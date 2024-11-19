Женщина может предчувствовать многое, в том числе и цистит. Это, конечно, шутка, но на самом деле многие воспалительные болезни имеют так называемый продромальный период. То есть, это еще не те симптомы, которые мы называем симптомы острого цистита, но предвестники уже говорят о том, что что-то не так. Ну, например, нет болей, но мочеиспускание стало более частым. Либо, наоборот, появилось какой-то дискомфорт, резь в конце мочеиспускания, но пока еще мочеиспускание вроде бы нормальное по своему количеству и частоте.

Вот эти симптомы, так называемые предвестники, мы их называем продромальная ситуация, которая нередко предшествует любой болезни, любому острому воспалительному процессу.