минеральная вода содержит растворенные микроэлементы, соли и некоторые биологически активные компоненты. Терапию минеральными водами могут назначать, чтобы замедлить прогресс урологических заболеваний и предупредить осложнения. Она улучшает качество жизни людей даже с уже имеющейся почечной недостаточностью.

При каких урологических заболеваниях полезна минеральная вода?

🔹 мочекаменная болезнь, после консультации с врачом урологом

🔹 песок в почках,

🔹 хронические пиелонефрит, гломерулонефрит и цистит вне обострения заболевания,

🔹 ранние стадии хронической болезни почек и почечной недостаточности, после консультации с врачом нефрологом

Лечебная высокоминерализованная вода, сухой остаток которой более 1000 мг/л, принесет больше вреда, чем пользы, если пить ее без назначения врача. Она может привести к нарушению водно-солевого обмена, отекам, образованию камней и песка в почках.

Для лечения урологических заболеваний необходимо использовать препараты, которые назначает специалист после проведения диагностики.

Для профилактики мочекаменной болезни при мелких камнях в почках и мочевом пузыре врач может назначить немецкий лекарственный растительный препарат Канефрон® Н. Он обладает комплексом фармакологических эффектов, за счет чего препятствует развитию осложнений.