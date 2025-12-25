О лекарственном препарате Канефрон

Канефрон® - комбинированный лекарственный растительный препарат, который успешно используется для лечения урологических и нефрологических заболеваний различной этиологии с 1934 года.

Основная область применения, это терапия воспалительных заболеваний нижних мочевых путей – циститов. А также лечение и профилактика мочекаменной болезни.

В состав препарата Канефрон® входят лекарственные травы:

золототысячник,

любисток,

розмарин.

Золототысячник - это двухлетнее или однолетнее растение, высотой до 30-35 см, семейства горечавковых.

Фармакологические свойства и применение. Используется в качестве горечи. Основные составляющие золототысячника также оказывают противовоспалительное, антиоксидантное, мочегонное, жаропонижающее и антимикробное действие. Кроме того, были обнаружены антимутагенные и антиканцерогенные свойства золототысячника, которые, по всей вероятности, будут полезны с целью защиты клеток человеческого организма от повреждений структуры ДНК.

Любисток представляет собой высокое многолетнее травянистое растение с темно-зелёными листьями и высокой цветоножкой. Относится к семейству зонтичных.

Фармакологические свойства и применение. Помимо мочегонного действия и устранения метеоризма, растение использовалось в европейской народной медицине для лечения мочекаменной болезни, "разлития желчи", малярии, фарингита, плеврита и фурункулов. В условиях in vitro обнаружены антимикробный и противогрибковый эффекты эфирного масла.

Розмарин представляет собой густой, высокоствольный, плотный вечнозелёный кустарник с толстыми ароматными листьями.

Фармакологические свойства и применение. Ряд фенольных компонентов, извлеченных из розмарина, проявляет сильное антиоксидантное действие. Экстракт розмарина оказывает выраженный гепатозащитный эффект. Флавоноиды розмарина, включая диосмин, являются весьма активными компонентами, оказывая положительное влияние на капилляры. Растение и его экстракты обладают антибактериальным, противовоспалительным, противогрибковым и противопротозойным действием, оказывают спазмолитический эффект и защищают ДНК клетки от повреждений. Существуют рекомендации по использованию розмарина в качестве средства, снижающего уровень содержания глюкозы в крови у диабетиков. Эфирное масло розмарина использовалось в качестве антидепрерранта и спазмолитического препарата.

Канефрон обладает оптимальным сочетанием доказанных фармакологических эффектов для лечения и профилактики воспалительных заболеваний нижних мочевыводящих путей (циститы), а также для лечения и профилактики мочекаменной болезни (МКБ, уролитиаз). Он обладает комплексом научно доказанных фармакологическиx эффектов:

спазмолитическим;

диуретическим;

противовоспалительным;

антиадгезивным (препятствует закреплению бактерий на слизистой мочевыводящих путей);

обезболивающим.

Именно поэтому КАНЕФРОН воздействует на все симптомы цистита. В виде начальной монотерапии Канефрон применяют при появлении первых симптомов неосложненного цистита (боли и жжение при мочеиспускании, императивные позывы); при бессимптомной бактериурии (жалоб нет, а общий анализ мочи обнаруживает бактерии и лейкоциты); для профилактики рецидивов. В составе комплексной антибактериальной терапии в случае прогрессирования процесса (ухудшение симптоматики, отсутствие эффекта, осложненный (хронический) цистит).

Канефрон выпускается в таблетках и каплях и применяется у взрослых и детей старше 12 лет:

Канефрон Н, капли - 50 капель 3 раза в день;

Канефрон Н, таблетки - по 2 таблетки 3 раза в день;

Канефрон форте, таблетки - по 1 таблетке 3 раза в день.

Лечение проводится курсами, длительность которых определяется индивидуально, как правило, составляет не меньше 2 недель – 1 месяца.

Компоненты лекарственного средства Канефрон способны подавлять патологическую кристаллизацию мочи, увеличивать выведение мочевой кислоты и поддерживать рН мочи в диапазоне 6,2–6,8.

Поэтому Канефрон применяется при уролитиазе, причем его эффективность не зависит от вида камней. Его назначение показано как перед, так и после мероприятий по дистанционной или контактной литотрипсии (дроблению) и извлечению камня.

Канефрон также применяется в качестве средства лекарственной метапрофилактики рецидивов мочекаменной болезни. Спазмолитическое, диуретическое, противовоспалительное действие лекарственного средства способствуют самоотхождению мелких камней и санации мочевыводящих путей. Для профилактики мочекаменной болезни Канефрон назначают курсами по 2–3 месяца 2 раза в год.