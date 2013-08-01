Как эффективно лечить пиелонефрит?

Пиелонефрит является одним из самых частых заболеваний почек. Основной пик заболеваемости приходится на детский и молодой возраст (18–30 лет), при этом заболевание чаще встречается у лиц женского пола. Нередко развитие пиелонефрита связано с беременностью и родами. Еще один подъем заболеваемости приходится на пожилой возраст. В этот период увеличивается вероятность пиелонефрита у мужчин. В каком бы возрасте ни возник пиелонефрит, важен комплексный подход к его лечению.



Как проявляется пиелонефрит?

В большинстве случаев начало острого пиелонефрита характеризуется резким и значительным повышением температуры тела (до 39–40°C, иногда и выше), потрясающими ознобами, проливными потами, болями в суставах, быстрым нарастанием симптомов общей интоксикации – слабости, вялости, разбитости, тошноты, рвоты. Типичным признаком заболевания являются выраженные боли в области поясницы с одной или обеих сторон.

Довольно часто у пациентов одновременно или за несколько дней до развития пиелонефрита появляются симптомы цистита: дискомфорт, болезненность при мочеиспускании, жжение, частые позывы к мочеиспусканию, неприятный запах мочи.

Как только установлен диагноз «пиелонефрит», лечение нужно начинать немедленно!



Что включает в себя лечение пиелонефрита?

Эффективное лечение пиелонефрита должно быть комплексным. Основные лечебные мероприятия при остром пиелонефрите — это устранение нарушения оттока мочи из почки, антибактериальная терапия, патогенетическое и симптоматическое лечение.

В первую очередь необходимо восстановление адекватного оттока мочи из почки, если имеется его нарушение (например, вследствие стриктур, камня, опухоли и др.). Это проводится с целью предотвращения развития опасных для жизни осложнений (бактериотоксический шок, сепсис). Для этого необходима экстренная госпитализация в урологический стационар, где будет выполнено хирургическое лечение.

Консервативное лечение в обязательном порядке должно включать в себя следующие аспекты: диету, питьевой режим, антибактериальную и симптоматическую терапию. Необходимо соблюдать щадящий (постельный или полупостельный) режим, наладить рациональное питание, провести санацию хронических очагов инфекции, быстро начать правильно подобранную антибактериальную терапию, уменьшить симптомы интоксикации, провести мероприятия по укреплению иммунитета и профилактике повторных воспалительных процессов в мочевых путях.



Почему важно соблюдать диету при пиелонефрите?

В остром периоде заболевания рекомендуется придерживаться молочно-растительной диеты с уменьшением потребления соли до 2-3 г/сутки и белка на 7-10 дней. Это позволяет снизить нагрузку на почки и уменьшить тяжесть воспаления.

Полезны продукты с легким мочегонным эффектом, фрукты и овощи, богатые клетчаткой. Дополнительно необходимо пить больше жидкости, чтобы уменьшить интоксикацию. Также комплекс лечения могут дополнять препараты для поддержания иммунной системы, пробиотики, витамины, минералы.

При пиелонефрите ограничиваются или исключаются следующие продукты: содержащие экстрактивные вещества (наваристые бульоны, маринады, специи), острые, копченые, соленые, тяжелые для переваривания блюда (жирная, жареная, высококалорийная пища), алкоголь, сладкие газированные напитки, фастфуд, крепкий кофе.

Этих же принципов стоит придерживаться и в периоде ремиссии. Также важно выстроить свой рацион с учетом сопутствующих метаболических нарушений.

Диета при выявлении оксалатов предусматривает ограничение продуктов, содержащих большое количество аскорбиновой и щавелевой кислот. Под запретом лиственные овощи (шпинат, щавель, салат, ревень, петрушка), свекла, какао, шоколад, кислые ягоды и фрукты. Полезны груши, чернослив, курага, изюм, дыни, арбузы.

При уратных метаболических нарушениях рекомендуются молочные и растительные продукты, крупы, лимон, абрикосы. Исключается пища, богатая пуринами – грибы, жареное мясо, птица, консервы, маринады, копчености, паштеты.

При фосфатурии ограничивают сыр, печень, курицу, грибы, орехи, какао, шоколад, фасоль, петрушку, сельдь. В небольшом количестве допустимо есть молоко, творог, гречку, овсянку, кукурузу. Рекомендуются: мясо, рыба, растительные жиры.

Для увеличения диуреза и профилактики образования конкрементов рекомендуется достаточное питье (до 2-2.5 л/сут при отсутствии противопоказаний) с применением слабощелочных минеральных вод, клюквенного и брусничного соков, отваров мочегонных трав, морсов.



В каких случаях назначают антибиотики при пиелонефрите?

Пиелонефрит – заболевание бактериальной природы. Если начался воспалительный процесс в почках, значит защитных сил организма для ликвидации инфекции оказалось недостаточно. Поэтому антибактериальная терапия острого пиелонефрита или обострения хронического пиелонефрита должна начинаться без промедления (в случае обструктивного пиелонефрита – сразу после восстановления оттока мочи из почки).

Врач назначает антибиотики, которые являются активными в отношении наиболее распространенных возбудителей этого заболевания. Согласно рекомендациям Европейского общества урологов, у пациентов с острым неосложненным пиелонефритом рекомендуется терапия фторхинолонами или цефалоспоринами II–III поколения. При тяжелой инфекции могут быть назначены так называемые «препараты резерва». При остром неосложненном пиелонефрите длительность антимикробной терапии обычно составляет 7–14 суток.



Как облегчить симптомы воспаления и боль при пиелонефрите?

Симптоматическое лечение помогает улучшить общее состояние пациента, устраняет признаки заболевания, ускоряет восстановление организма. Для этого при пиелонефрите применяются следующие группы препаратов:

мочегонные – для увеличения диуреза и уменьшения отеков,

нестероидные противовоспалительные средства – для уменьшения воспаления и боли,

фитопрепараты – для профилактики и лечения инфекций мочевыводящих путей.

В комплекс лечебных мероприятий при пиелонефрите также включаются: адекватный прием жидкости, соблюдение режима регулярных мочеиспусканий через каждые 2-3 часа, ежедневные гигиенические процедуры, физиотерапия. Надо отметить, что физиотерапевтические процедуры при пиелонефрите проводятся только после стихания острого воспалительного процесса. Уменьшить болевые ощущения и ускорить выздоровление помогает фитотерапия.



Как предотвратить повторное возникновение воспалительных заболеваний мочевыводящих путей?

При выборе фитотерапии нужно обращать внимание на травы, которые оказывают благоприятное воздействие для работы почек. Они должны обладать мочегонным, противовоспалительным, антисептическим, спазмолитическим свойствами. К таким растениям относятся в том числе и золототысячник, любисток, розмарин. Они входят в состав немецкого лекарственного средства Канефрон® Н.

В составе готового фитопрепарата эти компоненты усиливают лечебные эффекты друг друга за счет того, что они подобраны в оптимальном терапевтическом соотношении, чего практически невозможно добиться при приготовлении травяных отваров в домашних условиях. Поэтому всегда предпочтительно выбирать готовую лекарственную форму надежного производителя.

Канефрон® Н способствует выведению патогенных бактерий из мочевых путей, уменьшает воспаление и боль, предупреждает отложение камней. Препарат можно использовать и в качестве противорецидивного лечения воспалительных заболеваний мочевыводящих путей, в том числе и в виде монотерапии. Прием Канефрона® Н помогает не только ускорить выздоровление, но и предупредить повторное возникновение воспалительного процесса. Для достижения этих результатов принимать Канефрон® Н нужно не менее 4-х недель.

Литература: