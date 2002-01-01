Если бы все закончилось одним разом...

...но бывает так, что инфекции мочевыводящих путей (ИМП) возникают повторно (рецидив), когда симптомы появляются более 2-х раз в течение 6 месяцев и более 3 раз в течение года.

В таких случаях рекомендуется профилактика ИМП:

1️⃣ Измените образ жизни, выработайте "правильные" привычки:

🔹️Строго соблюдайте правила интимной гигиены:

✔ Необходимо ежедневно подмываться - минимум 1 раз в день. В критические дни периодичность процедур может достигать от 2 до 4 раз в сутки. Также нужно принимать душ до и после интимной близости.

✔ Во время гигиенических процедур рекомендуется использовать специальные средства для интимной гигиены. Если использовать непредназначенные средства, например, мыло, гель для душа, нарушается кислотно-щелочной баланс интимной зоны. Это повышает чувствительность к инфекции, провоцирует рост бактерий и грибков, вызывает сухость и дискомфорт.

✔ Ежедневно менять нижнее белье.

🔹️Употребляйте большое количество жидкости ≈ 2 литра в день, а чтобы это стало привычкой - есть несколько лайфхаков, о которых мы расскажем в следующих постах.

🔹️Наладьте правильный суточный ритм мочеиспускания, обязательное мочеиспускание после полового акта.

2️⃣ Профилактика без использования антибактериальных средств. Ее стоит проводить после консультации с врачом, особенно после повторяющихся циститов, с использованием растительных препаратов, которые содержат:

🍃травы золототысячника,

🍃любистока,

🍃розмарина.

Эти травы в составе лекарственного препарата уменьшают жжение и боль, вымывают микроорганизмы из мочевыводящих путей, снимают чувство тяжести и препятствуют размножению бактерий.

Лекарственным средством, которое содержит эти травы, может стать лекарственный препарат Канефрон Н, который следует применять согласно инструкции и рекомендации врача, и не менее 3 месяцев в случае повторяющегося цистита.

❗Следуйте правилам врача по профилактике и лечению ИМП! Будьте здоровы!