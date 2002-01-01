Связан ли цистит с гинекологическими проблемами?

Самая распространенная причина цистита — воспаление мочевого пузыря — распространение в мочевых путях бактерии Escherichia coli.

Эти микробы в норме присутствуют в кишечнике каждого человека и не вызывают никакого дискомфорта. Но под воздействием различных факторов эти бактерии через уретру попадают в мочевой пузырь и вызывают воспаление.

Факторы, которые повышают риск заболевания:

Снижение иммунитета.

Изменение гормонального фона.

Хронические заболевания: мочекаменная болезнь, ВИЧ-инфекции, сахарный диабет.

Хронический стресс и переутомление.

Неправильная гигиена.

Хирургические вмешательства в мочеполовую систему.

Чем раньше будет установлен диагноз и начато лечение, тем меньше риск осложнений и вероятность возникновения повторного эпизода болезни.

