Мочекаменная болезнь: что нужно знать, чтобы защитить себя

Мочекаменная болезнь — образование камней в почках или мочевыводящих путях. Камни могут появиться в одной почке или сразу в двух, бывают от 1 мм до 4 см и более в диаметре. Некоторые долго сохраняют постоянный размер, другие быстро растут.

Причина их образования до конца не ясна. Можно только изучить факторы риска и собрать статистику:

💎 Мужчины болеют в три раза чаще, чем женщины.

💎 Чаще заболевают люди с избыточной массой тела.

💎 Но даже при нормальном весе неправильное питание с избытком соли и сахара может привести к болезни.

💎 Опасна дегидратация — недостаточное потребление жидкости.

💎 В зоне риска люди, перенесшие заболевания или операции на пищеварительной системе.

Как защитить себя? Питайтесь правильно, пейте достаточно воды, поддерживайте иммунитет с помощью активного образа жизни.

