Как отличить гинекологическую боль от урологической?

Мы часто сталкиваемся с таким вопросом, и единственно правильный ответ на него: «никак»! Вам не нужно пытаться догадываться о причинах боли самостоятельно и, тем более, назначать себе лечение. Самое главное — это обратиться к врачу.

И первый врач, к которому стоит записаться, если вы испытываете боли при мочеиспускании, резкие или тянущие боли внизу живота, жжение, зуд, любые дискомфортные ощущения в малом тазу или половых органах — это гинеколог.

  1. Вы записываетесь на прием к гинекологу.
  2. Описываете проблему, врач проводит осмотр и назначает анализы.
  3. При необходимости направляет к дополнительным специалистам.

Гинекологи работают также с проблемами урологического характера, но в некоторых случаях врач принимает решение, что ей должен заниматься узконаправленный специалист — уролог.

Главное: своевременно обращаться к врачам в случае возникновения проблем.

Желаем вам здоровья!

