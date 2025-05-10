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Золототысячник в составе Канефрон®Н

Золототысячник обыкновенный (Centaurium erythraea) принадлежит к семейству горечавковых. Это цветущее растение, которое вырастает до 50 см в высоту, имеет прямостоячие, прочные стебли с квадратным сечением, на котором листья расположены друг напротив друга. Цветки, как правило, розовые, пятилепестковые, собраны в соцветия. Золототысячник широко распространен почти по всей Европе. В Германии все виды золототысячника защищены Федеральным постановлением о сохранении видов. Сбор или повреждение дикорастущих растений запрещены.

Традиционно золототысячник использовался как средство от желудочных жалоб и для стимуляции образования желчи, а также для борьбы с лихорадкой, в качестве антигельминтного агента и в некоторых странах при заболеваниях мочевыводящих путей.

Благодаря мочегонному, антибактериальному и противовоспалительному действию золототысячник является одним из трех компонентов в составе препарата Канефрон® Н, который используется для лечения инфекций мочевыводящих путей и мочевого пузыря.

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