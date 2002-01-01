Первая помощь при остром цистите

Цистит – это распространенное урологическое заболевание, по поводу которого пациенты вынуждены обращаться к врачам скорой и неотложной медицинской помощи, терапевтам, урологам, гинекологам, а иногда – и к хирургам. Чаще всего цистит начинается внезапно и застает человека врасплох. В такой ситуации важно быстро сориентироваться, как лучше всего действовать, чтобы быстро помочь себе, и какие средства можно принимать для устранения симптомов цистита.
Коварство цистита состоит в том, что он может начаться неожиданно на фоне полного здоровья. Достаточно прогуляться в холодное время в легкой одежде, перемерзнуть, постоять на сквозняке или посидеть на холодной скамейке, чтобы на следующий день почувствовать изменения в состоянии здоровья.
Характерными симптомами цистита являются:
Ø учащенное болезненное мочеиспускание;
Ø дискомфорт, боль внизу живота;
Ø рези, жжение при мочеиспускании;
Ø чувством неполного опорожнения мочевого пузыря;
Ø появление мутной мочи с неприятным запахом.
Чаще всего при типичном развитии острого цистита общее состояние сохраняется на удовлетворительном уровне, и многие пациенты продолжают вести обычную повседневную жизнь. Однако у некоторых заболевших возникает ухудшение общего самочувствия, появляется слабость, утомляемость, раздражительность. Может быть повышение температуры тела до 37,2-37,5 0 С.
Выраженность болевых проявлений при цистите различна и зависит от степени тяжести заболевания. В более легких случаях человек ощущает небольшую болезненность и тяжесть внизу живота. Если воспаление достаточно выраженное, может в дополнение к этому беспокоить боль в области промежности, заднего прохода, половых органов. В ряде случаев боль может носить почти постоянный характер, но чаще все-таки связана с мочеиспусканием. Из-за частых неконтролируемых выраженных позывов человек может быть не в состоянии удерживать мочу.
Иногда эти явления проходят в течение 2-3 дней. Но чаще острый цистит протекает дольше, от одной до двух недель. Естественно, лечение нужно начинать как можно раньше, чтобы не допустить развития осложнений.
Самое первое, что можно сделать в такой ситуации – это покой и тепло. Можно приложить теплую грелку на низ живота.
Необходимо пить больше жидкости (не менее 2-2,5 литров в день). Полезны морсы из клюквы, смородины, калины, отвары брусники, почечный чай, толокнянка. Благотворно влияют на снижение воспалительного процесса при цистите такие травы, как золототысячник, любисток, розмарин и другие. При этом важно ограничить употребление кофе, газированных напитков и не употреблять алкоголь. Нужно исключить из рациона соленую, жирную и острую пищу, которые оказывают раздражающее действие.
Несмотря на очевидный дискомфорт, необходимо регулярное полное опорожнение мочевого пузыря, потому что с мочой вымываются из организма возбудители цистита – патогенные бактерии. Вместо ванны лучше принимать гигиенический душ, во время которого нежелательно использовать интимную косметику.
При отсутствии противопоказаний до посещения врача можно принять спазмолитическое средство для облегчения состояния (Но-Шпа, Папаверин). Дальнейшее лечение при остром цистите должен назначать врач.
Существуют определенные симптомы, когда нельзя затягивать с консультацией врача. К ним относятся:
ухудшение общего состояния;
повышение температуры до 38 0 С и выше, озноб;
появление боли в пояснице;
очень частые позывы к мочеиспусканию (каждые 3-5 минут), сопровождающиеся болью и резью внизу живота;
появление тошноты и рвоты;
наличие крови в моче.
Осмотр врача также необходим если признаки цистита отмечаются у беременной женщины, и в случаях, когда проявления цистита не утихают со временем, а только усиливаются.
Если угрожающих жизни и здоровью состояний нет, при остром цистите обычно назначается лечение, оказывающее антимикробное, противовоспалительное, обезболивающее, спазмолитическое действие. В качестве лекарственного средства, оказывающего такое комплексное действие, рекомендуется применение фитопрепарата Канефрон® Н, способного быстро уменьшить воспаление при цистите.
В состав лекарственного препарата Канефрон® Н входят экстракты трех лекарственных растений: травы золототысячника, корней любистока, листьев розмарина.
Канефрон® Н оказывает мягкое мочегонное и антиадгезивное действие, которое ослабляет прикрепление микробов к слизистой оболочке мочевыводящих путей и способствует их выведению из организма.
Спазмолитическое действие уменьшает боль, а также способствует отхождению мелких камней и песка при мочекаменной болезни.
Канефрон® Н эффективно уменьшает воспаление в стенке мочевого пузыря и способствует восстановлению его функции.
Все лекарственные растения, входящие в состав Канефрона® Н, обладают широким антимикробным спектром действия.
Эффективность и безопасность лекарства доказаны и в повседневной врачебной практике, и в многочисленных клинических исследованиях. Принимать Канефрон® Н можно как отдельно, так и в составе комплексного лечения. Учеными установлено, что Канефрон® Н повышает эффективность антибактериальной терапии и снижает вероятность развития рецидивов цистита.
Способ применения и дозы: по 50 капель или по 2 таблетки 3 раза в день не менее 2-4 недель. Препарат применяется у взрослых и детей старше 12 лет.
