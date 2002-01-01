Лого Канефрон

Продукты для здоровья почек

Соблюдение диеты — один из этапов лечения заболеваний почек. 

Сбалансированное комплексное питание с достаточным количеством жиров, углеводов, белков и витаминов позволяет организму работать в полную силу.

Особенных продуктов, которые могут вылечить почки, не существует. Но можно выделить наиболее полезные для поддержания здоровья.

Продукты питания, полезные для почек: 

Вода

С ее помощью клетки транспортируют токсины в кровоток. Впоследствии почки используют воду, чтобы отфильтровать токсины, сформировать мочу и вывести шлаки.

Фрукты и овощи, особенно цветная капуста.

Антиоксиданты уменьшают риск заболеваний эпителия канальцев почек и формирования злокачественных образований.

Оливковое масло

Олеиновая кислота обладает противовоспалительным действием.

Врачи рекомендуют соблюдать сбалансированную диету с низким содержанием быстрых углеводов, соли, жира. Она предотвратит скопление токсинов, помогает контролировать кровяное давление и уровень сахара в крови, при повышении которого повреждаются кровеносные сосуды в почках, ухудшаются их функции.

Где купить канефрон

Для профилактики образований почечного песка может использоваться Канефрон® Н. Это оригинальный растительный лекарственный препарат из Германии.

Как действует лекарство:

  • способствует уменьшению боли и резей при мочеиспускании;
  • помогает уменьшить количество повторных обострений цистита и мочекаменной болезни;
  • воздействует на бактерии-возбудители, повышая эффективность антибактериальной терапии;
  • препятствует образованию камней.

Берегите себя и свое здоровье!

