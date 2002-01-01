Продукты для здоровья почек

Соблюдение диеты — один из этапов лечения заболеваний почек.
Сбалансированное комплексное питание с достаточным количеством жиров, углеводов, белков и витаминов позволяет организму работать в полную силу.
Особенных продуктов, которые могут вылечить почки, не существует. Но можно выделить наиболее полезные для поддержания здоровья.
Вода
С ее помощью клетки транспортируют токсины в кровоток. Впоследствии почки используют воду, чтобы отфильтровать токсины, сформировать мочу и вывести шлаки.
Фрукты и овощи, особенно цветная капуста.
Антиоксиданты уменьшают риск заболеваний эпителия канальцев почек и формирования злокачественных образований.
Оливковое масло
Олеиновая кислота обладает противовоспалительным действием.
Врачи рекомендуют соблюдать сбалансированную диету с низким содержанием быстрых углеводов, соли, жира. Она предотвратит скопление токсинов, помогает контролировать кровяное давление и уровень сахара в крови, при повышении которого повреждаются кровеносные сосуды в почках, ухудшаются их функции.
Для профилактики образований почечного песка может использоваться Канефрон® Н. Это оригинальный растительный лекарственный препарат из Германии.
Как действует лекарство:
Берегите себя и свое здоровье!