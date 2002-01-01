Что такое цистит и как он проявляется?

Боль внизу живота, болезненное мочеиспускание, частые позывы на мочеиспускание, изменения цвета мочи – все эти проявления могут обеспокоить любого человека. Чаще всего это симптомы цистита. При этом мало кто задумывается, что цистит циститу рознь, и лечение разных форм заболевания может кардинально отличаться.



Какие существуют виды цистита?

Цистит - это острый или хронический воспалительный процесс в слизистой оболочке мочевого пузыря. Иногда воспаление охватывает всю стенку мочевого пузыря. Заболеванию больше подвержены женщины, что связано с особенностями их анатомии и гормонального фона. Цистит может быть первичным, возникающим на фоне полного здоровья, и вторичном, развивающемся как осложнение какой-либо другой патологии. Первичным циститом чаще всего заболевают молодые женщины. Вторичный цистит – обычно удел пожилых мужчин, у которых это заболевание развивается на фоне патологии предстательной железы. В зависимости от распространенности процесса выделяют очаговый и диффузный циститы. При вовлечении в воспалительный процесс только шейки мочевого пузыря развивается шеечный цистит, при вовлечении мочепузырного треугольника – тригонит. Также выделяют диффузный цистит. Такое точное определение места воспаления доступно лишь специалистам.



Какие бывают причины цистита?

Причины цистита разнообразны. Среди них:

Нарушение правил личной гигиены;

Переохлаждение;

Употребление некачественной воды;

Погрешности в питании (употребление излишне острой и раздражающей пищи);

Инструментальные обследования мочевыводящих путей;

Перенесенную недавно инфекцию (ангина, ОРВИ, грипп на фоне недостаточного употребления жидкости);

Заболевания эндокринной системы (сахарный диабет);

Психоэмоциональный стресс.

Причиной цистита могут стать даже чрезмерные физические нагрузки, связанные с натуживанием и напряжением мышц промежности (ношение ребенка на руках, подъем тяжестей). Признаки цистита могут появляться на фоне мочекаменной болезни, когда происходит травмирование нежной слизистой оболочки мочевого пузыря острыми кристаллами солей. Вариантов много. Однако основной причиной цистита все же является инфекция.



Как распознать цистит?

Острый цистит обычно возникает внезапно после переохлаждения. Основными его симптомами являются: частое болезненное мочеиспускание, боли внизу живота, изменения в анализах мочи (наличие повышенного количества лейкоцитов, эритроцитов, бактерии в моче). Если не принимать никаких мер, боль при мочеиспускании будет нарастать и примет почти постоянный характер. В связи с учащенными позывами многие заболевшие не смогут удерживать мочу.

Для тяжелых форм цистита характерны высокая температура, интоксикация, малое количество выделяемой мочи. В таком состоянии необходима срочная госпитализация.

Симптоматика хронического цистита может быть стертой и проявляться только дискомфортом внизу живота и изменениями в анализах мочи.

Даже при правильно подобранном лечении цистит протекает от 6-7 до 10-15 дней. Более длительное течение цистита говорит о наличии сопутствующего заболевания, которое поддерживает воспалительный процесс. В этом случае необходимо дополнительное обследование, которое позволит обнаружить настоящую причину недомогания.



Как эффективно лечить цистит в зависимости от его формы?

Если у вас отмечаются признаки цистита, не поленитесь обратиться к врачу. Если цистит вызван каким-то другим заболеванием или травмой, первым делом нужно лечить эти болезни. В лечение собственно цистита входит курс антибактериальной терапии, противовоспалительные препараты,, спазмолитики, анальгетики. При необходимости назначается физиотерапия.

При любой форме цистита так или иначе необходимо предупреждать инфекционные осложнения. К рецидиву и хроническому течению цистита может привести неправильное лечение – назначение лекарств без посева мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, раннюю отмену антибактериальных препаратов и развитие вследствие этого привыкания у бактерий. В комплексном лечении нетяжелого цистита в качестве противовоспалительного, спазмолитического и обезболивающего средства, назначают растительный лекарственный препарат Канефрон® Н.



Канефрон® Н в лечении и профилактике цистита.

В состав Канефрона® Н входят золототысячник, любисток, розмарин. Эти растения давно и успешно применяются в лечении заболеваний мочевой системы. Канефрон® Н хорошо помогает при цистите: оказывает обезболивающее, спазмолитическое, противовоспалительное и антиадгезивное действие. Что очень важно, препарат начинает действовать уже в первые часы после приема. У человека уменьшается боль, тяжесть внизу живота, жжение при мочеиспускании. Добавьте к этому мягкое мочегонное действие, благодаря чему соли, камни и вредные бактерии быстрее выводятся из организма. Благодаря комплексному действию лекарство облегчает симптомы острого неосложненного цистита так же, как и антибиотик, и более чем в 2 раза удлиняет безрецидивный период при рецидивирующем цистите. Для лечения цистита Канефрон® Н принимают по 50 капель или по 2 таблетки 3 раза в день не менее 2-4 недель. Для профилактики препарат может назначаться на 3 месяца и дольше по согласованию с врачом. Лекарство можно применять у детей с 12 лет и у взрослых.

