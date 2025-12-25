ОРВИ (Острые респираторные вирусные инфекции) и цистит: есть ли связь?

Нет.

Две самые популярные «сезонные» женские болезни кажутся схожими только на первый взгляд — будто бы обе они возникают из-за резкого перепада температур на улице, сквозняков, дождей и переохлаждения организма. На самом деле, все не совсем так.

🦠 — инфекция, а не температура на термометре.

🧬 У ОРВИ и цистита разные возбудители и заражаются ими по-разному.

🥶 Холод сам по себе не приводит ни к ОРВИ, ни к циститу.

— это воспалительный процесс в мочеполовой системе. Инфекция может попасть внутрь через половые органы, почки, кровь или лимфу. Переохлаждение организма снижает иммунитет и патогенным микроорганизмам становится проще размножаться. Именно поэтому осенью циститом, как и ОРВИ, болеют чаще, чем летом. 🤓

Почему женщины заражаются чаще, чем мужчины? Все дело в строении мочеиспускательного канала — у женщин он короче и шире.

