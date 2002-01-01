Лого Канефрон

Связан ли цистит с гинекологическими проблемами?

Самая распространенная причина цистита — воспаление мочевого пузыря — распространение в мочевых путях бактерии Escherichia coli.

Эти микробы в норме присутствуют в кишечнике каждого человека и не вызывают никакого дискомфорта. Но под воздействием различных факторов эти бактерии через уретру попадают в мочевой  пузырь и вызывают воспаление.

Факторы, которые повышают риск заболевания:

  • Снижение иммунитета.
  • Изменение гормонального фона.
  • Хронические заболевания: мочекаменная болезнь, ВИЧ-инфекции, сахарный диабет.
  • Хронический стресс и переутомление.
  • Неправильная гигиена.
  • Хирургические вмешательства в мочеполовую систему.

Чем раньше будет установлен диагноз и начато лечение, тем меньше риск осложнений и вероятность возникновения повторного эпизода болезни. 

Лекарственный растительный препарат из Германии Канефрон® Н снимает жжение и спазмы, оказывает обезболивающее и противовоспалительное действие. Он не дает прикрепляться бактериям к слизистой оболочке мочевых путей, способствует вымыванию патогенной микрофлоры. 

В основе препарата Канефрон® Н комбинация лекарственных растений. Они бережно воздействуют на организм, не разрушая природный микробиом человека. Микробиом - это нужные и полезные бактерии, которые в норме живут у человека и необходимы для нормального функционирования организма.

