В чем особенности цистита у детей?

Если вдруг ребенок начинает часто бегать в туалет «по-маленькому», это небезосновательно тревожит родителей. Если такое состояние возникло на фоне или после перенесенной простуды, диагноз не вызывает сомнений: это цистит! У детей эта патология встречается не так уж и редко. Она находится на втором месте после острых респираторных заболеваний. Каковы характерные признаки цистита у детей и как с ним бороться?



Почему развивается цистит у детей?

Цистит является одним из самых распространенных заболеваний в детском возрасте. Основная причина цистита у детей — это инфекция, вызывающая воспаление стенки мочевого пузыря. Чаще всего это бактерии, реже вирусы или специфическая флора (хламидии, микоплазмы и уреаплазмы). В последнем случае заражение обычно происходит при наличии соответствующей патологии у родителей, при несоблюдении гигиенических норм, посещении общественных бань, саун.

Проникнув в мочевыводящие пути болезнетворные микроорганизмы, размножаясь, приводят к развитию в мочевом пузыре воспалительного процесса.

Часто родители замечают, что цистит появляется у ребенка после переохлаждения или перенесенного простудного заболевания. Однако сам по себе холод не является причиной заболевания. На фоне его стрессового воздействия происходит снижение иммунитета и повышается восприимчивость организма к инфекционным агентам.

Существуют и особые формы цистита, которые хоть и редко, но все же встречаются у детей. Например, циститы, вызываемые инфекциями, передаваемыми половым путем, могут быть у подростков, живущих половой жизнью. Циститы грибковой этиологии бывают у детей с иммунодефицитом или длительно получающих антибиотики.



Как проявляется цистит у детей