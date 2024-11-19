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Что будет если не лечить цистит? Вопрос специалисту

Рубрика "Вопрос специалисту". Смотрите подробнее в видео:

  • Возможность самоизлечения – цистит может пройти самостоятельно, но это рискованно
  • Опасные осложнения:
    • Развитие пиелонефрита (восходящая инфекция)
    • Переход в хроническую форму
    • Генерализация инфекционного процесса
  • Клинические последствия:
    • Воспаление почек – более серьезное заболевание
    • Необходимость более сложного и длительного лечения
  • Рекомендации специалиста:
    • Не надеяться на самопроизвольное излечение
    • Избегать самолечения
    • Своевременно обращаться к врачу
  • Профилактика осложнений – раннее начало правильной терапии предотвращает тяжелые последствия

Если не лечить цистит, он может пройти и самостоятельно, даже без лечения, но, к сожалению, создаются условия для генерализации инфекционного процесса и может возникнуть восходящий, так называемый, пиелонефрит, то есть воспаление почки. А это уже совсем другая проблема, это вопросы, связанные уже с осложненной инфекцией мочевых путей. Поэтому я рекомендую не заниматься самолечением, не оставлять эту проблему без лечения, обратиться к специалисту и пройти соответствующий курс терапии.

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