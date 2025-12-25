Неосложнённый цистит

Острый цистит – воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря с нарушением его функции. Вызывать цистит могут различные возбудители – бактерии, вирусы, грибы, но наиболее часто причиной инфекционного цистита является кишечная палочка.

Это вариант нетяжелых воспалительных заболеваний мочевыводящих путей. Это самая частая инфекция нижних мочевых путей.

Инфекции нижних мочевыводящих путей в зависимости от характера инфекции и фона, на котором возникает воспалительный процесс, делятся на осложненные и неосложненные.

Неосложненные инфекции нижних мочевых путей — это циститы.

Неосложненный цистит — это, чаще всего, острый цистит у небеременных женщин в возрасте 15 – 65 лет, у которых нет органически обусловленных или функциональных нарушений пассажа мочи и изменений стенки мочевого пузыря.

Известно, что из 10 пациенток с циститом, 8 страдают неосложненным циститом.

Цистит, чаще всего, начинается с развития бактериальной инфекции, которая запускает воспалительный процесс.

Все симптомы: боль, жжение при мочеиспускании, тяжесть внизу живота — это результат воспаления.

Воспалительная реакция и отек стенки мочевого пузыря сопровождается раздражением нервных окончаний. Даже незначительное скопление мочи вызывает сокращение мышечной стенки мочевого пузыря, и пациент ощущает очень сильный позыв к мочеиспусканию. Чем более выражен патологический процесс, тем меньше интервалы между мочеиспусканиями, увеличивается частота мочеиспускания. Характерным является императивный (повелительный) позыв к мочеиспусканию, он настолько силен, что человек, страдающий циститом, теряет мочу, не успевая дойти до туалета.

Для лечения необходим препарат, который обладает широким спектром доказанных фармакологических эффектов:

антиадгезивным;

диуретическим;

противовоспалительным;

обезболивающим;

спазмолитическим.

Препарат, который воздействует на патогенез цистита и оказывает защитное действие на всех этапах его развития.

В первые часы заболевания, а также для профилактики, особенно важен антиадгезивный эффект. Адгезия бактерий — это прилипание бактерий к стенкам мочевого пузыря и их размножению там, это, тот процесс, с чего обычно стартует цистит.

Согласно клиническим исследованиям и благодаря антиадгезивному эффекту, Канефрон Н эффективен в качестве стартового препарата в лечении острых неосложненных циститов при появлении первых симптомов острого неосложненного цистита: боль, резь при мочеиспускании, императивные позывы. Он может облегчить симптомы цистита в такой же степени, как и АБ. В отличие от лечения антибактериальными препаратами, Канефрон Н сохраняет микробиом мочевых путей.

В норме в мочевом пузыре присутствуют бактерии, которые за счет антагонизма и поддержания напряженности иммунитета не позволяют чужеродным микроорганизмам инфицировать мочевыводящие пути. Такая микрофлора, по сути, выполняет защитную функцию, и ее уничтожение наносит вред организму. Поэтому применение лекарственных средств, способных минимизировать использование антибиотиков, это один из современных подходов к лечению ИМП, соответствующий стратегическому плану действий в Европе по проблеме антибиотикорезистентности. Именно таким лекарственным средством является Канефрон Н.

Назначение Канефрон Н для лечения цистита позволяет:

сохранить микробиом слизистых мочевыводящих путей,

предотвратить размножение чужеродных патогенных микроорганизмов,

воздействовать на все основные симптомы заболевания.

При необходимости Канефрон Н можно принимать совместно с АБ, в случае, наличия посева мочи, указывающего на необходимость назначения АБ, ухудшения симптоматики.

Осложненным цистит считается тогда, когда присутствуют факторы, которые осложняют течение цистита. Это факторы, которые затрудняют пассаж мочи по мочевыводящим путям. Это могут быть камни почек, мочеточников, мочевого пузыря, врожденные аномалии мочевыводящих путей, изменения после операций, беременность.

В случае возникновения цистита, особенно осложненного цистита, необходимо сразу обращаться к врачу!