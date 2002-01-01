Цистит после интимной близости

Воспаление мочевого пузыря — заболевание, которому чаще подвержены женщины. Рассмотрим один из его распространенных вариантов — цистит медового месяца.

Почему он возникает?

Причина — проникновение бактерий, чаще всего кишечной палочки, через преддверие влагалища в мочевой пузырь во время полового акта.

Факторы развития цистита — низкий иммунитет, нарушение опорожнения мочевого пузыря, анатомические особенности. Симптомы могут проявиться в течение 24 часов после интимной близости. В результате женщина испытывает сильную боль.

Как избавиться от заболевания?

Для лечения цистита можно использовать Канефрон® Н. Это оригинальный растительный лекарственный препарат из Германии, созданный по уникальной технологии фитониринга — производства современных лекарств из растений.

Канефрон® Н действует на основные проявления воспалительного процесса: