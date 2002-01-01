Диета как помощь в эффективном лечении цистита.

Не секрет, что состояние при многих заболеваниях можно значительно улучшить с помощью правильно подобранной диеты. И цистит – не исключение. Более того, диета при цистите является неотъемлемым компонентом лечения.



Как диета влияет на эффективность лечения цистита?

Те, кто считает цистит «легким» заболеванием, наверняка с ним не сталкивался на собственном примере. Частые позывы в туалет и постоянная боль в животе могут быть изнуряющими не только в моральном, но и физическом плане. А ведь при этом надо собраться с силами и бороться с болезнью, не допустить осложнений. Для этого нужно хорошо и качественно питаться. Согласно наблюдениям врачей, при цистите соблюдение диеты помогает быстро восстановиться и предотвратить рецидив заболевания или переход его в хроническую форму. Диета при цистите помогает устранить причину болезни и улучшить состояние пациента. Но набор продуктов придется подкорректировать.



Какие продукты можно есть, а от каких стоит отказаться на период заболевания?

Диета при цистите строится на следующих принципах:

исключение из рациона продуктов и блюд, которые раздражают слизистую оболочку мочевого пузыря и мочевыводящих путей, и создают дополнительную нагрузку на почки и выделительную систему в целом;

полноценное содержание в нем всех основных ингредиентов (белков, жиров, углеводов и витаминов);

достаточный питьевой режим (рекомендуется вода, соки, морсы, компоты, сборы мочегонных трав, минеральная вода).

При цистите предпочтение отдается молочно-растительной диете, в питании также широко используется отварное мясо и отварная рыба, крупы. Легкая, натуральная и полезная пища обладает противовоспалительными, противомикробными и мочегонными свойствами. Количество соли не должно превышать 7 г в сутки. А вот от острых блюд, вкусовых приправ, консервов, копченостей, наваристых супов, бульонов, цитрусовых, крепкого кофе и сладостей придется отказаться.

Примерный рацион питания из продуктов, полезных для мочевого пузыря, составленный на один день:

Завтрак: овсяная каша на молоке (2,6% жирности) + бутерброд (цельнозерновой хлеб, сливочное масло, творожный несоленый сыр) + брусничный чай.

Перекус: запеченное яблоко.

Обед: овощной суп (без мяса) + макароны твердых сортов и рыбные тефтели + салат из свежей капусты, заправленный растительным маслом + компот из кураги и изюма.

Полдник: йогурт без добавок 200 г + печенье «Мария» 1-2 шт.

Ужин: винегрет со свежими огурцами, заправленный растительным маслом + отварное куриное филе + клюквенный морс.

Тем людям, кому сложно подобрать меню самостоятельно, можно обратиться за помощью к опытному диетологу.



Как долго нужно соблюдать диету при цистите?

По рекомендациям урологов, придерживаться лечебно-профилактического питания рекомендовано на протяжении длительного периода времени, поскольку всегда есть вероятность повторного появления цистита. Строго соблюдать диету абсолютно необходимо в течение 7 дней, в остром периоде заболевания.

Питаться при цистите необходимо часто и дробными порциями (4-5 раз в день). Важно обязательно выдерживать питьевой режим (2 – 2,5 л жидкости в сутки, если нет противопоказаний). Жидкость помогает организму быстрее избавляться от бактерий и токсинов, которые вызывают цистит. Мягкий мочегонный, антисептический и противовоспалительный эффект оказывает ряд лекарственных трав, которые рекомендуется обязательно принимать при цистите.



Какие лекарственные растения полезно включать в рацион при цистите?

Особенное внимание специалисты обращают на такие травы, как золототысячник, любисток и розмарин. Золототысячник содержит в своем составе вещества, обладающие противовоспалительным и антимикробным действием. Он традиционно используется как средство, препятствующее образованию камней в почках и способствующее увеличению диуреза. Корень любистока обладает спазмолитическим и мочегонным действием, эффективно устраняет воспалительные явления в мочевых путях. Розмарин обладает целым набором полезных при цистите эффектов – спазмолитическим, противовоспалительным, антиоксидантным, противомикробным и противовирусным. В комплексе эти растения входят в состав известного немецкого препарата Канефрон® Н.

В составе Канефрона® Н все действующие вещества усиливают эффективность друг друга. При его приеме внутрь быстро налаживается самочувствие – уменьшается боль и жжение при мочеиспускании, купируется воспалительный процесс. Канефрон® Н обладает мягким мочегонным эффектом. Он не только лечит цистит и помогает быстрее вернуться к активной и здоровой жизни, но и предупреждает осложнения и возможные рецидивы заболевания. Этот растительный препарат заслужил доверие врачей и пациентов – он на протяжении многих лет успешно используется в лечении инфекций мочевыводящих путей и циститов как у взрослых, так и у детей с 12-ти лет.



Как принимать Канефрон® Н при цистите?

При остром цистите Канефрон® Н принимают в течение времени, рекомендованном лечащим врачом. Курс может длиться от 7-14 дней до 3-х месяцев. Практика показывает, что для профилактики осложнений и предотвращении рецидивов цистита это лекарство может применяться длительно. Препарат выпускается в таблетках и каплях.

Канефрон ® Н в таблетках дети с 12-ти лет и взрослые принимают по 2 таблетки 3 раза в день. Таблетку следует проглатывать целиком, не разжевывая, запивая достаточным количеством воды.

Канефрон® Н в каплях дети с 12-ти лет и взрослые принимают по 50 капель 3 раза в день. Капли можно принимать, добавляя их в небольшое количество жидкости, чтобы уменьшить горьковатый вкус.

При необходимости Канефрон® Н можно сочетать с другими лекарствами для лечения цистита, например, с антибиотиками.

Литература: