Можно ли пить минеральную воду каждый день?
Минеральная вода содержит растворенные микроэлементы, соли и некоторые биологически активные компоненты. Терапию минеральными водами могут назначать, чтобы замедлить прогресс урологических заболеваний и предупредить осложнения. Она улучшает качество жизни людей даже с уже имеющейся почечной недостаточностью.
При каких урологических заболеваниях полезна минеральная вода?
🔹 мочекаменная болезнь, после консультации с врачом урологом
🔹 песок в почках,
🔹 хронические пиелонефрит, гломерулонефрит и цистит вне обострения заболевания,
🔹 ранние стадии хронической болезни почек и почечной недостаточности, после консультации с врачом нефрологом
Лечебная высокоминерализованная вода, сухой остаток которой более 1000 мг/л, принесет больше вреда, чем пользы, если пить ее без назначения врача. Она может привести к нарушению водно-солевого обмена, отекам, образованию камней и песка в почках.
Для лечения урологических заболеваний необходимо использовать препараты, которые назначает специалист после проведения диагностики.
Для профилактики мочекаменной болезни при мелких камнях в почках и мочевом пузыре врач может назначить немецкий лекарственный растительный препарат Канефрон® Н. Он обладает комплексом фармакологических эффектов, за счет чего препятствует развитию осложнений.