ОРВИ (Острые респираторные вирусные инфекции) и цистит: есть ли связь?

Нет.

Две самые популярные «сезонные» женские болезни кажутся схожими только на первый взгляд — будто бы обе они возникают из-за резкого перепада температур на улице, сквозняков, дождей и переохлаждения организма. На самом деле, все не совсем так.

🦠 — инфекция, а не температура на термометре.
🧬 У ОРВИ и цистита разные возбудители и заражаются ими по-разному.
🥶 Холод сам по себе не приводит ни к ОРВИ, ни к циститу.

— это воспалительный процесс в мочеполовой системе. Инфекция может попасть внутрь через половые органы, почки, кровь или лимфу. Переохлаждение организма снижает иммунитет и патогенным микроорганизмам становится проще размножаться. Именно поэтому осенью циститом, как и ОРВИ, болеют чаще, чем летом. 🤓

Почему женщины заражаются чаще, чем мужчины? Все дело в строении мочеиспускательного канала — у женщин он короче и шире.

Что делать, если вы заразились? Запишитесь на осмотр к врачу и примите Канефрон®Н. Растительный лекарственный препарат уменьшает боли при мочеиспускании, способствует отхождению конкрементов и препятствует их образованию, уменьшает количество повторных обострений. Эффективность и безопасность препарата доказана клиническими исследованиями. 🌱

