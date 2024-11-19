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Есть ли предвестники у цистита? Вопрос специалисту

Рубрика "Вопрос специалисту". Смотрите подробнее в видео:

  • Продромальный период – многие воспалительные заболевания, включая цистит, имеют ранние предвестники
  • Типичные предвестники цистита:
    • Учащенное мочеиспускание без боли
    • Легкий дискомфорт или резь в конце мочеиспускания
    • Изменение характера мочеиспускания при сохранении нормального объема
  • Важность внимания к симптомам – распознавание этих признаков позволяет начать лечение на самой ранней стадии
  • Физиологический механизм – продромальные симптомы сигнализируют о начале воспалительного процесса
  • Практическое значение – знание этих признаков особенно важно для женщин с рецидивирующим циститом

Женщина может предчувствовать многое, в том числе и цистит. Это, конечно, шутка, но на самом деле многие воспалительные болезни имеют так называемый продромальный период. То есть, это еще не те симптомы, которые мы называем симптомы острого цистита, но предвестники уже говорят о том, что что-то не так. Ну, например, нет болей, но мочеиспускание стало более частым. Либо, наоборот, появилось какой-то дискомфорт, резь в конце мочеиспускания, но пока еще мочеиспускание вроде бы нормальное по своему количеству и частоте.

Вот эти симптомы, так называемые предвестники, мы их называем продромальная ситуация, которая нередко предшествует любой болезни, любому острому воспалительному процессу.

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