Розмарин в составе Канефрон®Н

Розмарин (Rosmarinus officinalis) принадлежит к семейству губоцветных. Растет в виде низких, плотных, сильно разветвленных, вечнозеленых кустов с твердыми, длительными листьями, имеющими приятный запах. Розмарин цветет в течение всего года небольшими, светло-голубыми или светло-сиреневыми цветами с фиолетовыми пятнами. Растение произрастает в средиземноморских регионах Европы и Африки и в настоящее время культивируется по всему миру в подходящих климатических зонах.

Розмарин и масло розмарина используются во всем мире как пряность в кулинарии и в качестве растительного антиоксиданта в разнообразных полуфабрикатах. В народной медицине розмарин используется для стимуляции оттока желчи и мочи и в качестве антисептика.

Активные вещества розмарина, которые используются в современной фитотерапии, получают из высушенных листьев растения. Его противовоспалительное, дезинфицирующее, противосудорожное и мочегонное действие в сочетании с другими лекарственными растениями, входящими в состав препарата Канефрон® Н, применяются для лечения инфекций мочевыводящих путей и мочевого пузыря.