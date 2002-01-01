Причины цистита. Что делать, чтобы избежать заболевания?
Цистит – это воспаление мочевого пузыря, которое может возникать из-за бактериальной или грибковой инфекции. Хотя в некоторых случаях болезнь имеет и неинфекционную природу. Острый цистит – одно из самых распространенных урологических заболеваний, которое без лечения может принимать хроническую форму, характеризующуюся периодическим обострением симптомов.
Цистит у женщин диагностируют несколько чаще, чем у мужчин. Это объясняется тем, что у женщин более короткий мочеиспускательный канал, поэтому бактериям по нему легче достигнуть мочевого пузыря. Именно поэтому болезнь считают преимущественно женской, из-за чего лечению цистита у женщин уделяется особое внимание.
Зуд, жжение, частое и болезненное мочеиспускание - типичные симптомы цистита.
Чаще всего цистит встречается у женщин из-за физиологических особенностей строения мочевыделительной системы: уретра у женщин короче, что облегчает попадание инфекции в мочевой пузырь.
Основные причины цистита:
🔸беременность (в результате гормональных изменений);
🔸ослабленный иммунитет;
🔸недостаточное потребление жидкости;
🔸несоблюдение правил гигиены;
🔸ношение тесного синтетического белья;
🔸высокая частота половых контактов («цистит медового месяца»);
🔸использование спермицидов для контрацепции;
🔸бесконтрольное применение антибиотиков;
🔸период менопаузы, сопровождающийся недостатком эстрогенов в организме;
🔸редкое мочеиспускание, а также сдерживание позывов к мочеиспусканию.
При цистите целесообразно применение фитопрепаратов 🍃, системно воздействующих на мочевыделительную систему, например, Канефрон Н.
Его эффективность подтверждена исследованиями, а в случае неосложненного цистита Канефрон Н не уступает по эффективности антибиотику. При этом он сохраняет преимущества растительных препаратов – мягкое, комплексное действие с минимумом побочных эффектов.
Для профилактика цистита:
🔸исключите стресс, недосыпание, длительное пребывание на холоде;
🔸измените рацион питания: увеличьте потребление овощей, фруктов, откажитесь от острой, жирной, жареной и копченой пищи;
🔸употребляйте жидкости не меньше 2-2,5 литров в день (если нет отеков);
🔸систематически и полностью опустошайте мочевой пузырь;
🔸не допускайте переохлаждения;
🔸соблюдайте личную гигиену;
🔸откажитесь от обтягивающей одежды, которая может приводить к ухудшению кровообращения в области таза.