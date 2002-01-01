Первая помощь при остром цистите

Цистит – это распространенное урологическое заболевание, по поводу которого пациенты вынуждены обращаться к врачам скорой и неотложной медицинской помощи, терапевтам, урологам, гинекологам, а иногда – и к хирургам. Чаще всего цистит начинается внезапно и застает человека врасплох. В такой ситуации важно быстро сориентироваться, как лучше всего действовать, чтобы быстро помочь себе, и какие средства можно принимать для устранения симптомов цистита.



Каковы симптомы острого цистита?

Коварство цистита состоит в том, что он может начаться неожиданно на фоне полного здоровья. Достаточно прогуляться в холодное время в легкой одежде, перемерзнуть, постоять на сквозняке или посидеть на холодной скамейке, чтобы на следующий день почувствовать изменения в состоянии здоровья.

Характерными симптомами цистита являются:

Ø учащенное болезненное мочеиспускание;

Ø дискомфорт, боль внизу живота;

Ø рези, жжение при мочеиспускании;

Ø чувством неполного опорожнения мочевого пузыря;

Ø появление мутной мочи с неприятным запахом.

Чаще всего при типичном развитии острого цистита общее состояние сохраняется на удовлетворительном уровне, и многие пациенты продолжают вести обычную повседневную жизнь. Однако у некоторых заболевших возникает ухудшение общего самочувствия, появляется слабость, утомляемость, раздражительность. Может быть повышение температуры тела до 37,2-37,5 0 С.



Где именно возникает боль при остром цистите и как долго она может сохраняться?

Выраженность болевых проявлений при цистите различна и зависит от степени тяжести заболевания. В более легких случаях человек ощущает небольшую болезненность и тяжесть внизу живота. Если воспаление достаточно выраженное, может в дополнение к этому беспокоить боль в области промежности, заднего прохода, половых органов. В ряде случаев боль может носить почти постоянный характер, но чаще все-таки связана с мочеиспусканием. Из-за частых неконтролируемых выраженных позывов человек может быть не в состоянии удерживать мочу.

Иногда эти явления проходят в течение 2-3 дней. Но чаще острый цистит протекает дольше, от одной до двух недель. Естественно, лечение нужно начинать как можно раньше, чтобы не допустить развития осложнений.



Как быстро облегчить свое состояние при остром цистите?

Самое первое, что можно сделать в такой ситуации – это покой и тепло. Можно приложить теплую грелку на низ живота.

Необходимо пить больше жидкости (не менее 2-2,5 литров в день). Полезны морсы из клюквы, смородины, калины, отвары брусники, почечный чай, толокнянка. Благотворно влияют на снижение воспалительного процесса при цистите такие травы, как золототысячник, любисток, розмарин и другие. При этом важно ограничить употребление кофе, газированных напитков и не употреблять алкоголь. Нужно исключить из рациона соленую, жирную и острую пищу, которые оказывают раздражающее действие.

Несмотря на очевидный дискомфорт, необходимо регулярное полное опорожнение мочевого пузыря, потому что с мочой вымываются из организма возбудители цистита – патогенные бактерии. Вместо ванны лучше принимать гигиенический душ, во время которого нежелательно использовать интимную косметику.

При отсутствии противопоказаний до посещения врача можно принять спазмолитическое средство для облегчения состояния (Но-Шпа, Папаверин). Дальнейшее лечение при остром цистите должен назначать врач.



В каких случаях необходимо вызвать «скорую помощь» или срочно обращаться к врачу?

Существуют определенные симптомы, когда нельзя затягивать с консультацией врача. К ним относятся:

ухудшение общего состояния;

повышение температуры до 38 0 С и выше, озноб;

появление боли в пояснице;

очень частые позывы к мочеиспусканию (каждые 3-5 минут), сопровождающиеся болью и резью внизу живота;

появление тошноты и рвоты;

наличие крови в моче.

Осмотр врача также необходим если признаки цистита отмечаются у беременной женщины, и в случаях, когда проявления цистита не утихают со временем, а только усиливаются.

Если угрожающих жизни и здоровью состояний нет, при остром цистите обычно назначается лечение, оказывающее антимикробное, противовоспалительное, обезболивающее, спазмолитическое действие. В качестве лекарственного средства, оказывающего такое комплексное действие, рекомендуется применение фитопрепарата Канефрон® Н, способного быстро уменьшить воспаление при цистите.



Как принимать растительный препарат Канефрон®Н при остром цистите?

В состав лекарственного препарата Канефрон® Н входят экстракты трех лекарственных растений: травы золототысячника, корней любистока, листьев розмарина.

Канефрон® Н оказывает мягкое мочегонное и антиадгезивное действие, которое ослабляет прикрепление микробов к слизистой оболочке мочевыводящих путей и способствует их выведению из организма.

Спазмолитическое действие уменьшает боль, а также способствует отхождению мелких камней и песка при мочекаменной болезни.

Канефрон® Н эффективно уменьшает воспаление в стенке мочевого пузыря и способствует восстановлению его функции.

Все лекарственные растения, входящие в состав Канефрона® Н, обладают широким антимикробным спектром действия.

Эффективность и безопасность лекарства доказаны и в повседневной врачебной практике, и в многочисленных клинических исследованиях. Принимать Канефрон® Н можно как отдельно, так и в составе комплексного лечения. Учеными установлено, что Канефрон® Н повышает эффективность антибактериальной терапии и снижает вероятность развития рецидивов цистита.

Способ применения и дозы: по 50 капель или по 2 таблетки 3 раза в день не менее 2-4 недель. Препарат применяется у взрослых и детей старше 12 лет.

