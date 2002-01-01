Пиелонефрит: основные причины и факторы развития

Почки – естественный очистительный «фильтр» нашего организма. Нетрудно догадаться, что происходит, когда его поражает инфекция. Почки хуже выполняют свою функцию, в организме накапливаются токсины, а инфекция может распространиться на другие органы и ткани. Инфекционное поражение паренхимы почек, почечных лоханок и чашечек носит название «пиелонефрит». Он может быть острым и хроническим.



Основные предпосылки возникновения пиелонефрита.

Причиной пиелонефрита становятся бактерии. Основным возбудителем заболевания, независимо от пола, возраста и категории пациентов является кишечная палочка (Escherichia coli). Реже вызывать заболевание могут клебсиелла, протей, стафилококки, стрептококки, энтерококки, другие патогенные и условно-патогенные бактерии.

По пути проникновения инфекции в почки различают нисходящий (гематогенный) и восходящий (урогенный) пути. В первом случае бактерии заносятся в почки с током крови, во втором – попадают через мочевыводящие пути. Следовательно, основными предпосылками возникновения пиелонефрита являются очаги инфекции в организме и инфекции мочевыводящих путей (цистит). Выделяют первичный пиелонефрит (является самостоятельным заболеванием) и вторичный, который развивается на фоне других болезней, например, сахарного диабета или нарушений оттока мочи.



Кто больше всего подвержен этому заболеванию?

Острый пиелонефрит составляет 14% от всех болезней почек и в основном встречается у женщин. Это объясняется особенностями анатомии женского организма. У женщин более короткий мочеиспускательный канал, что способствует быстрому проникновению в мочевую систему и почки патогенных микробов восходящим путем. Часто пиелонефрит у женщин является вторичным, то есть провоцируется другими болезнями, обычно гинекологическими. Большему риску заболевания подвержены беременные и родильницы, а также люди пожилого и старческого возраста.

Пиелонефрит широко распространен среди детей. Ежегодно в мире у детей регистрируют приблизительно 50 миллионов случаев инфекций мочевыводящей системы. Причем девочки 2-15 лет болеют пиелонефритом в 6 раз чаще, чем мальчики этого же возраста. У 50% девочек отмечается рецидив заболевания в течение 1-го года после его возникновения, у 75% - в течение 2-х лет. У мальчиков рецидивы инфекции наблюдают реже, в 15-20% случаев. У пациентов с уже имеющимися заболеваниями почек и мочевых путей пиелонефрит регистрируют в 14% случаев.



Что может спровоцировать появление пиелонефрита?

Развитию пиелонефрита способствуют:

Частые ОРВИ и другие инфекционные болезни,

Наличие очагов хронической инфекции (тонзиллит, гайморит и др.),

Переохлаждение,

Несоблюдение правил личной гигиены,

Нарушение выведения мочи (пузырно-мочеточниковый рефлюкс, мочекаменная болезнь, опухоли),

Нервное перенапряжение, стрессы,

Инфекции, передаваемые половым путем,

Бесконтрольный прием антибиотиков,

Привычка терпеть и редко опорожнять мочевой пузырь,

Сахарный диабет и другие эндокринные заболевания,

Различные манипуляции на мочевыводящих путях, установка катетеров, стентов.

Тем не менее, пиелонефрит возникает не у всех. Благоприятной почвой для появления этого заболевания являются сниженный иммунитет и врожденные аномалии развития мочеполовой системы. При отсутствии своевременного и качественного лечения пиелонефрит может принимать хроническое течение. В результате этого может необратимо пострадать функция почек. Поэтому при подозрении на пиелонефрит обязательно нужно обращаться к врачу.



Как остановить воспаление при пиелонефрите?

При лечении пиелонефрита всегда применяется комплексный подход. В первую очередь необходимо устранить нарушение оттока мочи из почки, если оно имеется. И начать лечение, направленное против возбудителей заболевания. Для этого врач назначает антибиотики и уросептики. В случае возникновения вторичного пиелонефрита важным условием является воздействие на первопричину болезни – лечение сахарного диабета, ОРВИ, гиповитаминоза, хронических заболеваний и других патологических состояний. Людям, которые имеют эти факторы риска, нужно внимательнее относиться к своему здоровью.

Для лечения воспалительных заболеваний мочевыводящих путей, профилактики образования камней и снижения количества рецидивов цистита, который, в свою очередь, может привести к восходящей инфекции и развитию пиелонефрита, часто назначаются лекарственные травы, которые обладают выраженными противовоспалительными и мочегонными свойствами. Это трава золототысячника, корни любистока, листья розмарина. Все они есть в составе немецкого фитопрепарата Канефрон® Н.



Роль Канефрона® Н в комплексном лечении инфекций мочевыводящих путей

Канефрон® Н успешно используется в комплексном лечении различных нетяжелых воспалительных заболеваний мочевыводящих путей. Препарат повышает диурез и уменьшает отложение конкрементов. Комплексное действие фитопрепарата за счет сочетания биологически активных веществ трех лекарственных растений способствует более раннему выздоровлению и профилактике рецидивов инфекций мочевыводящих путей. Прием Канефрона® Н оказывает противовоспалительное, спазмолитическое, мочегонное действие. Лекарство способствует удалению вредоносных бактерий из организма, профилактике мочекаменной болезни, уменьшению болевых ощущений. При необходимости Канефрон® Н можно принимать длительно для достижения наилучшего результата.

