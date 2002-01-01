Лого Канефрон

Цистит после интимной близости

Цистит после интимной близости

Воспаление мочевого пузыря — заболевание, которому чаще подвержены женщины. Рассмотрим один из его распространенных вариантов — цистит медового месяца.

Почему он возникает?

Причина — проникновение бактерий, чаще всего кишечной палочки, через преддверие влагалища в мочевой пузырь во время полового акта. 

Факторы развития цистита — низкий иммунитет, нарушение опорожнения мочевого пузыря, анатомические особенности. Симптомы могут проявиться в течение 24 часов после интимной близости. В результате женщина испытывает сильную боль. 

Как избавиться от заболевания? 

Для лечения цистита можно использовать Канефрон® Н. Это оригинальный растительный лекарственный препарат из Германии, созданный по уникальной технологии фитониринга — производства современных лекарств из растений. 

Канефрон® Н действует на основные проявления воспалительного процесса:

  • препятствует размножению бактерий.
  • облегчает боль и рези при мочеиспускании.

Где купить канефрон

Читайте также

Loading...
Loading...
Loading...
Bionorica logo BY

Bionorica SE (Германия) — одна из ведущих мировых компаний-производителей лекарственных препаратов на растительной основе.

Европейское акционерное общество «BionoricaSE».

Представительство Европейского акционерного общества «Bionorica SE» (Федеративная Республика Германия) в Республике Беларусь, УНП 102337618

  • Представительство компании Bionorica SE
    в Республике Беларусь, 220030, г. Минск,
    пр-т Независимости, 32А, пом. 25

  • +375 (17) 388-75-27
  • Нажмите, чтобы увидеть адрес электронной почты

Условия пользования сайтом | Политика о персональных данных | Политика обработки куки | Оферта



Любое копирование материалов сайта разрешается только с письменного согласия от представителя компании.

© Все права зарегистрированы. 2002—2025 Канефрон® (Canephron®).



Производитель: БИОНОРИКА СЕ (Канефрон Н капли, таблетки); Ротендорф Фарма ГмбХ (Канефрон Н таблетки, Канефрон Форте).


ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И (ИЛИ) ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ, И (ИЛИ) ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

Реклама. Имеются противопоказания, нежелательные или побочные реакции.