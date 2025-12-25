Лого Канефрон

Мочекаменная болезнь: что нужно знать, чтобы защитить себя

Мочекаменная болезнь — образование камней в почках или мочевыводящих путях. Камни могут появиться в одной почке или сразу в двух, бывают от 1 мм до 4 см и более в диаметре. Некоторые долго сохраняют постоянный размер, другие быстро растут.

Причина их образования до конца не ясна. Можно только изучить факторы риска и собрать статистику:
💎 Мужчины болеют в три раза чаще, чем женщины.
💎 Чаще заболевают люди с избыточной массой тела.
💎 Но даже при нормальном весе неправильное питание с избытком соли и сахара может привести к болезни.
💎 Опасна дегидратация — недостаточное потребление жидкости.
💎 В зоне риска люди, перенесшие заболевания или операции на пищеварительной системе.

Как защитить себя? Питайтесь правильно, пейте достаточно воды, поддерживайте иммунитет с помощью активного образа жизни.

Для профилактики появления камней в мочевыводящих путях и почках, а также лечения инфекций и воспалений мочевого пузыря рекомендуем применять Канефрон Н. Этот растительный лекарственный препарат обоснован для профилактики образования мочевых камней на любом этапе их формирования. Для этого рекомендовано применять Канефрон Н курсами 2-3 месяца не реже 2 раз в год. 🌱

