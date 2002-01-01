Причины цистита. Что делать, чтобы избежать заболевания?

Цистит – это воспаление мочевого пузыря, которое может возникать из-за бактериальной или грибковой инфекции. Хотя в некоторых случаях болезнь имеет и неинфекционную природу. Острый цистит – одно из самых распространенных урологических заболеваний, которое без лечения может принимать хроническую форму, характеризующуюся периодическим обострением симптомов.

Цистит у женщин диагностируют несколько чаще, чем у мужчин. Это объясняется тем, что у женщин более короткий мочеиспускательный канал, поэтому бактериям по нему легче достигнуть мочевого пузыря. Именно поэтому болезнь считают преимущественно женской, из-за чего лечению цистита у женщин уделяется особое внимание.

Зуд, жжение, частое и болезненное мочеиспускание - типичные симптомы цистита.

Чаще всего цистит встречается у женщин из-за физиологических особенностей строения мочевыделительной системы: уретра у женщин короче, что облегчает попадание инфекции в мочевой пузырь.

Основные причины цистита:

🔸беременность (в результате гормональных изменений);

🔸ослабленный иммунитет;

🔸недостаточное потребление жидкости;

🔸несоблюдение правил гигиены;

🔸ношение тесного синтетического белья;

🔸высокая частота половых контактов («цистит медового месяца»);

🔸использование спермицидов для контрацепции;

🔸бесконтрольное применение антибиотиков;

🔸период менопаузы, сопровождающийся недостатком эстрогенов в организме;

🔸редкое мочеиспускание, а также сдерживание позывов к мочеиспусканию.

При цистите целесообразно применение фитопрепаратов 🍃, системно воздействующих на мочевыделительную систему, например, Канефрон Н.

Его эффективность подтверждена исследованиями, а в случае неосложненного цистита Канефрон Н не уступает по эффективности антибиотику. При этом он сохраняет преимущества растительных препаратов – мягкое, комплексное действие с минимумом побочных эффектов.

Для профилактика цистита:

🔸исключите стресс, недосыпание, длительное пребывание на холоде;

🔸измените рацион питания: увеличьте потребление овощей, фруктов, откажитесь от острой, жирной, жареной и копченой пищи;

🔸употребляйте жидкости не меньше 2-2,5 литров в день (если нет отеков);

🔸систематически и полностью опустошайте мочевой пузырь;

🔸не допускайте переохлаждения;

🔸соблюдайте личную гигиену;

🔸откажитесь от обтягивающей одежды, которая может приводить к ухудшению кровообращения в области таза.