Обязательны ли антибиотики при цистите

Цистит – это воспаление мочевого пузыря. Из-за физиологических особенностей организма в 80% случаев заболеванию чаще подвержены женщины.

Длина уретры у женщин равна 3-5 см, когда как у мужчин – 15-20 см. Это значит, у женщин бактерии быстрее попадают в мочевой пузырь и вызывают воспаление.

Симптомы цистита:

Мочеиспускание болезненное и затрудненное

Частое мочеиспускание небольшим количеством мочи

Сильные и внезапные позывы к мочеиспусканию

Спазмы в животе

Неосложненный цистит, который чаще всего протекает без осложнений и сопровождается легкими симптомами, не всегда нужно лечить антибактериальными препаратами. Тем более частый неконтролируемый прием различных антибиотиков вызывает устойчивость микрофлоры к их воздействию, и такое лечение может быть неэффективным.

Для лечения пациента с неосложненным циститом нужна бережная терапия. Препарат немецкого производства Канефрон® Н способствует уменьшению болей и резей при мочеиспускании, помогает уменьшить количество повторных обострений, воздействует на бактерии-возбудители, повышая эффективность антибактериальной терапии, препятствует образованию мочевых камней.

Канефрон® Н избавляет от боли и спазмов, борется с патогенными бактериями и воспалением. Препарат бережно воздействует на организм, защищая природный микробиом человека. Микробиом - это нужные и полезные бактерии, которые в норме живут у человека и необходимы для нормального функционирования организма.

Если вы заметили у себя такие симптомы как гематурия (примесь крови в моче), подъем температуры тела 37-37,5 °C рекомендуем обратиться за консультацией к врачу или фармацевту. В зависимости от развития болезни и состояния пациента, специалист подберет индивидуальное лечение.