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Факторы риска развития цистита в зависимости от возраста? Вопрос специалисту

Рубрика "Вопрос специалисту". Смотрите подробнее в видео:

  • Для молодых женщин:
    • Связь с половой жизнью
    • Риск ИППП (инфекций, передающихся половым путем)
    • Воспалительные заболевания органов малого таза
    • Наследственная предрасположенность (циститы у матери/бабушки)
  • Для женщин в менопаузе:
    • Снижение уровня эстрогенов
    • Возрастные изменения (опущение стенок влагалища)
    • Нарушения мочеиспускания
    • Изменение микрофлоры мочеполовой системы
  • Наследственный фактор – прослеживается четкая связь между семейным анамнезом и вероятностью развития цистита
  • Разные подходы к профилактике – требуют учета возрастных физиологических изменений

Их очень много на самом деле, и они разные в зависимости от возраста женщины. Есть так называемый фактор риска молодой женщины, которая беспокоит циститы, как правильно сопряжены с половой жизнью, с инфекцией, передающейся половым путем, с воспалительными процессами со стороны органов малого таза и гениталий, и большое значение имеет наличие в анамнезе, то есть в истории мамы, бабушки циститов.

Действительно, в самом деле мы видим вот такую связь между анамнезом, то есть той историей, которая была в семье по женской линии и вероятностью развития цистита. И совсем другая история для женщин уже более пожилого возраста, женщин посменно-паузальных, когда главная проблема развития инфекции мочевых путей является уже не половая жизнь, а возрастные изменения.
Это снижение эстрогенного фона, то есть гормонального женского фона, это опущение органов таза, стенок влагалища, расстройства мочеиспускания, связанные с этим, это уже другой совсем фактор риска.

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