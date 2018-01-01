Острый цистит у детей: причины, основные симптомы, профилактика и лечение

Острый цистит это заболевание, характеризующееся воспалением слизистой оболочки мочевого пузыря. Цистит является наиболее частой инфекцией мочевыводящих путей у детей, по поводу которой пациенты обращаются к педиатру или детскому урологу. Болезнь может развиться у мальчиков и девочек в любом возрасте. Однако наиболее часто болеют девочки школьного возраста. Высокая заболеваемость девочек объясняется анатомическими особенностями, такими как наличие широкой и короткой уретры, близостью влагалища и анального отверстия. Разбираемся, какие признаки указывают, что у ребенка, возможно, начался цистит, и что делать в этом случае.