В домашних условиях быстро вылечить цистит, как правило, не получится, если у вас дома нет соответствующих лекарственных средств. Можно лечить народными средствами, как правило, и может быть, это даже есть рекомендация народной медицины лечения цистита, например, фитопрепараты, но это может несколько пролонгировать период выздоровления. Поэтому все-таки я рекомендую начинать лечение теми препаратами, которые рекомендуются для лечения цистита.