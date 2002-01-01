Как защитить себя от цистита?

Как защитить себя от цистита? Одеваться по погоде, избегать сидения на холодных поверхностях и общего переохлаждения организма, соблюдать правила гигиены. И все? Не совсем — есть еще 5 помощников:

Вода! Пейте не менее 2-2,5 литров жидкости в день — вода не дает болезнетворным организмам застаиваться в организме. При этом важно не задерживать жидкость, ходить в туалет при первых позывах. Хлопок. Выбирайте нижнее белье из натуральной ткани — комфортное, подходящее по размеру, которое не передавливает кожу. Спорт. Он не только повышает иммунитет, но и препятствует возникновению застоев в малом тазу. Здоровая еда. Пряности, острые специи, алкоголь, газировка, жареная и маринованная пища влияют на состав мочи и могут стать причиной раздражения стенок уретры. Прислушивайтесь к организму, чтобы найти продукты, которые мешают лично вам. Растительные чаи. Морсы и настои из клюквы и брусники, чай из полевого хвоща и других растений снимают воспаление, уменьшают боль и повышают иммунитет.

И секретное средство — растительный препарат Канефрон® Н. Он оказывает противовоспалительное, спазмолитическое, обезболивающее и диуретическое действие, обладает антибактериальным эффектом.

Цистит проще предупредить, чем лечить, поэтому мы советуем уделить особое внимание профилактике заболевания. А вы соблюдаете правила из этого поста?