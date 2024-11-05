Послеродовой цистит

Рождение ребенка – радостное событие. Однако бывает и так, что в процессе родов женщина расплачивается за него собственным здоровьем. Одним из таких последствий является послеродовый цистит. Чем опасно это заболевание, почему оно возникает и что нужно делать, чтобы его быстро вылечить?



Почему появляется цистит после родов?

Если женщина периодически страдала циститом до беременности, то это заболевание ее не удивит. Но оно может стать неприятным сюрпризом для изначально здоровых женщин.

Предпосылками для появления цистита после родов могут стать физиологические изменения мочеполовой системы во время беременности, которые происходят под воздействием гормональных и механических факторов. Усиливается кровоснабжение почек, происходит расширение полостной системы, удлиняются и становятся более извитыми мочеточники, снижается тонус гладких мышц.

Возникновению цистита после родов способствуют ослабление сфинктера уретры, облегчающее проникновение инфекционных агентов в мочевые пути, нарушение естественного тока мочи вследствие гипотонии мочевого пузыря и давления беременной матки на почки, мочеточники и мочевой пузырь, установка катетера в мочевой пузырь после родоразрешения. В этих случаях развитие послеродового цистита провоцируется как застоем мочи, так и медицинскими манипуляциями.

Способствующим фактором является также изменение химического состава мочи (повышение рН, глюкозурия). Дает о себе знать стресс и снижение общего и местного иммунитета после родов. Эти факторы создают благоприятные условия для проникновения и усиленного размножения патогенной и даже относительно безопасной условно-патогенной флоры, что приводит к развитию заболевания.

Роды сопровождаются травматизацией половых путей. Это происходит из-за сдавливания тканей во время прохождения головки малыша через родовые пути. В процессе рождения ребенка могут также происходить разрывы тканей в области промежности и уретры. Врачи ушивают и обрабатывают все раны, но поврежденная поверхность родовых путей в первое время после родов очень уязвима к различным инфекциям. Так как половая и мочевая системы тесно связаны в анатомическом и функциональном отношении, наличие воспаленной раневой поверхности может способствовать развитию цистита у женщин после родов.

Цистит могут спровоцировать недолеченные или недиагностированные в прошлом инфекции, инфекции, передаваемые половым путем, и гинекологические заболевания. У женщин, перенесших цистит во время беременности, гораздо выше риск развития и послеродового цистита.



Каковы основные симптомы послеродового цистита?

Проявления послеродового цистита могут быть как стертыми, так и острыми. Многое зависит от состояния организма женщины и свойств возбудителя. Часто симптомы цистита сопровождаются признаками воспаления уретры (уретрит). Обычно возникают следующие жалобы:

Боль и тяжесть внизу живота, усиливающиеся при мочеиспускании

Учащение мочеиспускания

Сильные позывы к мочеиспусканию

Жжение и резь при мочеиспускании внизу живота и по ходу уретры

Изменение цвета и запаха мочи: моча становится мутная, темная с неприятным запахом, иногда может быть с кровью

Часто при позыве к мочеиспусканию женщина просто не успевает добежать до туалета, иногда это сопровождается подтеканием мочи. Ситуация очень неприятная. К местным симптомам цистита может присоединяться общая слабость и субфебрильное повышение температуры.



Как быстро после родов может развиться цистит?

Нередко цистит у женщин развивается уже в первые дни после родов. Но на фоне послеродового состояния женщина может оставить его симптомы без внимания. Поэтому о любых изменениях в самочувствии нужно говорить врачу. К счастью, кроме симптомов цистит можно выявить по анализам крови и мочи, которые обязательно назначаются женщине в роддоме. Исследование мочи покажет присутствие в ней эритроцитов, лейкоцитов и бактерий, а крови – воспалительного процесса.

При необходимости используются дополнительные методы диагностики, такие как посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, УЗИ органов мочевой системы и малого таза, дополнительные анализы. Поэтому если даже женщина не обратит внимание на изменение своего самочувствия, болезнь обнаружат медики.



Как лечить послеродовый цистит?

При цистите необходимо соблюдать диету с ограничением соленых, копченых, сладких блюд, газированных напитков, кофе и крепкого чая. Эти продукты способствуют усилению отека слизистой оболочки мочевого пузыря, что усугубляет симптомы заболевания. Следует придерживаться достаточного питьевого режима (около 2-2.5 л\день при отсутствии противопоказаний) для того, чтобы бактерии и их токсины выводились с током мочи. Полезно пить клюквенный морс, отвар ромашки, мяты, шиповника.

После родов важно соблюдать интимную гигиену: подмываться не реже 3 раз в день, обрабатывать швы антисептиками, регулярно менять впитывающие прокладки. Стараться не допускать запоров и застоя мочи.

Подход к лечению цистита должен быть комплексным и безопасным для роженицы. Обычно назначается лечение, оказывающее антимикробное, противовоспалительное, обезболивающее, спазмолитическое действие. В качестве лекарственного средства, оказывающего такое комплексное действие эффективен и оправдано популярен такой растительный препарат, как Канефрон®Н, способный быстро уменьшить воспаление при цистите.

Это комплексное средство содержит в своем составе экстракты нескольких полезных трав – золототысячника, розмарина и любистока. Канефрон® Н эффективно устраняет такие симптомы послеродового цистита, как боль, жжение, тяжесть внизу живота, а также препятствует росту числа бактерий.



Канефрон® Н в лечении цистита.

Канефрон® Н обладает комплексным влиянием на патогенез и симптомы цистита. Он оказывает противовоспалительное, обезболивающее, спазмолитическое и мягкое мочегонное действие, что позволяет быстро вернуть в норму работу мочевыделительной системы. Многие женщины отмечают, что эффект после приема Канефрона® Н развивается уже через 4 часа. Меньше становятся боли и тяжесть внизу живота, рези и жжение при мочеиспускании. Это, не говоря о том, что из организма начинают усиленно выводиться патогенные бактерии, которые поддерживают воспалительный процесс.

Опыт применения Канефрона® Н и исследования ученых говорят о его безопасности для женщины во время беременности и в послеродовом периоде. Прием лекарственного средства Канефрон® Н по назначению врача может проводиться в послеродовом периоде. В ряде случаев при лечении Канефроном® Н отпадает необходимость в назначении антибиотиков. Он не только быстро улучшает самочувствие и способствует снижению воспаления, но и помогает избежать неприятных осложнений цистита. При необходимости возможен длительный прием Канефрона® Н, в том числе с целью профилактики возникновения рецидивов. Лекарство выпускается в виде капель и таблеток.

Литература: