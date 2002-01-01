Цистит после интимной близости

Воспаление мочевого пузыря — заболевание, которому чаще подвержены женщины. Рассмотрим один из его распространенных вариантов — цистит медового месяца.
Причина — проникновение бактерий, чаще всего кишечной палочки, через преддверие влагалища в мочевой пузырь во время полового акта.
Факторы развития цистита — низкий иммунитет, нарушение опорожнения мочевого пузыря, анатомические особенности. Симптомы могут проявиться в течение 24 часов после интимной близости. В результате женщина испытывает сильную боль.
