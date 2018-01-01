Опыт применения комбинированного фитопрепарата Канефрон® Н в лечении хронического цистита

Цистит является достаточно распространенным заболеванием детского возраста. Девочки страдают циститом примерно в 5-6 раз чаще мальчиков, что связано с особенностями строения их мочевыделительной системы. Цистит может развиться как самостоятельное заболевание, но также может сочетаться с другими заболеваниями мочевыделительной системы, такими как уретрит, пиелонефрит. Наиболее частой причиной цистита у детей является заброс инфекции в мочевой пузырь. К основным симптомам цистита у детей относятся беспокойство, учащенные позывы к мочеиспусканию как в дневное, так и в ночное время, боль в нижней части живота, усиливающаяся при мочеиспускании, помутнение мочи, общее недомогание, чувство остаточной мочи и др. Лечение цистита у детей включает диету, личную гигиену, курс лечения антибиотиками, уросептиками, фитотерапию, укрепление общей резистентности организма и другие методы. При неполном или несвоевременном лечении острого цистита заболевание приобретает хроническое течение. Основной задачей врача является этиотропность лечения, нормализация pH мочи, а главное, безопасность назначаемой терапии.

Клинический случай

На прием к врачу обратилась мама с девочкой 8 лет с жалобами на периодические боли в надлобковой области, рези в уретре после мочеиспускания, учащенные позывы к мочеиспусканию в дневное время. Жалобы возникали с периодичностью 3-4 раза в год и имели разную степень выраженности – от явно выраженных до незначительных.

Из анамнеза: впервые подобные жалобы появились два года назад после купания в холодном водоеме и имели резко выраженный характер. Участковым педиатром был назначен 7-дневный курс антибиотикотерапии препаратами цефалоспоринового ряда и мочегонные травы. Клинические проявления заболевания прекратились, и на назначенное участковым педиатром обследование больная не явилась. Через 4 мес симптомы повторились в легкой форме, родители к врачу не обратились, а самостоятельно повторили предыдущее лечение. Со временем периоды ремиссии стали сокращаться, и родители обратились к урологу.

В клинике было проведено комплексное обследование ребенка: общий анализ мочи (лейкоциты 60-70 в поле зрения, эритроциты 3-4 неизмененные, белок 0,066 г/л, эпителий мочевого пузыря единичный, бактерии в большом количестве); показатели общего анализа крови и биохимического исследования крови находились в пре- делах нормы. Сонография: паренхима почек не утолщена, чашечно-лоханочная система не расширена, без структурных изменений; незначительное утолщение стенки мочевого пузыря (до