Как долго лечится цистит?

Как проявляется воспаление мочевого пузыря?

Цистит – это острое или хроническое воспаление мочевого пузыря. Заболевание чаще всего возникает у девочек и женщин ввиду особенностей анатомического строения. Короткий и широкий мочеиспускательный канал, его близость к влагалищу и анальному отверстию способствуют более вероятному попаданию микрофлоры внутрь мочевого пузыря и развитию цистита [1].

Известно, что примерно 20-25% женщин хоть один раз в течение жизни обращаются к врачу с острым циститом [2]. Независимо от причин, вызвавших заболевание, острый цистит имеет следующие проявления:

Учащенное болезненное мочеиспускание;

Ощущение переполненного мочевого пузыря;

Жжение и резь во время мочеиспускания, боль внизу живота;

Изменение внешнего вида мочи (помутнение, наличие примесей);

Общая слабость, утомляемость, раздражительность, повышение температуры тела [2,3].

При этом у 10% пациенток регистрируется два и более обострений цистита в течение полугода, что говорит о развитии хронического процесса. Если цистит протекает хронически, то все перечисленные выше симптомы будут менее выраженными, «расцветая» во время обострения.

Что влияет на продолжительность цистита?

Длительность течения заболевания зависит от его формы. Мы уже знаем, что есть острый (длящийся в большинстве случаев 7 – 10 дней, иногда 10 – 15 дней) и хронический (имеющий 3 и более эпизода обострения в течение года) цистит. В зависимости от распространенности процесса различают очаговый и диффузный циститы. По происхождению циститы бывают инфекционные и неинфекционные. Также цистит может быть первичным, т.е. возникать в изначально здоровом организме, и вторичным, т.е. возникать как осложнение другого заболевания.

В большинстве случаев при назначении лечения симптомы острого неосложненного цистита практически полностью проходят на 3-и сутки лечения. Однако поврежденный эпителий воспаленного мочевого пузыря полностью заживает только через 3 недели интенсивного лечения.

Какие осложнения цистита могут возникнуть?

По наличию осложнений выделяют осложненные и неосложненные формы заболевания. Осложнения острого цистита возникают в результате перехода воспаления со стенки мочевого пузыря на окружающие ткани. Возникают уретрит и парацистит. Также есть вероятность попадания инфекции по мочевым путям в почки с развитием пиелонефрита, который лечится более длительно и тяжело.

Как лечить цистит правильно?

Как правило, врач назначает целый комплекс лечебных мероприятий. В их числе:

Постельный режим;

Режим принудительных мочеиспусканий (каждые 2 – 3 часа);

Диета (исключение острых, соленых, консервированных блюд);

Питьевой режим (минеральная вода, морсы, компоты);

Спазмолитики и нестероидные противовоспалительные препараты;

Фитотерапия.

Хорошо зарекомендовал себя в лечении цистита немецкий фитопрепарат Канефрон® Н на основе экстрактов травы золототысячника, корня любистока и листьев розмарина.

Что может ускорить лечение цистита?

На фоне правильного и настойчивого лечения симптомы цистита проходят довольно быстро. Применение Канефрона® Н совместно с нестероидными противовоспалительными препаратами позволяет добиться купирования симптомов острого цистита уже в течение 48 часов. Для достижения этих эффектов Канефрон® Н может быть назначен длительным курсом – в течение 3-х месяцев.

Что нужно делать для профилактики цистита?

Чтобы уменьшить вероятность возникновения цистита, рекомендуется соблюдать простые правила профилактики:

Одеваться по погоде, не переохлаждаться;

Своевременно опорожнять мочевой пузырь;

Вести здоровую половую жизнь, соблюдать интимную гигиену;

Своевременно лечить ОРВИ;

При первых же признаках цистита немедленно обращаться к врачу.

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