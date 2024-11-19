Их очень много на самом деле, и они разные в зависимости от возраста женщины. Есть так называемый фактор риска молодой женщины, которая беспокоит циститы, как правильно сопряжены с половой жизнью, с инфекцией, передающейся половым путем, с воспалительными процессами со стороны органов малого таза и гениталий, и большое значение имеет наличие в анамнезе, то есть в истории мамы, бабушки циститов.

Действительно, в самом деле мы видим вот такую связь между анамнезом, то есть той историей, которая была в семье по женской линии и вероятностью развития цистита. И совсем другая история для женщин уже более пожилого возраста, женщин посменно-паузальных, когда главная проблема развития инфекции мочевых путей является уже не половая жизнь, а возрастные изменения.

Это снижение эстрогенного фона, то есть гормонального женского фона, это опущение органов таза, стенок влагалища, расстройства мочеиспускания, связанные с этим, это уже другой совсем фактор риска.