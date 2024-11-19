Если не лечить цистит, он может пройти и самостоятельно, даже без лечения, но, к сожалению, создаются условия для генерализации инфекционного процесса и может возникнуть восходящий, так называемый, пиелонефрит, то есть воспаление почки. А это уже совсем другая проблема, это вопросы, связанные уже с осложненной инфекцией мочевых путей. Поэтому я рекомендую не заниматься самолечением, не оставлять эту проблему без лечения, обратиться к специалисту и пройти соответствующий курс терапии.